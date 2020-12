Des gardes de sécurité privés russes ont assuré la sécurité du gouvernement

La Russie a envoyé 300 instructeurs militaires supplémentaires en République centrafricaine (RCA) pour faire face à ce que son ministère des Affaires étrangères appelle une «forte dégradation de la sécurité».

Le gouvernement centrafricain, menacé par les groupes rebelles avant l’élection présidentielle de dimanche, a demandé de l’aide.

L’ancien président François Bozizé nie avoir planifié un coup d’État.

Les soldats de la paix de l’ONU ont déclaré que l’avancée des rebelles avait été interrompue.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov a déclaré que l’armée russe n’était pas impliquée dans les combats en RCA et que les instructeurs militaires n’étaient «ni l’armée ni les forces spéciales».

La Russie a livré des véhicules blindés à l’armée centrafricaine (image du fichier)

Mais un porte-parole du gouvernement centrafricain, cité par l’agence de presse AFP, a déclaré que la Russie avait envoyé « plusieurs centaines de soldats et d’armes lourdes » pour soutenir le gouvernement.

Le porte-parole, Ange Maxime Kazagui, a déclaré que les forces russes avaient été invitées dans le cadre d’accords bilatéraux, rapporte l’AFP.

Des gardes de sécurité privés russes ont travaillé en RCA pour assurer la sécurité du gouvernement et aider à protéger les principaux actifs économiques.

Le Rwanda, qui a des troupes servant dans la mission des Nations Unies en RCA, a également annoncé qu’il renforçait leur nombre pour soutenir le gouvernement.

Les forces nouvellement déployées auront « des règles d’engagement différentes qui leur permettront de protéger nos forces contre les attaques et de protéger les civils », a déclaré le président rwandais Paul Kagame.

Au moins 750 soldats et policiers rwandais ont opéré sous la force de maintien de la paix des Nations Unies Minusca.

L’ancien président François Bozizé n’a pas été autorisé à se présenter aux élections de ce mois-ci

Les forces de la Minusca ont également été déployées au-delà de la capitale, Bangui, « pour bloquer les éléments armés », a déclaré l’AFP citant un porte-parole de l’ONU.

Le président de la RCA, Faustin Archange Touadéra, a insisté sur le fait que les élections de dimanche se poursuivraient, affirmant que la présence de l’armée et des soldats de la paix de l’ONU signifie que les gens n’ont rien à craindre.

Mais les partis d’opposition, dont celui de M. Bozizé, ont demandé que le vote soit reporté « jusqu’au rétablissement de la paix et de la sécurité ».

Des groupes rebelles se sont emparés de plusieurs villes proches de Bangui, affrontant les forces gouvernementales et pillant des biens, et l’ONU a déclaré que ses troupes travaillaient pour empêcher un blocus.

Le porte-parole de M. Bozizé, Christian Guenebem, a déclaré: « Nous nions catégoriquement que Bozizé soit à l’origine de quoi que ce soit ».

Événements clés de la VOITURE. [ 2003 Rebel leader and former army commander Francois Bozizé seizes power ],[ 2009 UN Security Council agrees to creation of UN peace-building office for CAR to address ongoing insecurity ],[ 2013 Bozizé flees into exile as Seleka rebel coalition rapidly overruns the country and takes control of the capital ],[ 2015 Referendum on constitutional changes in November, followed by first round of presidential election ],[ 2019 Bozizé returns to CAR ], Source: Source: BBC, Image: Homme portant des œufs

La RCA est l’un des pays les plus pauvres et les plus instables d’Afrique, même si elle est riche en ressources comme les diamants et l’uranium. L’ONU estime que la moitié de la population dépend de l’aide humanitaire et jusqu’à un cinquième a été déplacé.

Le 3 décembre, la Cour constitutionnelle de la RCA a jugé que M. Bozizé ne satisfaisait pas à l’exigence de «bonne moralité» pour les candidats en raison d’un mandat d’arrêt international et des sanctions de l’ONU à son encontre pour des assassinats présumés, des actes de torture et d’autres crimes pendant son mandat.

M. Bozizé, chrétien, est arrivé au pouvoir après un coup d’État en 2003 et a ensuite remporté deux élections largement considérées comme frauduleuses. Il a été évincé en 2013 par la Séléka – une coalition rebelle largement issue de la minorité musulmane – qui l’a accusé de rompre les accords de paix.