La Russie envisage d’attaquer des centrales nucléaires ukrainiennes, prévient Zelensky

La Russie envisage d’attaquer les centrales nucléaires ukrainiennes et de les déconnecter du réseau énergétique, a déclaré mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, avertissant que de telles attaques risquaient de provoquer une catastrophe nucléaire.

« Les radiations ne respectent pas les frontières des États », a déclaré Zelensky mercredi dans son discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Puisque la Russie « ne peut pas vaincre la résistance de notre peuple sur le champ de bataille », Zelensky a déclaré que le président russe Vladimir Poutine « cherche d’autres moyens de briser l’esprit ukrainien ».

Pour un troisième hiver, la Russie intensifie ses frappes sur le réseau énergétique ukrainien dans le but de plonger le pays dans « l’obscurité et le froid », a déclaré Zelensky.

Le discours de Zelensky à l’ONU est intervenu peu de temps avant qu’il ne discute de son « plan de victoire » avec le président américain Joe Biden, qui devrait inclure la demande de Kiev d’utiliser des missiles à longue portée pour frapper des cibles militaires en Russie.

Dans son discours, Zelensky a rappelé le moment « horrible » des premières semaines de la guerre, lorsque les attaques russes contre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia (ZNPP), la plus grande d’Europe, ont fait craindre aux Ukrainiens une nouvelle catastrophe de type Tchernobyl.

« Personne ne pouvait savoir comment se termineraient les frappes russes sur l’installation nucléaire, et tout le monde en Ukraine a rappelé ce que signifie Tchernobyl », a-t-il déclaré.

Deux ans et demi plus tard, Zelensky a averti que la ZNPP occupée par la Russie restait « exposée à un risque d’incident nucléaire ». La Russie et l’Ukraine se sont mutuellement imputées les précédents incidents survenus à l’usine. L’Ukraine possède trois autres centrales nucléaires, selon l’Association nucléaire mondiale.

CNN a signalé précédemment que le risque d’un incident nucléaire à grande échelle à la ZNPP est faible, puisque les exploitants ukrainiens ont mis les réacteurs de la centrale en mode « arrêt à froid » en juin 2023.

Si les réacteurs de la centrale devaient être ouverts, le réacteur froid « exposerait le combustible usé à l’air, ce qui propagerait certaines radiations », a déclaré à CNN William Alberque, directeur de la stratégie, de la technologie et du contrôle des armements à l’Institut international d’études stratégiques. .

Cela créerait une zone de radiation dans laquelle « vous aurez un risque plus élevé de cancer au cours des 40 prochaines années », mais ne recréerait pas le type de destruction observé après la fusion de la centrale active de Tchernobyl en 1986.

Même si le risque d’un incident nucléaire à grande échelle est faible, la menace qui pèse sur le système énergétique ukrainien reste élevée.

« La Russie a détruit toutes nos centrales thermiques et une grande partie de notre capacité hydroélectrique », a déclaré Zelensky. Il a déclaré que 80 % du système énergétique ukrainien avait été désactivé par les attaques russes.

Le discours de Zelensky n’a cependant pas fait référence aux espoirs de l’Ukraine d’obtenir l’autorisation d’utiliser des armes occidentales pour frapper des cibles situées profondément en Russie.

Avant de se rendre aux États-Unis, Zelensky a déclaré à CNN que la demande de l’Ukraine était un élément clé de son « plan de victoire ».

Radek Sikorski, le ministre polonais des Affaires étrangères, a déclaré à CNN qu’il était essentiel que la demande de l’Ukraine soit accordée. Il a rappelé un incident récent survenu à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, où une famille entière a été anéantie par une frappe de missile russe.

« Le missile qui a tué cette famille a été lancé depuis un bombardier russe survolant le territoire russe depuis un aérodrome russe. Donnez-moi une raison pour laquelle l’Ukraine ne devrait pas être en mesure de détruire ce bombardier et cet aérodrome », a déclaré Sikorski.

« La victime d’une agression a le droit de se défendre également sur le territoire de l’agresseur », a-t-il ajouté, affirmant que « nous présentons ces arguments aux États-Unis ».