La Russie entreprend d’éteindre les manifestations pro-Navalny de la «  lampe de poche  »

MOSCOU – Lorsque l’équipe du chef de l’opposition russe emprisonné, Alexei Navalny, a exhorté les gens à sortir dans leurs cours résidentielles et à faire briller leurs lampes de poche pour téléphones portables dans une démonstration d’unité, beaucoup ont répondu par des blagues et du scepticisme. Après deux week-ends de manifestations à l’échelle nationale, le nouveau format de protestation ressemblait à certains comme une retraite.

Mais pas aux autorités russes, qui ont agi vigoureusement pour éteindre les manifestations illuminées prévues dimanche.

Les responsables ont accusé les alliés de Navalny d’avoir agi sur les instructions de l’OTAN. Les chaînes de télévision soutenues par le Kremlin ont averti que les rassemblements de lampes de poche faisaient partie des principaux soulèvements dans le monde. Les agences de presse d’État ont cité des sources anonymes affirmant qu’un groupe terroriste préparait des attaques lors de manifestations de masse non approuvées.

Les tentatives de répression représentent un changement de tactique pour les autorités qui ont autrefois tenté d’affaiblir l’influence de Navalny en l’effaçant.

Les chaînes de télévision contrôlées par le Kremlin ignoraient en grande partie les manifestations organisées par Navalny. Le président russe Vladimir Poutine n’a jamais mentionné son critique le plus éminent par son nom. Les agences de presse d’État ont qualifié le politicien et l’enquêteur anticorruption de «blogueur» dans les rares articles qu’ils ont diffusés le mentionnant.

« Navalny est passé d’une personne dont le nom n’est pas autorisé à être mentionné au principal sujet de discussion » à la télévision d’Etat, Maria Pevchikh, responsable des enquêtes aux Fondations Navalny pour la lutte contre la corruption, a déclaré vendredi dans une vidéo YouTube.

Pevchikh a crédité le dernier exposé de Navalny pour la soudaine augmentation de l’attention. La vidéo de deux heures de sa fondation alléguant qu’un somptueux palais sur la mer Noire a été construit pour Poutine grâce à une corruption élaborée a été regardée plus de 111 millions de fois sur YouTube depuis sa publication le 19 janvier.

La vidéo a été diffusée deux jours après que Navalny ait été arrêté à son retour d’Allemagne en Russie, où il a passé cinq mois à se remettre d’un empoisonnement aux agents neurotoxiques qu’il attribue au Kremlin. Le gouvernement russe nie toute implication et a déclaré qu’il n’avait aucune preuve que Navalny avait été empoisonné.

L’histoire continue

Alors que l’arrestation très médiatisée et l’exposé qui a suivi ont porté un double coup aux autorités, l’analyste politique et ancien rédacteur du discours du Kremlin, Abbas Gallyamov, a déclaré que garder Navalny et son activité hors des ondes pour le priver d’une publicité supplémentaire n’a plus de sens.

«Le fait que cette stratégie ait changé suggère que l’audience de la télévision pro-gouvernementale est en quelque sorte en train de recevoir des informations sur les activités de Navalny via d’autres canaux, le reconnaît, s’intéresse à son travail, et en ce sens, garder le silence n’a aucun sens », A déclaré Gallyamov.

Les manifestations du week-end dans de nombreuses villes le mois dernier au sujet de la détention de Navalny ont représenté la plus grande vague de mécontentement populaire depuis des années et semblent avoir secoué le Kremlin.

La police aurait arrêté environ 10 000 personnes et de nombreux manifestants auraient été battus, tandis que les médias d’État cherchaient à minimiser l’ampleur des manifestations.

Les chaînes de télévision ont diffusé des images de places vides dans les villes où des manifestations ont été annoncées et ont affirmé que peu de personnes se sont présentées. Certains rapports ont dépeint la police comme polie et retenue, affirmant que des agents avaient aidé des personnes handicapées à traverser des rues animées, distribué des masques faciaux aux manifestants et leur offrir du thé chaud.

Une fois que les manifestations se sont calmées et que l’allié de Navalny Leonid Volkov a annoncé une pause jusqu’au printemps, les médias soutenus par le Kremlin ont rapporté que des flashmobs populaires intitulés «Poutine est notre président» ont commencé à balayer le pays. La chaîne d’information d’État Rossiya 24 a diffusé des vidéos de différentes villes de personnes dansant sur des chansons patriotiques et agitant des drapeaux russes, les décrivant comme une véritable expression de soutien à Poutine.

Plusieurs sites indépendants en ligne ont rapporté que les instructions pour enregistrer des vidéos en soutien à Poutine venaient du Kremlin et du parti au pouvoir Russie unie, et que les personnes figurant dans certains des enregistrements étaient invitées à tourner sous de faux prétextes.

Le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a déclaré que le Kremlin n’avait rien à voir avec les vidéos pro-Poutine.

Après que l’équipe de Navalny ait publié sa vidéo sur le palais prétendument construit pour Poutine, la chaîne d’État Rossiya a diffusé son propre exposé sur Navalny. L’ancre Dmitry Kiselev a déclaré que tout en travaillant sur l’enquête en Allemagne, Navalny vivait «dans le luxe qu’il méprise tant».

Le journaliste a envoyé pour faire la chronique du style de vie prétendument luxueux que le politicien avait maintenu à l’étranger, filmé dans une maison louée par Navalny, mais n’a réussi à capturer aucun élément haut de gamme dans le bâtiment de deux étages, qui comprenait plusieurs chambres et une petite piscine.

Elle a souligné «deux canapés, une télévision, des fruits frais sur la table» dans le salon et «une cuisine avec une machine à café», et a décrit une chambre comme «luxueuse» même si elle n’avait pas l’air très différente d’une pièce dans un hôtel d’affaires.

Ces derniers jours, la couverture médiatique officielle s’est concentrée sur les plans de la manifestation de ce week-end contre les lampes de poche dans les cours. Des rapports ont largement cité la publication sur les médias sociaux de l’allié de Navalny Volkov annonçant l’événement et l’ont accusé d’avoir agi sur les instructions de ses gestionnaires occidentaux, soulignant une conférence en ligne avec des responsables européens à laquelle il avait participé la veille.

Le talk-show politique «60 Minutes» a consacré près d’une demi-heure au sujet, qualifiant le rassemblement de lampes de poche une idée tirée d’un manuel sur les révolutions. Il a diffusé des images de manifestants faisant briller des lampes de poche lors des manifestations de Maidan en Ukraine en 2014, des rassemblements de masse en Biélorussie l’été dernier et d’autres soulèvements dans le monde.

Jeudi, les agences de presse d’Etat Tass et RIA Novosti ont rapporté, citant des sources anonymes, qu’un groupe terroriste syrien entraînait des insurgés pour d’éventuelles attaques terroristes dans des villes russes «sur les lieux de rassemblements de masse».