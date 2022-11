La Russie envoie des soldats nouvellement recrutés sur le front de l’Est, mais gagne peu de terrain

La joueuse de basket-ball WNBA Brittney Griner arrive à une audience au tribunal de Khimki, à l’extérieur de Moscou en août. Le crédit… Kirill Kudryavtsev/Agence France-Presse — Getty Images

Jeudi, des responsables américains ont rencontré la star du basket-ball américaine emprisonnée Brittney Griner pour la première fois depuis qu’un tribunal russe a rejeté son appel pour possession de drogue, et la Maison Blanche a déclaré qu’elle allait “aussi bien qu’on pouvait s’y attendre”.

Mme Griner s’est retrouvée involontairement prise au piège d’une bataille géopolitique entre la Russie et l’Occident, et a été aux prises avec la décision d’une cour d’appel russe de maintenir une peine de neuf ans dans une colonie pénitentiaire pour possession de drogue. Mme Griner, qui a récemment eu 32 ans en détention en Russie, a plaidé coupable à des accusations de trafic de drogue et s’est excusée pour ce qu’elle a appelé une infraction par inadvertance.

“On nous dit qu’elle va aussi bien que prévu dans les circonstances”, a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, aux journalistes d’Air Force One alors qu’elle voyageait avec le président Biden au Nouveau-Mexique.

Ned Price, le porte-parole du département d’État, a également noté que la réunion avait eu lieu, postant sur Twitter que des responsables de l’ambassade des États-Unis en Russie avaient vu Mme Griner et “avaient vu de première main sa ténacité et sa persévérance malgré sa situation actuelle”.

.@USEmbRU des responsables ont rendu visite à Brittney Griner aujourd’hui. Ils ont pu constater sa ténacité et sa persévérance malgré sa situation actuelle. Nous continuons à faire pression pour la libération immédiate de Brittney Griner et Paul Whelan et un traitement équitable pour chaque Américain détenu. — Ned Price (@StateDeptSpox) 3 novembre 2022

En octobre, l’un des avocats de Mme Griner a déclaré qu’elle était de plus en plus inquiète quant à ses chances d’être libérée lors d’un échange de prisonniers et qu’elle se débattait émotionnellement. Elle est autorisée à sortir une fois par jour dans une colonie pénitentiaire à l’extérieur de Moscou, a déclaré l’avocat Alexandr D. Boykov dans une récente interview. Il a dit qu’elle marche pendant une heure dans une petite cour et passe le reste de son temps dans une petite cellule avec deux compagnons de cellule, assise et dormant sur un lit spécialement allongé pour accueillir son cadre de 6 pieds 9 pouces.

Ekaterina Kalugina, une journaliste qui a rendu visite à Mme Griner dans sa cellule au printemps, a déclaré lors d’un entretien téléphonique en octobre que les deux compagnes de cellule de Mme Griner à l’époque étaient des femmes qui parlaient anglais et étaient également en prison pour des accusations liées à la drogue. Elle a dit que Mme Griner avait lu une traduction du roman de Dostoïevski « Les démons », une tragédie politique.

L’administration Biden a tenté de négocier un échange de prisonniers avec la Russie pour ramener à la maison Mme Griner et Paul Whelan, un Américain emprisonné pour espionnage, mais sans aucune percée signalée – et une tension extraordinaire entre les deux pays à propos de la guerre en Ukraine – un campagne de pression publique des athlètes, menée par son épouse, Cherelle Griner, s’est intensifiée.

Des responsables américains ont déclaré que les États-Unis avaient proposé de libérer le marchand d’armes russe emprisonné Viktor Bout dans le cadre de l’accord. Il purge une peine de 25 ans de prison pour complot en vue de tuer des Américains.

Une semaine avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine en février, Mme Griner, centre All-Star du Phoenix Mercury de la WNBA et double médaillée d’or olympique, a été arrêtée dans un aéroport près de Moscou après que les douaniers ont trouvé deux cartouches de vapotage contenant de l’huile de haschisch dans ses bagages. Elle était en route pour Ekaterinbourg, une ville proche des montagnes de l’Oural, où elle a joué pour une équipe féminine de basket-ball.

Mme Jean-Pierre a déclaré, dans des commentaires diffusés en direct par la Maison Blanche, que des responsables de l’ambassade à Moscou ont pu rendre visite à Brittney Griner jeudi.

“Comme nous l’avons déjà dit, le gouvernement américain a fait une offre importante aux Russes pour résoudre les détentions inacceptables et injustifiées des citoyens américains Brittney Griner et Paul Whelan”, a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté : « Je peux également vous dire qu’au cours des semaines qui ont suivi, malgré le manque de négociation de bonne foi de la part des Russes, le gouvernement américain a continué à donner suite à cette offre et à proposer d’autres moyens potentiels d’avancer avec les Russes par tous les canaux disponibles.

« Cela continue d’être une priorité absolue », a déclaré Mme Jean-Pierre.