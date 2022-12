La Russie envoie des hommes à la guerre mais ignore les traumatismes qu’ils ramènent à la maison

Commentez cette histoire Commentaire

Lorsque Vladimir est revenu de la ligne de front dans sa ville natale en Sibérie, sa femme l’a à peine reconnu. Le gentil jeune homme qu’elle avait épousé à l’université était parti. Au lieu de cela, elle vivait maintenant avec un mari isolé et violent qui se buvait régulièrement jusqu’à l’oubli, la battait brutalement et tourmentait leurs trois enfants. Leurs quatre années d’heureux mariage ont pris fin lorsque Vladimir a été enrôlé dans l’armée soviétique au milieu des années 1980 et envoyé combattre en Afghanistan. Il parlait rarement de ce qu’il avait vécu, sauf lorsque des flashbacks jaillissaient parfois des profondeurs de sa conscience lors de beuveries.

“Il devenait tellement ivre qu’il ne se souvenait plus qui était devant lui, et il nous confondait avec ceux qui étaient en première ligne, criant qu’il allait tous nous tuer”, a déclaré sa fille, Alya, dans un interview, s’exprimant à condition que seuls les prénoms soient utilisés pour protéger la vie privée de sa famille.

Il est désormais largement admis que les blessures psychologiques persistent longtemps après la fin des combats. Et alors que le président russe Vladimir Poutine poursuit sa guerre sanglante en Ukraine, ce n’est qu’une question de temps avant que des milliers d’anciens combattants ne commencent à revenir du front – vers leurs familles et vers un système de santé mentale défaillant qui, selon de nombreux experts, n’est pas mieux équipé pour les aider qu’il ne l’était à la fin de la guerre en Afghanistan en 1989, ou après deux guerres en Tchétchénie dans les années 1990 et 2000.

De violentes altercations impliquant des soldats revenus d’Ukraine cette année traversent déjà le sommeil de la société russe, qui a tenté de déconnecter la guerre de la vie quotidienne.

En septembre, un soldat récemment revenu de “derrière le ruban”, un euphémisme pour la frontière ukrainienne, est entré dans une pizzeria à Tula et a frappé le propriétaire avec une chaise en métal, apparemment mécontent du regard que le propriétaire lui a lancé.

Un mois plus tôt, à Rostov-sur-le-Don près de la frontière ukrainienne, le capitaine d’un régiment de missiles a tiré sur un chauffeur de taxi qui se disait opposé à l’invasion de l’Ukraine, selon les médias locaux.

Après les frappes de missiles, les Ukrainiens persistent sans électricité, eau, chauffage

Déjà plus de soldats russes ont été tués en neuf mois de guerre en Ukraine – plus de 25 000, selon les estimations du ministère britannique de la Défense – que lors de la mission soviétique d’une décennie en Afghanistan, au cours de laquelle 15 000 sont morts.

“Lorsque les soldats reviendront d’Ukraine, leurs familles et leurs amis seront les premiers à souffrir car les soldats deviendront fous à cause de toute l’injustice”, a déclaré Dmitry Florin, journaliste et vétéran de la Seconde Guerre tchétchène. “Et si plus tard, ils commencent à comprendre que toute la guerre en Ukraine est l’une des plus grandes tromperies de ce siècle, et qu’ils ont été envoyés là-bas comme du bétail pour tuer des gens de leurs propres mains, ce sera un cauchemar.”

“Après leurs proches, l’État sera leur prochaine cible de colère et leur principal ennemi”, a ajouté Florin, “car c’est l’État qui a ruiné leur vie”.

Florin a déclaré que ses tournées en Tchétchénie le hantent toujours dans un cauchemar récurrent, où un général lui ordonne de rentrer même s’il a quitté l’armée il y a des années.

Il a déclaré que les autorités avaient effectivement rejeté bon nombre de ses camarades après leur retour de la guerre. Les paiements financiers promis n’étaient souvent jamais reçus – Florin a poursuivi son bureau militaire local pendant huit ans pour obtenir le sien – et les responsables ont rejeté leurs demandes de réhabilitation ou d’aide psychologique.

Le seul conseil, a déclaré Florin, était lors des séances de « préparation » obligatoires avant chaque déploiement en Tchétchénie, ce qui, selon lui, ressemblait davantage à un endoctrinement idéologique avec des « leçons de haine ».

La guerre en Ukraine signifie que les hommes russes nés à la fin des années 1990 ou au début des années 2000 seront aux prises avec le même manque de soutien fourni aux hommes russes nés dans les années 1960 à 1980 qui ont servi dans les opérations militaires en Afghanistan et en Tchétchénie, qui, comme en Ukraine aujourd’hui , le Kremlin a refusé d’appeler des “guerres”.

Alors que l’utilisation d’euphémismes par le Kremlin est généralement considérée comme faisant partie d’une campagne de propagande, l’absence de déclaration de guerre formelle peut avoir des implications juridiques et financières pour les soldats russes qui, par conséquent, peuvent techniquement ne pas être éligibles aux avantages des anciens combattants.

Les soldats qui ont combattu en Afghanistan et en Tchétchénie ont finalement obtenu le statut d’ancien combattant et des avantages modestes similaires à ceux qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, connue en Russie sous le nom de Grande Guerre patriotique, mais ils n’ont guère connu la gloire.

Un conflit dans un pays étranger, l’Afghanistan, qui a d’abord été caché à la population et les opérations de « contre-terrorisme » pour réprimer les guérilleros tchétchènes dans un territoire rebelle semblaient étrangers à la défense de la Russie continentale par l’Armée rouge contre l’Allemagne nazie qui est devenue un pilier de Identité soviétique.

