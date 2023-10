La Russie envoie davantage de forces dans une ville de l’est de l’Ukraine après le ralentissement de son attaque, selon des analystes

KIEV, Ukraine (AP) — La Russie consacre davantage d’unités à ses efforts visant à prendre une ville clé de l’est de l’Ukraine, affirment les analystes occidentaux, après des revers apparents qui ont ralenti son assaut de plusieurs jours.

La tentative de prendre d’assaut Avdiivka, une ville lourdement défendue qui fait obstacle à l’ambition de Moscou de prendre le contrôle de l’ensemble de la région de Donetsk, constitue l’opération offensive la plus importante menée par Moscou en Ukraine depuis le début de l’année, a déclaré mardi le ministère britannique de la Défense.

La pression du Kremlin pour revendiquer Avdiivka intervient après des mois passés à repousser la contre-offensive ukrainienne, lancée par Kiev environ 16 mois après l’invasion à grande échelle de la Russie.

Les deux camps recherchent des avantages sur le champ de bataille avant l’hiver. Ils cherchent également à sécuriser leurs futurs approvisionnements en armes pour ce qui s’annonce comme une guerre d’usure prolongée.

Les forces du Kremlin déployées à Avdiivka progressent probablement lentement et subissent de nombreuses pertes dans ce qui s’avère un effort coûteux, a déclaré le ministère britannique de la Défense sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

Le rythme de l’attaque russe contre cette cible lourdement fortifiée aurait ralenti ces derniers jours depuis son lancement la semaine dernière, a déclaré un groupe de réflexion basé à Washington.

Citant l’état-major général ukrainien, l’Institut pour l’étude de la guerre a déclaré que les forces ukrainiennes ont repoussé lundi 22 attaques russes, contre 30 assauts signalés la veille. Les responsables de Kiev ont déclaré que la Russie avait mené jusqu’à 60 attaques par jour au milieu de la semaine dernière.

Le ministère ukrainien de la Défense a indiqué mardi que la Russie tentait néanmoins toujours d’encercler la ville, avec 10 attaques au cours des dernières 24 heures.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que les efforts de la Russie pour envahir Avdiivka « semblent de plus en plus improbables à court terme ».

Plus largement, les forces russes ont lancé lundi soir six drones Shahed et un missile de croisière Kh-59 au-dessus des régions du sud de l’Ukraine, ont indiqué les autorités de Kiev. L’armée de l’air ukrainienne a affirmé avoir intercepté toutes les cibles, sans faire de victimes ni de destructions.

L’Ukraine a frappé deux aérodromes d’hélicoptères près des régions de Luhansk et de Berdiansk sous contrôle russe, a affirmé l’armée de l’air.

Il n’a pas été possible de vérifier dans l’immédiat les affirmations des deux parties sur le champ de bataille.

Illia Novikov, Associated Press