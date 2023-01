La Russie effectue deux frappes massives de roquettes sur l’Ukraine, tuant au moins 14 personnes

La Russie a effectué samedi deux tirs massifs de roquettes sur l’Ukraine, dévastant un immeuble d’appartements dans la ville de Dnipro, dans le centre-sud, où au moins 14 personnes sont mortes et 64 ont été blessées. Les secouristes continuent de déblayer les décombres sur place. Les cibles de l’attaque, ont déclaré les autorités ukrainiennes plus tôt samedi, étaient les infrastructures énergétiques de l’Ukraine, une continuation de sa stratégie visant à laisser le pays sans électricité et à limiter sa capacité à se battre. Au cours de la deuxième attaque dans l’après-midi, une roquette a touché un appartement de neuf étages à Dnipro, détruisant tout un pan du bâtiment. Les secouristes tentaient de récupérer les survivants des décombres, selon le chef adjoint de l’administration présidentielle, Kyrylo Timochenko. Il a posté une photo d’une grue, disant que les personnes encore dans leurs appartements utilisaient leurs téléphones pour attirer l’attention des secouristes. Timochenko a ajouté sur Telegram qu’il connaissait bien le bloc car il était né et vivait à proximité. “Nous passerons toute la nuit à nettoyer les décombres”, a déclaré Timochenko, qui était sur les lieux. Une vidéo, censée provenir de près du lieu de l’attaque, montrait des personnes en train de s’enfuir, tandis qu’une autre montrait les conséquences immédiates de la grève – une cour couverte d’une épaisse couche de poussière grise, un nuage de fumée et une femme peut être entendu crier en arrière-plan. Au moins 14 personnes, dont une jeune fille de 15 ans, ont été tuées et 64 blessées dans l’attaque, a déclaré le gouverneur de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, sur Telegram. Sept enfants figuraient parmi les blessés, le plus jeune âgé de trois ans, a-t-il ajouté. Jusqu’à présent, 38 personnes ont été extraites des décombres et l’opération de recherche se poursuit, a-t-il déclaré. Une maison d’habitation dans le village de Kopyliv, dans la région de Kyiv, a également été détruite lors de la première attaque de samedi matin, mais aucune victime n’a été signalée. Des installations énergétiques ont été touchées lors de l’attaque. Des pannes de courant ont été signalées à Kharkiv après la première attaque. Le ministre ukrainien de l’énergie, Herman Halushchenko, a déclaré que des fermetures d’urgence ont été introduites dans plusieurs villes pour stabiliser le réseau et que “les prochains jours seront difficiles”. Un bâtiment à Dnipro détruit par une frappe de missile russe. Photographie : Vitalii Matokha/AFP/Getty Images L’attaque du matin à Kyiv a pris les habitants par surprise. Pour la première fois depuis que la Russie a commencé à lancer des attaques régulières sur la capitale, la sirène du raid aérien n’a pas retenti, indiquant que les missiles ont échappé aux systèmes de détection radar de l’Ukraine. Yuriy Ignat, le porte-parole des forces de défense aérienne ukrainiennes, a déclaré à l’émission télévisée ukrainienne United News que la Russie avait probablement utilisé des missiles balistiques dans ce cas et que l’Ukraine n’avait pas les moyens de les détruire ou de les détecter. Un village a été touché lors d’une attaque à la roquette sur le district d’Odeskyi dans la région d’Odessa, et des fragments d’un missile abattu ont touché une infrastructure de transport impliquée dans l’accord céréalier, selon les autorités. Les débris d’un missile ont atterri en Moldavie pour la deuxième fois ces derniers mois, selon le ministère de l’Intérieur du pays. La dernière vague d’attaques est survenue lorsque le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a annoncé que le Royaume-Uni fournirait à l’Ukraine environ 12 chars Challenger ainsi que des systèmes d’artillerie. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google Politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a remercié Sunak, affirmant que cela « non seulement nous renforcerait sur le champ de bataille, mais aussi enverrait le bon signal à nos autres partenaires ».

Les chars seront les plus modernes dont dispose l’Ukraine. Jusqu’à présent, les alliés de l’Ukraine ont hésité à fournir des chars, craignant que la Russie n’y voie une escalade.

Vendredi, lors d’une visite en Ukraine, le président polonais, Andrzej Duda, a promis de donner à l’Ukraine 14 chars Leopard de fabrication allemande. Mais la Pologne doit d’abord obtenir l’autorisation de réexportation de l’Allemagne.

Début janvier, la France, l’Allemagne et les États-Unis se sont engagés à fournir des véhicules blindés de combat, une première également, mais ont pour l’instant reporté les appels de chars.

Pendant ce temps, la bataille pour la région ukrainienne de Donetsk se poursuit. La Russie a affirmé avoir capturé la ville de Soledar, ce qui, si c’est vrai, pourrait rendre plus difficile pour l’Ukraine de tenir la ville voisine de Bakhmut, théâtre de certains des combats les plus violents de ces derniers mois.

Sunak confirme que le Royaume-Uni enverra des chars en Ukraine “pour repousser les troupes russes” Lire la suite

L’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington, a estimé que la Russie contrôle probablement presque toute la ville, mais il ne pensait pas qu’une victoire à Soledar entraînerait la prise de contrôle de Bakhmut par la Russie.

Mais la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Malar, a démenti ces affirmations, déclarant que de violents combats se poursuivaient « jour et nuit ». Elle a déclaré que les forces ukrainiennes “repoussaient les attaques continues de l’armée russe, qui subit de lourdes pertes”.