Au lieu de cela, les « Afghantsi », comme les vétérans afghans sont communément appelés en Russie, ont été rapidement oubliés par l’État et n’ont pas trouvé la sympathie du grand public. Le chaos qui a suivi la chute de l’Union soviétique n’a fait qu’exacerber la situation de stress post-traumatique généralisé et non traité et un sentiment général d’inutilité vécu par des milliers d’anciens soldats.

“De retour d’Afghanistan, ils ne pouvaient pas trouver d’utilité pour eux-mêmes, sans profession ni éducation, beaucoup d’entre eux sont contraints de traîner une existence misérable, en particulier ceux qui ont été blessés et sont devenus handicapés”, conclut un article sociologique de 1993, publié par l’Académie russe d’administration publique quatre ans après le retrait soviétique d’Afghanistan. “Ils n’avaient plus la force de gagner de l’argent et leurs pensions suffisaient à peine pour ne pas mourir de faim”, indique le rapport.

Et si des chirurgies et des prothèses pour les membres manquants étaient finalement disponibles, il y avait peu ou pas d’aide psychologique disponible pour faire face aux traumatismes subis par les vétérans.

Un tribunal russe condamne un critique de guerre à huit ans pour diffusion de “fausses nouvelles”

Même à l’heure actuelle, il n’existe pas de programmes russes centralisés de réhabilitation pour les vétérans des conflits militaires et ceux qui reviennent d’Ukraine risquent d’être livrés à eux-mêmes alors que les organisations privées luttent pour faire face à l’augmentation du nombre de personnes ayant besoin d’aide, selon un groupe de soutien russe de base. appelés anciens combattants.

“Il n’y a pas de programmes de réhabilitation eux-mêmes, car personne ne teste les vétérans pour [psychological] traumatisme et son effet sur l’état physique du corps », a déclaré le groupe. “Il n’y a pas d’approche individuelle pour évaluer la condition des combattants et souvent un modèle commun unique et inefficace est appliqué en masse.”

Selon War Veterans, le gouvernement russe accorde des subventions aux syndicats d’anciens combattants et aux groupes individuels créés par d’anciens soldats, externalisant ainsi les services de conseil et de réadaptation. Le réseau existant de sanatoriums militaires gérés par le gouvernement, une relique de l’ère soviétique où les anciens soldats blessés pouvaient passer plusieurs semaines pour se rétablir, s’est également avéré inefficace. Il existe peu d’installations de ce type et encore moins avec des programmes spécialisés pour les anciens combattants.

Certains vétérans afghans, puis tchétchènes, ont formé le noyau des groupes criminels organisés qui ont défini une grande partie des années 1990 en Russie. Les amputés en uniformes militaires mendiant de l’argent dans les rues ou les vétérans se promenant sur les places des villes en chantant des chansons de guerre étaient une scène fréquente en Russie dans les années 1990 et 2000. L’alcoolisme et la consommation de drogues ont augmenté parmi les anciens combattants, souvent accompagnés de violences domestiques.

Zinky Boys, le recueil de témoignages de première main de Svetlana Alexievitch sur la guerre en Afghanistan, qui est probablement l’une des descriptions les plus complètes du désarroi vécu par les soldats et leurs familles, s’ouvre sur le monologue d’une mère dont le fils a tué un voisin avec une hache de cuisine et le remettre dans son placard comme si rien d’inhabituel ne s’était passé.

Le livre dresse le portrait de soldats oubliés, laissés seuls pour combattre leurs démons et la bureaucratie chaotique russe.

“Lorsque Afghantsi est venu voir les autorités pour résoudre certains problèmes, on leur a toujours dit:” Je ne vous ai pas envoyé en Afghanistan “”, a rappelé le colonel à la retraite Leonid Khabarov dans une émission spéciale de Current Time TV de 2019 commémorant les 30 ans du retrait soviétique. se référant à des années de batailles juridiques pour l’indemnisation et les soins de santé promis par l’État.

Selon Alya, sa famille n’a réalisé que Vladimir était aux prises avec un cas grave de SSPT plus tard dans la vie, car ils n’avaient jamais entendu le terme et l’accès à une aide psychologique était très limité.

Il n’y avait pas de séances de conseil individuelles. Vladimir s’est rendu à plusieurs réunions de groupe organisées pour les vétérans afghans, mais elles n’ont fait que le déclencher, et chaque réunion a conduit à une violence ivre. Vladimir était particulièrement dur avec son fils.

Des familles en colère disent que les conscrits russes ont été jetés au front sans préparation

La mère d’Alya a essayé pendant des années de protéger ses enfants contre les abus, mais les coups constants ont nui à sa santé mentale et physique. Elle a également développé une dépendance à l’alcool, a à peine quitté la maison au cours de ses dernières années et est décédée récemment d’une insuffisance hépatique. Ni Alya ni ses frères et sœurs aînés ne se sont mariés ou n’ont eu d’enfants, craignant de transmettre les abus et les traumatismes à une nouvelle génération.

« Nous en discutons souvent avec mon frère : Devrions-nous, avec notre expérience familiale, avoir des enfants un jour ? Serons-nous capables d’élever des gens normaux ou deviendrons-nous nos parents ? dit Alya.

“Les personnes qui reviendront bientôt d’Ukraine ne sont pas seulement traumatisées mais aussi corrompues par la permissivité totale”, a déclaré Alya. « Ce ne sera pas seulement quelque chose qu’ils garderont dans les familles ; il se déversera dans les rues. Elle a ajouté: “Il y aura des milliers d’hommes comme mon père, et ce ne sera pas sûr ni pour eux ni pour nous.”