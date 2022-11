La Russie envoie des recrues mal formées au combat malgré les pertes, selon les analystes

Le général Zaluzhnyi a déclaré que lors d’un appel téléphonique, il avait dit au général Christopher G. Cavoli des États-Unis, le commandant suprême des forces alliées en Europe, que “grâce au courage et aux compétences de nos guerriers”, les Ukrainiens repoussaient les assauts.

Une évaluation publiée jeudi par l’Institute for the Study of War, un groupe d’analyse basé à Washington, a convenu que la Russie n’avait pas gagné de terrain dans le Donbass. Au lieu de cela, a-t-il déclaré, les forces de Moscou «gaspillaient le nouveau stock de personnel mobilisé sur des gains marginaux» en attaquant avant d’avoir rassemblé suffisamment de soldats pour assurer le succès.

“Les forces russes auraient probablement eu plus de succès dans de telles opérations offensives si elles avaient attendu que suffisamment de personnel mobilisé soit arrivé pour rassembler une force suffisamment importante pour vaincre les défenses ukrainiennes”, a déclaré l’institut.