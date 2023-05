La Russie émet un mandat d’arrêt contre le juge qui a émis un mandat d’arrêt contre Poutine | Nouvelles du monde

Un mandat a été délivré pour l’arrestation du juge britannique Karim Ahmed Khan (Photo: AP / Reuters) La Russie a émis un mandat d’arrêt contre le juge en chef de la Cour pénale internationale (CPI) qui a émis en mars un mandat d’arrêt contre le président Vladimir Poutine pour crimes de guerre, ont rapporté vendredi les médias russes. Le juge britannique, Karim Ahmed Khan, a été ajouté à la liste des personnes recherchées par le ministère de l’Intérieur, ont indiqué les médias russes, citant la base de données du ministère. Moscou a ouvert des poursuites contre Ahmed Khan et trois autres juges de la CPI le 20 mars, quelques jours après l’ordre d’arrestation de Poutine. Le mandat de la CPI ordonne l’arrestation de Poutine et de la médiatrice russe pour les droits de l’enfant, Maria Lvova-Belova, pour crimes de guerre liés à l’enlèvement d’enfants ukrainiens. Khan est accusé de plusieurs crimes, notamment d’avoir sciemment poursuivi un innocent, d’avoir porté des accusations de crime illégales et d’avoir organisé une attaque contre un chef d’État visant à déstabiliser les relations internationales. Des allégations similaires ou connexes ont été faites à propos d’autres juges de la CPI. La Russie et Poutine nient tout crime de guerre lors de l’invasion de l’Ukraine, affirmant qu’ils sont victimes d’agressions et de mensonges occidentaux. Le juge britannique Karim Ahmed Khan a émis un mandat d’arrêt contre Poutine en mars de cette année (Photo: AP) Des rapports de l’ONU et de plusieurs agences de défense des droits de l’homme ont détaillé un « vaste réseau » de centres de détention et de convois dans lesquels les civils sont systématiquement chassés de chez eux par les envahisseurs russes. Les allégations incluent des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées séparés de leur famille, ainsi que des détenus battus, électrocutés et menacés d’exécution. Dans son mandat, la Cour pénale internationale (CPI) déclare qu’il existe « des motifs raisonnables de croire que le président Poutine porte une responsabilité pénale individuelle » pour le « transfert illégal » et la « déportation illégale » de personnes. Les chances que le couple comparaisse volontairement devant la CPI sont pratiquement nulles, mais le mandat signifie qu’ils seraient arrêtés s’ils mettaient un jour les pieds dans l’un des 123 pays qui ont signé ses lois. Vous avez une histoire ? Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected] Ou vous pouvez soumettre vos vidéos et photos ici. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre actualités. Suivez Metro.co.uk sur Twitter et Facebook pour les dernières nouvelles mises à jour. Vous pouvez désormais également recevoir des articles de Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous à nos alertes push quotidiennes ici. Obtenez votre besoin de savoir

