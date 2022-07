La Russie emprisonne une personnalité de l’opposition pour avoir critiqué son armée

MOSCOU (AP) – Un tribunal russe a décidé mercredi de placer en détention provisoire un éminent politicien de l’opposition dans l’attente d’une enquête et d’un procès pour ses critiques publiques des actions militaires russes en Ukraine.

Ilya Yashin est l’une des rares personnalités de l’opposition à ne pas avoir quitté la Russie malgré la pression sans précédent exercée par les autorités sur la dissidence. Il a été accusé d’avoir diffusé de fausses informations sur l’armée russe – une nouvelle infraction pénale pour laquelle il risque jusqu’à 10 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Yashin, 39 ans, s’est fait connaître dans les années 2000 en tant que militant de l’opposition et allié du chef de l’opposition assassiné Boris Nemtsov. En 2017, il a été élu président d’un conseil municipal de Moscou. Il est également un fervent partisan du chef de l’opposition russe emprisonné Alexei Navalny.

Les accusations portées contre Yashin auraient été portées sur une vidéo diffusée en direct sur YouTube dans laquelle il parlait d’Ukrainiens tués dans la banlieue de Kyiv, à Bucha.

Il a été arrêté fin juin dans un parc de la ville et condamné à 15 jours de prison pour avoir désobéi à un policier. La police a déclaré que Yashin avait attrapé un officier par l’uniforme et l’avait insulté, mais le politicien a soutenu que la police l’avait approché alors qu’il était assis sur un banc avec un ami et lui avait demandé de les accompagner sans explication.

Yashin devait être libéré de prison mardi soir, mais a été de nouveau détenu pour de nouvelles accusations et son appartement a été perquisitionné. Le tribunal de district de Basmanny a ordonné mercredi de le placer en détention provisoire jusqu’au 12 septembre.

Yashin devant le tribunal a insisté sur le fait que les accusations portées contre lui étaient “politiquement motivées de la première à la toute dernière page”.

« N’ayez pas peur de ces canailles ! La Russie sera libre ! a-t-il déclaré à une foule de journalistes et de partisans dans la salle d’audience après avoir entendu la décision du juge.

Le Kremlin a sévèrement réprimé ceux qui critiquent ce que la Russie appelle son « opération militaire spéciale » en Ukraine. Vladimir Kara-Muza, une personnalité bien connue de l’opposition, a été arrêté en avril et inculpé en vertu de la même loi que Yashin.

Le collègue de Yashin au conseil municipal, Alexei Gorinov, a été condamné à sept ans de prison pour les mêmes accusations pour propos anti-guerre – la première peine de prison prononcée en vertu de la nouvelle loi.

The Associated Press