La Russie envoie des enseignants en Ukraine pour contrôler ce que les élèves y apprennent

RIGA, Lettonie – La Russie a promis à des centaines d’enseignants de grosses sommes d’argent pour se rendre en Ukraine occupée et y donner aux élèves un “corrigé” l’éducation – avec le point de vue de la Russie sur l’histoire de l’Ukraine – au cours de la prochaine année scolaire. Pour certains enseignants de Tchouvachie, une république située à environ 400 miles à l’est de Moscou, l’offre semblait tentante. Le salaire mensuel moyen dans la région est d’environ 550 dollars, mais le salaire potentiel affiché par un directeur d’école sur un groupe de discussion d’enseignants de Tchouvachie était de plus de 2 900 dollars par mois.

« Urgent », disait son message du 17 juin. « Besoin d’enseignants pour [Zaporizhzhia] et les régions de Kherson pour la période estivale. 8600 roubles par jour. Le travail consiste à préparer les écoles pour la nouvelle année scolaire. Transport aller-retour — gratuit. Hébergement et nourriture — en discussion.

Une heure plus tard, le directeur ajoute : « Chers professeurs, y a-t-il quelqu’un d’autre qui souhaite aider ses collègues ? C’est sûr dans ces régions. Merci de répondre rapidement.” Les deux sollicitations ont été partagées avec le Washington Post par l’Alliance of Teachers, un groupe indépendant en Russie.

La rémunération est si lucrative que l’un des membres du groupe a brièvement envisagé de répondre avant que son administrateur ne l’avertit qu’il serait fou de partir.

« Tout le monde comprend tout. Ces voyages n’apporteront rien de bon », a déclaré l’enseignant, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles.

Moscou mène un intense effort de russification dans les régions occupées, un effort qui semble conçu pour anéantir le sens de l’histoire, de la nationalité et même de la langue des Ukrainiens. Cibler ce que les enfants apprennent est une stratégie clé. L’éducation ukrainienne « doit être corrigée », a déclaré le ministre russe de l’Éducation, Sergueï Kravtsov, lors d’une réunion du 28 juin du parti Russie unie du président Vladimir Poutine.

Pourtant, l’effort du Kremlin s’étend bien au-delà des écoles. Il a déjà bloqué le réseau de téléphonie mobile et les médias de l’Ukraine dans les zones qu’il contrôle, tout en diffusant de la propagande d’État russe sur sa « dénazification » du pays. Il a démoli les panneaux des villes ukrainiennes et les a remplacés par des panneaux russes. Et en vertu d’un décret de Poutine, Moscou essaie d’inciter les Ukrainiens de tout le pays à s’inscrire pour obtenir des passeports russes.

Des référendums sont prévus en septembre sur les zones occupées « rejoignant » la Russie. Le Kremlin a également annoncé d’éventuels votes pour faire du russe la langue officielle de l’Ukraine.

Il y a plusieurs semaines, la Russie a mis en place des bureaux d’état civil à Kherson et Melitopol, où les Ukrainiens peuvent enregistrer les nouveau-nés « conformément à la loi russe », obtenir des documents russes et demander des prestations sociales.

Près de 250 enseignants, dont 57 de la république de Daghestan, dans le sud de la Russie, s’est inscrit pour se rendre en Ukraine, selon une liste sur le site Web du ministère de l’Éducation du Daghestan qui n’est plus visible. Leurs destinations incluent le Moscou-soutenu régions séparatistes de Louhansk et Donetsk, Zaporizhzhia et Kherson. Le ministère a annoncé une augmentation massive des salaires – 8 000 roubles par jour, soit environ 137 dollars, en plus des salaires d’enseignement existants des enseignants.

Dans la ville d’Izhevsk, Georgy Grigoriyev s’est inscrit à cause du salaire. Il n’est pas préoccupé par les dangers potentiels et prévoit d’y aller pendant au moins un an, « alors probablement que je resterai là-bas. Je vais probablement acheter un appartement là-bas. Je n’ai rien à perdre.” Il enseigne la langue et la littérature russes ainsi que la chimie et la biologie.

“Ils promettent de très bons salaires et un logement”, a expliqué Grigoriyev lors d’un entretien téléphonique. “Et j’ai pensé, ‘Pourquoi pas?’ Je suis divorcé, mes enfants sont grands, alors autant travailler là-bas, surtout pour un si bon salaire.

Un autre enseignant, qui vit à Astrakhan mais s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat, a déclaré par téléphone qu’il s’était inscrit pour enseigner en Ukraine « parce que je veux y être utile. Je crois que la vie dans ces régions est très dure et je veux aider les gens là-bas.

Les bureaux du ministère de l’Éducation à Moscou et au Daghestan n’ont pas répondu aux questions de The Post, mais fin juin, le ministère a déclaré au journal gouvernemental Rossiskaya Gazeta qu’il introduisait “des normes russes de haute qualité afin que les écoles puissent fonctionner correctement”. Le média russe indépendant Caucasian Knot a cité un porte-parole du ministère du Daguestan disant que l’ordre de recruter des enseignants est venu dans la soirée du 6 juillet et ne lui a donné que deux jours pour obtenir des réponses.

