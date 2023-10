La Russie envisage d’exploiter la mer Noire et de cibler les navires céréaliers ukrainiens, selon le Royaume-Uni

Dans le contexte de telles attaques, le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré mercredi dans un communiqué que la Russie souhaitait « dissuader l’exportation de céréales ukrainiennes » en ciblant secrètement les cargos.

« Les informations déclassifiées aujourd’hui montrent que la Russie pourrait continuer de cibler les navires civils dans la mer Noire, notamment en posant des mines marines à l’approche des ports ukrainiens », indique le communiqué. « La Russie veut certainement éviter de couler ouvertement des navires civils, mais plutôt rejeter faussement la faute sur l’Ukraine pour toute attaque contre des navires civils en mer Noire. »

L’Ukraine affirme avoir effectivement vu la Russie poser davantage de mines dans la mer Noire, a déclaré Andrii Chernyak, porte-parole de l’agence de renseignement militaire ukrainienne.

« Les navires de guerre russes ne peuvent pas » s’approcher suffisamment des côtes ukrainiennes « car ils ont peur d’être touchés par nos missiles », a-t-il expliqué. Ils ont donc « vraiment déployé des efforts pour exploiter la mer au maximum, car ils visent toujours à rendre impossible la navigation dans la mer Noire ».

Une partie de la raison pour laquelle la mer Noire est si importante est que Kiev l’utilise traditionnellement pour exporter des céréales et d’autres produits agricoles, dont elle est l’un des principaux producteurs et vendeurs au monde.

La Russie a abandonné en juillet un accord qui permettait à l’Ukraine d’exporter des produits alimentaires, augmentant ainsi les prix alimentaires internationaux et menaçant de provoquer une crise alimentaire dans certaines des régions les plus pauvres du monde.

Depuis, l’Ukraine a mis en place un « couloir humanitaire », défiant le blocus de facto russe. Et c’est ce corridor que, selon le ministère britannique des Affaires étrangères, la Russie cherche à cibler.

« Le monde nous regarde – et nous voyons clair dans les tentatives cyniques de la Russie de rejeter la responsabilité de ses attaques sur l’Ukraine », a déclaré le ministre des Affaires étrangères James Cleverly dans le communiqué.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était en Espagne jeudi pour rallier le soutien des dirigeants européens lors d’un sommet qui, selon lui, se concentrerait sur « le travail commun pour la sécurité alimentaire mondiale et la protection de la liberté de navigation » dans la mer Noire.

La Russie a toujours nié avoir pris pour cible des civils, mais elle a un historique bien documenté d’attaques contre des infrastructures civiles et non militaires en Ukraine, ainsi que lors de conflits antérieurs en Syrie, en Géorgie et en Tchétchénie.

Le ministère russe de la Défense n’a pas répondu à une demande de commentaires sur les allégations britanniques.

Jeudi, le président russe Vladimir Poutine s’est exprimé au Valdai Discussion Club, un événement annuel important sur la politique étrangère, dans la ville russe de Sotchi, également située au bord de la mer Noire.

Poutine a subi des revers dans la région après une série d’attaques très médiatisées perpétrées par l’Ukraine depuis août. Kiev affirme avoir endommagé plusieurs navires et un sous-marin et blessé ou tué des dizaines d’officiers.

Le commandant de la flotte russe a cependant été montré dans une vidéo un jour après que l’Ukraine a affirmé qu’il avait été tué.

« Le succès de l’Ukraine dans la bataille de la mer Noire est d’autant plus remarquable que le pays ne dispose pas actuellement d’une marine opérationnelle. » le Conseil atlantique a écrit dans un briefing Mercredi. « Au lieu de cela, l’Ukraine s’est appuyée sur des raids commandos audacieux ainsi que sur une combinaison de drones produits localement et de missiles de croisière à longue portée fournis par les partenaires occidentaux du pays. »

Malgré « l’arsenal limité », les attaques ont « été déployées avec le genre d’ingéniosité qui est devenue la carte de visite de l’armée ukrainienne », selon le communiqué.

Le journal de Wall Street rapporté mercredi que la flotte de la mer Noire avait retiré la majeure partie de ses navires de sa base principale de Sébastopol, dans la péninsule ukrainienne de Crimée, occupée par la Russie en 2014, vers sa base de Novorossiysk, un port du continent russe.

Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré jeudi qu’il ne pouvait pas commenter ce rapport et que c’était une question du ressort du ministère de la Défense, qui n’a pas répondu à une demande de commentaires.