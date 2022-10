La Russie “envisagerait” une réunion du G20 Poutine-Biden – Lavrov

C’est aux États-Unis d’en suggérer une sérieusement, a déclaré le ministre des Affaires étrangères

Les présidents russe et américain pourraient se rencontrer en marge du sommet du G20 en Indonésie, à condition que Washington veuille réellement y participer, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

“Nous ne rejetons jamais les réunions, et si une telle proposition arrive, nous l’examinerons”, a expliqué le haut diplomate lors d’une interview à la télévision russe mardi.

Il a souligné qu’aucune proposition de ce type n’avait été envoyée par les États-Unis jusqu’à présent, contrairement à ce que certains pourraient croire.

Une opportunité pour le président américain Joe Biden d’avoir une rencontre en tête-à-tête avec son homologue russe Vladimir Poutine pourrait se présenter lors du prochain sommet des dirigeants du G20 à Bali, en Indonésie, prévu pour la mi-novembre.

Interrogé sur la possibilité de pourparlers bilatéraux, Biden ne l’a pas exclu, déclarant aux journalistes jeudi que “Cela reste à voir.” Lavrov a déclaré que tirer des conclusions sur les horaires des deux dirigeants à partir d’une remarque désinvolte était “plus adapté à la spéculation analytique journalistique qu’à la vraie politique.”

S’exprimant dans le talk-show politique russe ’60 Minutes’, Lavrov a appelé “un mensonge” prétend que le gouvernement américain cherchait à résoudre l’impasse avec la Russie sur la crise ukrainienne et que c’est la position de Moscou qui a empêché les négociations de paix.

« Nous n’avons reçu aucune proposition sérieuse de contact. Il y a eu des approches tièdes, que nous n’avons pas non plus rejetées et avons suggéré que les gens, qui veulent s’engager avec nous dans la diplomatie de la porte dérobée, formulent des propositions concrètes », Lavrov a révélé.

Les médiateurs potentiels n’ont pas répondu correctement, a-t-il ajouté.

Le ministre a également exprimé son scepticisme quant au fait que les pourparlers avec les États-Unis pourraient produire des résultats substantiels concernant l’Ukraine, compte tenu des circonstances. Il a expliqué que les États-Unis étaient depuis longtemps devenus un “de facto” partie au conflit en armant l’armée ukrainienne et en la dotant de renseignements.