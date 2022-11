La Russie élargit l’évacuation du territoire ukrainien occupé alors que l’ONU examine les allégations de “bombe sale”

La Russie a ordonné aux civils de quitter une partie de l’Ukraine le long de la rive orientale d’un grand fleuve, une extension significative d’un ordre d’évacuation qui, selon Kyiv, équivaut au dépeuplement forcé du territoire occupé.

La Russie avait précédemment ordonné aux civils de sortir d’une poche qu’elle contrôle sur la rive ouest du fleuve Dnipro, où les forces ukrainiennes ont avancé pour capturer la ville de Kherson.

Les responsables installés par la Russie ont déclaré mardi qu’ils étendaient également cette ordonnance à une zone tampon de 15 kilomètres le long de la rive est.

L’Ukraine affirme que les évacuations comprennent des déportations forcées du territoire occupé, un crime de guerre. La Russie, qui prétend avoir annexé la zone, affirme qu’elle met les civils en sécurité en raison d’une menace que l’Ukraine pourrait utiliser des armes non conventionnelles.

Ligne de front conséquente

Moscou a accusé Kyiv d’avoir prévu d’utiliser une “bombe sale” pour diffuser des radiations ou de faire sauter un barrage pour inonder des villes et des villages de la province de Kherson. Kyiv dit que les accusations selon lesquelles il utiliserait de telles tactiques sur son propre territoire sont absurdes, mais que la Russie pourrait planifier elle-même de telles actions pour blâmer l’Ukraine.

L’embouchure du large fleuve Dnipro est devenue l’une des lignes de front les plus importantes de la guerre ces dernières semaines, les forces ukrainiennes avançant pour expulser les troupes russes de leur seule poche sur la rive ouest. La Russie a des milliers de soldats là-bas et a essayé de renforcer la zone. L’avancée de l’Ukraine a ralenti ces derniers jours, les commandants citant les conditions météorologiques et un terrain plus difficile.

Mardi, dans la ville de Kherson, les rues étaient pratiquement vides, la plupart des magasins et des entreprises étant fermés. Une poignée de personnes à une jetée sont montées à bord d’un ferry pour traverser vers la rive est du Dnipro, bien que quelques hommes pêchaient toujours paisiblement au milieu du grondement lointain des tirs d’artillerie.

Un artilleur ukrainien est assis lundi dans un camion militaire à une position sur la ligne de front près de la ville de Bakhmut. (Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)

Certains habitants sont restés provocants, malgré l’ordre de partir.

“Pourquoi devrais-je partir ?… Pourquoi ? Je resterai ici jusqu’au bout”, a déclaré Ekaterina, une commerçante, en référence à la maison qu’elle a dit que ses ancêtres avaient construite “de leurs propres mains”.

Inspections “bombes sales”

Pendant ce temps, des experts de l’agence de l’énergie nucléaire des Nations Unies ont inspecté mardi deux sites en Ukraine que la Russie a identifiés dans des allégations infondées selon lesquelles les autorités ukrainiennes prévoyaient de déclencher des “bombes sales” radioactives dans leur propre pays envahi.

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, a déclaré que les inspections à la recherche de preuves d’une soi-disant bombe sale, demandées par Kyiv à la suite des allégations russes non fondées, seraient bientôt terminées.

L’Agence internationale de l’énergie atomique a déclaré que les sites étudiés “sont sous les garanties de l’AIEA et ont été visités régulièrement par des inspecteurs de l’AIEA”, dont la mission est de détecter les activités nucléaires non déclarées et les matières liées au développement de bombes sales.

“L’AIEA a inspecté l’un des deux sites il y a un mois et aucune activité ou matière nucléaire non déclarée n’y a été trouvée”, a déclaré l’agence dans un communiqué lundi.

Le chien de garde de l’énergie atomique de l’ONU a également eu des moniteurs sur place à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie. Les combats près de la plus grande centrale nucléaire d’Europe ont fait craindre une fuite potentiellement catastrophique.

Le bureau du président ukrainien a déclaré mardi que les villes et villages autour de l’usine avaient subi des bombardements plus intenses entre lundi et mardi. À Nikopol, une ville qui fait face à l’usine de l’autre côté du large fleuve Dniepr, plus d’une douzaine d’immeubles d’appartements, un jardin d’enfants et diverses entreprises privées ont été endommagés, a indiqué le bureau.

La conscription visant la minorité indigène, selon l’UE

L’Union européenne a accusé mardi Moscou d’avoir lancé un nouveau programme de conscription illégale d’hommes en Crimée, dont la Russie s’est emparée en 2014, pour combattre dans ses forces. La déclaration de l’UE a déclaré que Moscou enrôlait de manière disproportionnée des membres de la minorité tatare indigène de Crimée pour combattre dans sa guerre.

