La Russie enverra pour la première fois «  Barbie cosmonaute  » dans l’espace avec une ballerine et une actrice pour un nouveau film

La RUSSIE se prépare à envoyer « Barbie cosmonaute » dans l’espace pour la première fois dans le but d’encourager davantage de filles à viser haut dans les sciences.

L’équipage de la mission comprendra également une ballerine formée et une actrice qui participeront à un long métrage qui sera tourné cette année sur la Station spatiale internationale.

La Russie devrait envoyer la cosmonaute Barbie Anna Kikina dans l’espace Crédit: Glamour Russia

La ballerine Sofya Skya est candidate pour jouer dans le film spatial Crédit: Instagram

Le chef de l’agence spatiale Dmitry Rogozin a insisté sur le fait que Anna Kikina, 36 ans, devait avoir une place pour une mission imminente, et qu’elle devrait également sortir dans l’espace.

Une nouvelle poupée Barbie a été fabriquée à l’image de Kikina plus tôt cette année – et maintenant sa place tant attendue dans une mission ISS en 2022 a été confirmée.

En fait, depuis 2016, elle est la seule femme cosmonaute en formation, une situation que l’agence spatiale russe veut améliorer après avoir adopté un mantra pour leur poupée Barbie encourageant les filles russes que « n’importe quel rêve peut devenir réalité – il vous suffit de croire en vous et Avance ».

Seuls quatre des 124 cosmonautes soviétiques ou russes étaient des femmes.

Les rapports indiquent que le chef de Roscosmos, Rogozine, a personnellement « ordonné au centre de formation des cosmonautes d’inclure Kikina dans l’un des prochains équipages de Soyouz qui volera vers l’ISS en 2022 ».

Les chefs de l’espace veulent que les filles visent haut tout en étant «féminines».

« Anna est un modèle pour beaucoup », a déclaré un communiqué.

« Elle est à la fois forte et féminine, audacieuse et douce, sage et dotée d’un excellent sens de l’humour – une personnalité brillante dans laquelle professionnalisme et chaleur se marient harmonieusement. »

Mais la cosmonaute de carrière Kikina sera mise en orbite par l’une des quatre actrices « superwomen » en lice pour être choisie pour un rôle dans le film spatial.

Deux sont l’actrice et ballerine Sofya Arzhakovskaya (alias Sofya Skya), 33 ans et la célèbre star de la sitcom Anna Mordovina, 34 ans.

L’actrice et travailleuse caritative pour enfants Yulia Peresild, 36 ans, a également joué le rôle du tireur d’élite soviétique Lyudmila Pavlichenko dans le film de guerre de 2015 Battle for Sébastopol.

L’actrice Anna Mordovina est également sur la liste Crédit: Instagram

Galina Kairova, 20 ans, est une autre candidate Crédit: VK.com

Un astronaute Barbie a été fabriqué plus tôt cette année Crédit: Gagarin Cosmonaut Training Cente

L’actrice Yulia Peresild, qui a joué le sniper soviétique Lyudmila Pavlichenko en 2015, est une autre candidate pour aller dans l’espace Crédit: Instagram

L’actrice et pilote novice Galina Kairova, 26 ans, est également sur la liste.

Tous les quatre ont subi des contrôles médicaux et une formation initiale de cosmonaute et le gagnant sera annoncé à la mi-mai.

Le candidat retenu explosera dans l’espace en tant que « touriste » avec le réalisateur Klim Shipenko, qui a été confirmé par Roscosmos pour la mission de réalisation de films soutenue par la principale chaîne de télévision publique russe.

Shipenko prendra la décision finale sur qui est sa star dans la production intitulée The Challenge.

Une sauvegarde sera également sélectionnée pour le rôle.

« Nous comprenons que c’est toujours le réalisateur qui décide avec qui il travaillera », a déclaré Rogozin.

« Il est important pour nous maintenant de lui montrer laquelle de ces filles est prête à relever le défi du vol spatial. »

Le cosmonaute Anton Shkaplerov aura pour mission de faire voler la paire dans l’espace sur un vaisseau spatial Soyouz MS-19.

Quelque 3 000 personnes avaient postulé pour le rôle féminin principal.

« Nous devons trouver non seulement une actrice, mais un véritable super-héros », a déclaré le producteur général russe Alexey Trotsyuk.

« Il s’agit d’une expérience spatiale unique. L’actrice sélectionnée à travers le concours et une commission médicale devra remplir les fonctions de cosmonaute-chercheuse et devenir membre à part entière de l’équipage », a déclaré Rogozin.

L’objectif est de « vulgariser les activités spatiales de la Russie et de glorifier la profession de cosmonaute », a déclaré l’agence.

Lorsque le concours a été annoncé, les femmes ont été informées qu’elles devaient répondre à certains attributs physiques.

Anna Kikina a été choisie car elle est un «modèle» pour beaucoup Crédit: Gagarin Cosmonaut Training Cente

Ils doivent être âgés entre 25 et 45 ans, avec un tour de poitrine de jusqu’à 112 cm (44 pouces), un poids corporel de 50 à 75 kg (110 à 165 lb) et une largeur maximale des hanches en position assise de 41 cm. (16 pouces). «

On leur a également dit qu’ils devaient être capables de réciter parfaitement l’un des poèmes romantiques les plus célèbres de Russie – la lettre de Pouchkine de Tatiana à Eugène Onegin.

Des prouesses sportives et un enseignement supérieur étaient exigés sans casier judiciaire.