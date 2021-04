Share on Twitter

La marine russe a annoncé qu’elle enverrait 15 navires de guerre en Ukraine et organiserait des exercices de tir réel alors que les tensions avec les États-Unis menacent de dégénérer en conflit.

Deux missiles, le Graivoron et le Vyshny Volochek, rejoindront la flotte de la mer Noire du pays et accompagneront l’aéroglisseur Samum et la frégate Admiral Makarov.

AFP

La marine russe a annoncé qu’elle enverrait 15 navires de guerre en Ukraine[/caption]

Reuters

L’exercice intervient au milieu des tensions croissantes dans la région[/caption]

L’exercice intervient alors que le premier des deux navires de guerre américains, que l’on pense être l’USS Donald Cook et l’USS Roosevelt, devrait arriver dans la région aujourd’hui, malgré les avertissements russes de rester à l’écart «pour leur propre bien».

Suite à cette annonce, la marine russe a déclaré aujourd’hui: «En mer, les équipages des navires effectueront des tirs d’artillerie d’essai simples et conjoints sur des cibles de surface et aériennes.

«Le rôle d’un ennemi simulé sera joué par des boucliers de cible navals.

«En plus des navires, des avions et des hélicoptères de l’aviation navale et de la défense aérienne de la flotte seront impliqués dans le contrôle.»

Il fait partie des tensions croissantes dans la région où l’Ukraine a déjà annoncé qu’elle organiserait des exercices terrestres alors que l’équipement militaire russe continue de s’accumuler à la frontière.

En conséquence, Margarita Simonyan, rédactrice en chef des chaînes d’État russes RT et Spoutnik, a affirmé qu’un conflit était désormais inévitable entre les États-Unis et la Russie.

Elle a déclaré: «Dans une guerre conventionnelle, nous pourrions vaincre l’Ukraine en deux jours.





«Mais ce sera une autre sorte de guerre.

«Nous le ferons, puis les États-Unis répondront en coupant le courant à la ville russe de Voronej.»