La Russie, qui a lancé son “opération militaire spéciale” en Ukraine en février, a annoncé qu’elle avait achevé une campagne de mobilisation ordonnée en septembre par le président Vladimir Poutine, affirmant qu’elle avait appelé 300 000 réservistes et qu’il n’en fallait plus.

Mais le Kremlin a déclaré mardi que Poutine ne publierait pas de nouveau décret mettant officiellement fin à la mobilisation. Cela a fait craindre qu’il ne soit redémarré sans préavis.

Lundi, des militaires ukrainiens se reposent dans un abri souterrain à Bakhmut. (Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)

Des milliers d’hommes russes ont fui à l’étranger pour échapper à la conscription. Des militants et des reportages des médias russes et de l’Associated Press ont déclaré que de nombreux réservistes mobilisés étaient inexpérimentés, devaient se procurer eux-mêmes des articles de base tels que des kits médicaux et des gilets pare-balles, et n’avaient pas reçu de formation avant d’être envoyés au combat. Certains ont été tués quelques jours après avoir été appelés.

“C’est ce que fait la horde barbare”

La Russie a tiré quatre missiles sur la ville portuaire ukrainienne de Mykolaïv pendant la nuit, démolissant la moitié d’un immeuble. Reuters a vu des secouristes récupérer le corps d’une femme âgée dans les décombres.

Alors que l’heure de pointe commençait, des passants passaient devant une école à deux étages, dont la façade avait été arrachée par la force d’un souffle d’un autre missile qui avait laissé un énorme cratère.

“C’est ce que fait la horde barbare”, a déclaré Irena Siden, 48 ans, directrice adjointe de l’école, debout devant le bâtiment éventré alors que les ouvriers commençaient à balayer les décombres.

Une femme réagit à côté du corps de son voisin retrouvé sous les décombres d’une maison d’habitation détruite par une attaque au missile russe à Mykolaïv mardi. (Valentyn Ogirenko/Reuters)

La Russie a tiré une énorme volée de missiles sur des villes ukrainiennes lundi dans ce que Poutine a qualifié de représailles à une attaque contre la flotte russe de la mer Noire au cours du week-end. L’Ukraine a déclaré avoir abattu la plupart de ces missiles, mais certains avaient touché des centrales électriques, coupant l’électricité et l’eau.

“Ce n’est pas tout ce que nous aurions pu faire”, a déclaré Poutine lors d’une conférence de presse télévisée.

40% des infrastructures énergétiques détruites

Jusqu’à présent, la Russie a détruit environ 40% de l’infrastructure énergétique de l’Ukraine, affectant 16 régions, selon le gouvernement ukrainien.

Selon un rapport publié cette semaine par l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington, la Russie est susceptible de poursuivre la guerre pendant l’hiver, dans l’espoir d’affaiblir le soutien occidental à l’Ukraine et de “geler l’Europe dans la capitulation”.

Dans toute la capitale, Kyiv, les habitants font le plein de radiateurs, de couvertures, de vêtements chauds et de batteries externes pour recharger leurs appareils électroniques. Alors que la plupart disent qu’ils sont prêts à supporter le poids des pannes pour le bien de la guerre, la fréquence et la fluidité des pannes sont éprouvantes.

Cette photo prise lundi montre un immeuble résidentiel incendié après un bombardement à Bakhmut. (Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)

Poutine a également suspendu sa coopération avec un programme soutenu par la Turquie et les Nations Unies pour escorter les cargos transportant des céréales hors de la zone de guerre. Le programme, vieux de trois mois, avait mis fin au blocus russe de facto de l’Ukraine, l’un des plus grands producteurs de céréales au monde, et avait évité une crise alimentaire mondiale.

La suspension de la coopération par la Russie avait fait craindre à la communauté internationale qu’une crise alimentaire ne revienne, mais jusqu’à présent, le blocus russe n’a pas été rétabli, 12 navires ayant pu quitter l’Ukraine lundi transportant du grain.

Trois autres ont navigué mardi. Les administrateurs du programme soutenu par l’ONU ont déclaré que les expéditions avaient été approuvées par les délégations ukrainienne, turque et onusienne et que la délégation russe avait été informée, signe apparent d’une volonté de procéder sans la coopération de Moscou.

Poutine a déclaré que les frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes et la décision de geler la participation à un programme d’exportation de céréales de la mer Noire étaient des réponses à une attaque de drones contre la flotte de Moscou en Crimée qu’il a imputée à l’Ukraine.