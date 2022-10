La Russie enlève des enfants ukrainiens : enquête de l’AP

Olga Lopatkina arpentait son sous-sol comme un animal pris au piège. Elle n’avait pas eu de nouvelles de ses six enfants adoptés bloqués à Marioupol depuis plus d’une semaine, et elle ne savait pas quoi faire.

La famille finirait par être prise dans l’un des problèmes les plus explosifs de la guerre : l’effort ouvert de la Russie pour prendre des orphelins ukrainiens et les élever comme des Russes.

Une enquête de l’Associated Press montre que la stratégie de la Russie est bien engagée. Des milliers d’enfants ont été enlevés des sous-sols de villes bombardées comme Marioupol et d’orphelinats dans les territoires séparatistes du Donbass soutenus par la Russie. Il s’agit de ceux dont les parents ont été tués par les bombardements russes, d’autres en institution ou en famille d’accueil.

La Russie affirme que bon nombre de ces enfants n’ont ni parents ni tuteurs, ou qu’ils sont injoignables. Mais l’AP a découvert que des responsables avaient expulsé des enfants ukrainiens vers la Russie ou des territoires sous contrôle russe sans leur consentement, leur avaient menti qu’ils n’étaient pas recherchés par leurs parents et leur avaient donné des familles et la citoyenneté russes.

L’enquête est la plus approfondie à ce jour sur l’enlèvement d’orphelins ukrainiens, et la première à suivre le processus jusqu’à ceux qui grandissent déjà en Russie. Il s’appuyait sur des dizaines d’entretiens avec des parents, des enfants et des fonctionnaires en Ukraine et en Russie ; e-mails et lettres ; Documents russes et médias d’État russes.

Élever les enfants de la guerre dans un autre pays ou une autre culture peut être un marqueur de génocide, une tentative d’effacer l’identité même d’un peuple. Les procureurs lient la politique directement au président russe Vladimir Poutine.

“Ce n’est pas quelque chose qui arrive sous l’impulsion du moment sur le champ de bataille”, a déclaré Stephen Rapp, ancien ambassadeur itinérant des États-Unis pour les questions de crimes de guerre, qui conseille l’Ukraine sur les poursuites.

La loi russe interdit l’adoption d’enfants étrangers. Mais en mai, Poutine a signé un décret accélérant l’octroi de la nationalité russe aux enfants ukrainiens sans protection parentale.

La Russie a préparé un registre des familles russes appropriées pour les enfants ukrainiens et offre un soutien financier substantiel. Il dépeint les adoptions comme un acte de générosité. La télévision d’État russe diffuse des cérémonies où des officiels remettent des passeports à des enfants ukrainiens.

Combien est difficile à dire. Les responsables ukrainiens affirment que près de 8 000 enfants ont été expulsés vers la Russie.

La Russie n’a pas donné de chiffre global. En mars, la médiatrice russe pour les droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova, a déclaré que 1 000 enfants ukrainiens se trouvaient en Russie. Beaucoup d’autres sont venus depuis, dont plus de 230 début octobre.

Lvova-Belova elle-même a accueilli un adolescent de Mariupol et a été sanctionnée par le département du Trésor américain, l’Union européenne, le Canada et l’Australie. Son bureau a renvoyé l’AP à sa réponse dans une agence de presse publique selon laquelle la Russie « aidait les enfants à préserver leur droit de vivre sous un ciel paisible et d’être heureux ».

L’AP a visité un camp verdoyant en bord de mer près de Taganrog, où des centaines d’orphelins ukrainiens étaient hébergés.

Une mère nourricière professionnelle de la région de Moscou a déclaré que les services sociaux locaux l’avaient appelée pour accueillir des enfants ukrainiens. Ayant déjà accueilli six enfants russes, elle en a choisi trois à Marioupol. Après une affaire de tutelle à Marioupol, aujourd’hui occupée, elle a obtenu la garde des enfants, qui sont maintenant citoyens russes.

Les enfants ont déclaré qu’après que leur mère adoptive les avait déposés dans un bunker à Marioupol, l’armée russe les avait fait sortir. Ils devaient choisir entre l’adoption par une famille russe et la vie dans un orphelinat russe.

Dans la maison avec cour et piscine gonflable, la jeune fille de 15 ans a déclaré qu’elle était impatiente de commencer une nouvelle vie en Russie, en partie parce que son école en Ukraine a été bombardée, qu’un de ses camarades de classe est décédé et que presque tout le monde est parti.

La Russie a également été accusée d’avoir volé des enfants à l’Ukraine en 2014, après avoir annexé la péninsule de Crimée. Ensuite, l’Ukraine a signalé à la Cour européenne des droits de l’homme que plus de 80 enfants de Louhansk avaient été enlevés à un poste de contrôle et emmenés en Russie. Séparément, des familles russes ont adopté au moins 30 enfants de Crimée.

Cette fois, au moins 96 enfants ont été renvoyés en Ukraine depuis mars à la suite de négociations, dont certains au plus haut niveau du gouvernement.

À Marioupol, les enfants de Lopatkina se sont recroquevillés pendant des jours dans un sous-sol de la station balnéaire où ils étaient en vacances. Le fils adoptif de 17 ans, Timofey, s’occupait de ses frères et sœurs plus jeunes – trois souffrant de maladies chroniques ou de handicaps.

Ils ont perdu le contact avec leur mère lorsque le courant a traversé la ville. Ensuite, un médecin de Mariupol a réussi à les évacuer, mais a été refoulé par les forces pro-russes à un poste de contrôle. Ils se sont retrouvés dans un hôpital de la République populaire séparatiste de Donetsk, ou RPD, sous contrôle russe.

Lorsque Timofey a envoyé un message à sa mère, elle était déjà hors du pays. Il était livide.

Il a fallu quelques appels à Olga Lopatkina pour expliquer à Timofey ce qui s’était passé.

Pour la professeure de musique et d’arts qui avait perdu sa mère à l’adolescence et sa maison lors des combats de 2014, le cauchemar avec ses enfants a été la chose la plus difficile qu’elle ait vécue. Lorsque cette guerre a éclaté, il est rapidement devenu mortel de se rendre de son domicile à Vuhledar, désormais une ligne de front, à Marioupol, à 100 kilomètres (60 miles) de là. Sa fille biologique de 18 ans, Rada, s’est retrouvée bloquée avec son oncle près de Kharkiv, une autre ville de première ligne.

À l’approche du bombardement, Lopatkina a décidé de se diriger vers les frontières, allant chercher sa fille en cours de route. Ils se sont rendus en France.

Elle a fait campagne auprès des responsables russes et ukrainiens et a tendu la main aux militants. Les autorités de Donetsk lui ont finalement dit qu’elle pouvait récupérer ses enfants si elle passait par la Russie pour les récupérer. Elle craignait un piège et refusa.

En RPD, des responsables ont déclaré à Timofey qu’un tribunal priverait Lopatkina et son mari de leur tutelle et que ses frères et sœurs plus jeunes se retrouveraient avec de nouvelles familles en Russie.

Puis enfin, une percée. Les autorités de la RPD ont accepté d’autoriser un volontaire muni d’une procuration de Lopatkina à venir chercher les enfants.

Après un voyage en bus de trois jours à travers la Russie, les enfants ont rencontré leur père à Berlin et se sont rendus en France. “Le fardeau de la responsabilité avait disparu”, a déclaré Timofey. “J’ai dit: ‘Mère, prends les rênes, c’est tout… Je suis un enfant maintenant.”



——



Lori Hinnant, Cara Anna et Erika Kinetz ont contribué à ce rapport.