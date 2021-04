La RUSSIE a annoncé qu’un autre 15 de ses navires de guerre naviguera dans la mer Noire au milieu des tensions croissantes avec les États-Unis au sujet de l’Ukraine.

C’est le dernier muscle militaire de Vladimir Poutine, accusé d’avoir planifié une attaque alors qu’il mobilisait des dizaines de milliers de soldats.

7 Les navires de guerre russes se massent alors qu’ils organisent des exercices de tir réel dans la mer Noire Crédits: RIA Novosti

7 Des navires russes ont été repérés à Rostov-sur-le-Don Crédit: Youtube

7 La marine russe a annoncé qu’elle enverrait 15 navires de guerre en Ukraine Crédit: AFP

Les 15 navires navigueront à travers un réseau de canaux, de rivières et de voies navigables alors qu’ils se dirigent de la mer Caspienne via la mer d’Azov jusqu’à la mer Noire.

De nouvelles images ont également montré aujourd’hui la flotte russe de la mer Noire lors de manœuvres – tandis que l’Ukraine a également mené des exercices navals au large de la Crimée.

Cela comprenait la frégate Admiral Makarov, les petits navires lance-missiles Graivoron et Vyshny Volochek, le missile à coussin d’air Samum, le dragueur de mines Ivan Golubets, ainsi que de grands navires de débarquement.

Et trois autres navires de guerre russes, le Minsk, le Kaliningrad et le Korolyev, auraient quitté la Baltique en direction de la mer Noire.

La Russie est également connue pour déplacer des navires de débarquement de la mer Caspienne à la mer Noire pour la première fois depuis la fin de l’ère soviétique.

Il survient alors que le premier des deux navires de guerre américains, que l’on pense être l’USS Donald Cook et l’USS Roosevelt, devrait arriver dans la région aujourd’hui, malgré les avertissements russes de rester à l’écart «pour leur propre bien».

Suite à l’annonce des derniers mouvements de navires de guerre, un porte-parole de la marine russe a déclaré: «En mer, les équipages des navires mèneront des tirs d’artillerie d’essai uniques et conjoints sur des cibles de surface et aériennes.

« Le rôle d’un ennemi simulé sera joué par des boucliers de cible navals. »

Il a également ajouté que, en plus des navires, des avions et des hélicoptères de l’aviation navale ainsi que la défense aérienne de la flotte seront impliqués dans le contrôle.

Les tensions montent dans la région car il est à craindre que Poutine ne se prépare à une autre prise de terre à l’Ukraine alors qu’il masse des troupes le long de la frontière orientale avec l’ancien État soviétique.

Le dirigeant russe aurait maintenant déplacé des dizaines de milliers de soldats et de matériel militaire lourd à la frontière avec l’Ukraine, ce qui a provoqué un appel téléphonique de Joe Biden pour dire au dirigeant russe de se retirer.

Les dernières vidéos sur le terrain semblent montrer des armements lourds en mouvement dans la région de Krasnodar et des navires de guerre sur le fleuve Don alors que la crise ukrainienne devient de plus en plus hostile.

Un analyste de la défense russe indépendant et chevronné a affirmé que Poutine avait peut-être ordonné la mobilisation de « plus d’un demi-million » de soldats – impliquant des forces du Pacifique à la Baltique.

Interrogé sur la question de savoir si la Russie était « au seuil de la guerre », Pavel Felgenhauer a déclaré à la radio Ekho Moscou: « Pratiquement, nous le sommes ».

Il a ajouté: « Une mobilisation sans précédent des forces armées russes est en cours. Cela ne s’est produit ni depuis 1973, ni depuis 1962.

« Le nombre exact de participants n’est pas officiellement indiqué. Apparemment plus d’un demi-million. »

Felgenhauer a affirmé que les principales villes russophones d’Ukraine « seront occupées au cours d’un blitzkrieg victorieux et éphémère ».

La Blitzkrieg est une méthode de guerre qui mène à une victoire rapide et limite la perte de soldats et d’artillerie.

7 Les dernières images de la Russie semblent montrer des armements lourds en mouvement dans la région de Krasnodar Crédit: @tiimoooshka; TIC Tac

Cela vient après que Poutine a snobé l’appel de Biden à des pourparlers de paix alors que les craintes d’une guerre montent en raison de l’accumulation de troupes par la Russie à la frontière ukrainienne.

Le président américain a exhorté Poutine à apaiser les tensions croissantes avec l’Ukraine voisine lors d’un appel téléphonique avec le dirigeant russe hier.

Biden a évoqué son « engagement indéfectible en faveur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine ».

Et il a proposé une réunion au sommet « dans les mois à venir » pour « discuter de l’ensemble des problèmes auxquels sont confrontés les États-Unis et la Russie ».

Mais le Kremlin a déclaré qu’il était « prématuré » de parler d’une éventuelle réunion.

Bien que la Russie ait déclaré qu’elle «poursuivrait le dialogue» avec les États-Unis, elle a décliné l’offre d’un premier sommet avec Biden.

7 Des images d’une onde militaire russe en mouvement ont été diffusées au cours des dernières semaines Crédit: Twitter

7 On estime que jusqu’à 80000 soldats russes pourraient être massés près de l’Ukraine Crédit: Twitter

7 Des chars, des camions et d’autres équipements militaires se sont précipités vers l’Ukraine Crédit: Twitter

Pendant ce temps, Margarita Simonyan, rédactrice en chef des chaînes d’État russes RT et Spoutnik, a affirmé qu’un conflit était désormais inévitable entre les États-Unis et la Russie au milieu de la crise.

Elle a déclaré: « Dans une guerre conventionnelle, nous pourrions vaincre l’Ukraine en deux jours. Mais ce sera un autre type de guerre.

« Nous le ferons, puis les États-Unis répondront en coupant le courant à la ville russe de Voronezh. »

Cela intervient alors que les forces britanniques aident l’Ukraine à surveiller l’énorme renforcement militaire de la Russie, rapporte le Miroir.

Une petite équipe de forces spéciales britanniques a été déployée dans la région avec des troupes de communications spécialisées d’un détachement de Royal Signals et d’un avion espion de la RAF.

Cet escadron de typhons de la RAF sera armé de bombes et de missiles à soufre seront également déployés sur la côte roumaine de la mer Noire.

Le soutien fait suite au « soutien inébranlable » de l’OTAN à l’alliance militaire occidentale avec l’Ukraine après avoir averti précédemment Moscou de ne pas pousser ses troupes le long de la frontière entre la Russie et le pays voisin.

Pourtant, cette dernière initiative signale leur intention d’un État qui, la semaine dernière seulement, a affirmé à la télévision s’il serait bientôt en mesure de «déNazifier» l’Ukraine.

Dimanche soir, dans une émission de télévision d’État russe diffusée aux heures de grande écoute, le «propagandiste» de Poutine, Dmitri Kannedovc, a déclaré que l’Europe était «à un pas de la guerre».