Le ministre de l’Éducation Kravtsov, l’un des plus enthousiastes partisans du projet de russification de Poutine, se sont envolés mi-juin pour Melitopol et ont souligné la détermination de Moscou à enseigner aux enfants ukrainiens la version russe de l’histoire des nations.

“La tâche principale est de dire aux écoliers toute la vérité, la vérité sur nos peuples frères, sur les réalisations et les victoires communes”, a-t-il déclaré aux journalistes russes dans la ville occupée. Il a déclaré que la Russie resterait dans la région « pour toujours ».

Kravtsov était professeur de mathématiques à Moscou dans les années 1990 avant de passer à l’université puis aux agences gouvernementales d’éducation, où il a rapidement gravi les échelons. Il détient plusieurs diplômes, bien qu’un législateur l’ait un jour accusé de plagiat pour en avoir obtenu un.

Plusieurs jours après que le chef du parti de Poutine a annoncé ce mois-ci qu’une “brigade” d’élèves-enseignants avait atteint l’Ukraine, Kravtsov s’est rendu dans une ville du nord-est et a déclaré que le premier lot de manuels russes, y compris des livres de langue et d’histoire, était arrivé. Les enfants ukrainiens, a-t-il noté, doivent être éduqués dans les «traditions d’amitié» avec les Russes. Le résultat sera « nos enfants heureux ».

Cette poussée vient au milieu d’une refonte majeure de la Russie système éducatif, encouragé en grande partie par les hauts responsables de la sécurité appelant les écoles à former une nouvelle génération « patriotique ». Les manuels d’histoire sont en cours de révision pour refléter le point de vue de Poutine selon lequel l’Ukraine n’a jamais été un véritable État.

À partir de En septembre, les enseignants de russe doivent organiser de nouvelles sessions de classe intitulées “Conversations sur des choses importantes”. Ces doit suivre les directives du gouvernement sur ce que les enfants devraient apprendre sur la guerre en Ukraine et l’actualité — une approche qui rappelle les cours de « politinformation » tenus à l’époque soviétique. Si les classes suivent l’exemple de Poutine, elles refléteront ses fausses affirmations selon lesquelles l’Ukraine a commis un « génocide » ou que son gouvernement est composé de « nazis » déterminés à attaquer la Russie.

La russification par Moscou des zones qu’elle occupe en Ukraine porte des échos inquiétants de l’ère soviétique sous Joseph Staline lorsque des millions de personnes des régions annexées ou subjuguées ont été déportées vers la Sibérie et l’Asie centrale. Des travailleurs russes ont été envoyés pour s’installer et assimiler de nombreuses régions. Les États baltes et les pays d’Asie centrale comme le Kazakhstan comptent encore un nombre important de Russes de souche, souvent une source de tension au milieu des vœux fréquents de Moscou de « protéger » tous les russophones.

Le projet d’éducation de Kravtsov reçoit un coup de pouce d’un autre programme du Kremlin associant des villes russes à des villes ukrainiennes occupées. Le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexander Beglov, s’est rendu en juin à Marioupol, la ville portuaire ukrainienne lourdement bombardée par la Russie, pour y signer un accord de “ville jumelle” avec les mandataires de la Russie. Il a annoncé qu’il associerait ses écoles à celles de Marioupol et s’est engagé à envoyer des équipes d’enseignants et de responsables gouvernementaux.

Une enseignante de Saint-Pétersbourg nommée Larisa, qui s’oppose à la guerre, pense qu’aller enseigner en Ukraine serait moralement répugnant à cause des millions de personnes qui y ont été tuées ou déplacées par les attaques russes.

“Malheureusement, il y aura des enseignants qui iront en Ukraine pour gagner cet argent maudit”, a déclaré Larisa, que The Post n’identifie que par son prénom par crainte d’être arrêtée ou emprisonnée. “Je ne sais pas comment ils vont se regarder dans le miroir.”

Daniil Ken, chef de l’Alliance des enseignants, a déclaré que certains gouvernements régionaux avaient supprimé le recrutement les offres des groupes de discussion de l’école dès que les médias locaux les ont signalées. Il soupçonne que les gouvernements craignaient que les enseignants se plaignent des bas salaires versés en Russie, en particulier dans les zones rurales en sous-effectif.

« Les gens pourraient commencer à demander : ‘Pourquoi nos enseignants sont-ils envoyés là-bas alors que nous n’avons pas assez d’enseignants ici ?’ », a déclaré Ken, qui a récemment quitté la Russie en raison d’inquiétudes quant à sa sécurité.

Larisa s’attend à ce que les professeurs d’histoire aient la tâche la plus difficile : changer le point de vue des étudiants ukrainiens sur le passé de leur pays pour répondre aux exigences du gouvernement russe.

“Je ne pense pas que cela réussira”, a-t-elle déclaré. « Ceux qui dépendent de vous, sous la menace d’être tués ou d’être punis, peuvent prétendre qu’ils vous croient. Mais au fond de leur cœur, ils ne vous croiront pas et ils attendront toute occasion de vengeance.