La Russie efface l’identité ukrainienne de Marioupol et s’appuie sur la mort

Dans tout Marioupol, des travailleurs russes démolissent des bâtiments bombardés au moins un par jour, emportant des corps brisés avec les débris.

Des convois militaires russes dévalent les larges avenues, et des soldats, constructeurs, administrateurs et médecins russes remplacent les milliers d’Ukrainiens morts ou partis.

Huit mois après la chute de Marioupol aux mains des Russes, la Russie en éradique tous les vestiges ukrainiens, ainsi que les preuves de crimes de guerre. Les quelques écoles encore ouvertes enseignent un programme russe, les réseaux de téléphone et de télévision sont russes, la monnaie ukrainienne s’estompe et Marioupol est désormais dans le fuseau horaire de Moscou. Sur les ruines de l’ancien Marioupol, une nouvelle ville russe se dresse, avec des matériaux d’au moins une entreprise européenne, a constaté l’Associated Press.

Mais l’enquête de l’AP sur la vie à Marioupol occupé souligne également ce que ses habitants savent déjà trop bien : quoi que fassent les Russes, ils construisent sur une ville de mort. Plus de 10 000 nouvelles tombes cicatrisent maintenant Mariupol, a constaté l’AP, et le nombre de morts pourrait être trois fois plus élevé que l’estimation initiale d’au moins 25 000 du gouvernement en exil. L’ancienne ville ukrainienne se vide également, perdant plus de 50 000 maisons, a calculé l’AP.

___

Les journalistes d’Associated Press ont été les derniers médias internationaux à Marioupol à échapper à de violents bombardements en mars, avant que les forces russes ne prennent le contrôle de la ville. C’est l’histoire de ce qui s’est passé depuis. AP a renoué avec de nombreuses personnes dont les tragédies ont été capturées en photos et en vidéos pendant les jours les plus meurtriers du siège russe.

___

Chaque personne à qui l’AP a parlé connaissait quelqu’un tué pendant le siège de Marioupol, qui a commencé avec l’invasion du 24 février. Jusqu’à 30 personnes arrivent à la morgue chaque jour dans l’espoir de retrouver un être cher.

Lydya Erashova a vu son fils de 5 ans et sa nièce de 7 ans mourir après un bombardement russe en mars. La famille a enterré à la hâte les cousins ​​dans une cour et a fui Marioupol.

Ils sont revenus en juillet pour réenterrer les enfants, seulement pour apprendre que les corps avaient été déterrés et emmenés dans un entrepôt. Alors qu’ils approchaient du centre-ville, chaque bloc était plus sombre que le précédent.

Erashova, qui est maintenant au Canada, a déclaré qu’aucun plan de reconstruction russe ne pourrait éventuellement ramener ce que Marioupol a perdu.

« C’est tellement ridicule et stupide. Comment restaurer une ville morte où des gens ont été tués à chaque tournant ? » elle a demandé.

L’enquête de l’AP s’est appuyée sur des entretiens avec 30 habitants de Marioupol, dont 13 vivant sous occupation russe ; Imagerie par satellite; des vidéos recueillies à l’intérieur de la ville et des documents russes montrant un plan directeur.

Marioupol était dans le collimateur du Kremlin dès le premier jour de l’invasion. À seulement 40 kilomètres (25 miles) de la frontière russe, la ville est un port sur la mer d’Azov et crucial pour les lignes d’approvisionnement russes.

La ville a été frappée sans relâche par des frappes aériennes et de l’artillerie, ses communications coupées, sa nourriture et son eau coupées. Au moment où les derniers combattants ukrainiens se sont rendus dans l’aciérie d’Azovstal en mai, Marioupol était devenu un symbole de la résistance.

Une analyse AP des images satellite prises au cours des huit derniers mois d’occupation montre 8 500 nouvelles tombes dans le cimetière périphérique de Staryi Krym, avec peut-être plusieurs corps sous chaque monticule. Il existe au moins trois autres cimetières de tranchées autour de la ville, dont un créé par les Ukrainiens au début du siège.

Au total, au moins 10 300 nouvelles tombes sont dispersées autour de Marioupol, selon la méthodologie de l’AP, confirmée par trois médecins légistes. Des milliers d’autres corps ne sont probablement même jamais arrivés au cimetière.

En mai dernier, le gouvernement municipal en exil estimait qu’au moins 25 000 personnes étaient mortes. Mais au moins trois personnes dans la ville depuis juin disent que le nombre de morts est le triple ou plus, sur la base de conversations avec les travailleurs documentant la collecte des corps pour les autorités d’occupation russes.

Dans un examen de centaines de photos et de clips vidéo ainsi que de documents des autorités d’occupation, l’AP a constaté que plus de 300 bâtiments à Marioupol ont été ou sont sur le point d’être démolis. La plupart sont des immeubles à plusieurs étages, avec environ 180 appartements à l’intérieur ou plus.

Au total, les démolitions supprimeront bien plus de 50 000 maisons, selon les calculs de l’AP.

« Les gens vivent encore dans les sous-sols. On ne sait pas où ils peuvent aller », a déclaré un militant de Marioupol, qui a requis l’anonymat de peur de disparaître dans la garde à vue russe.

La Russie s’installe désormais dans le centre historique de la ville. Les autorités russes ont démantelé le mémorial de Marioupol aux victimes de l’Holodomor, la famine provoquée par les Soviétiques dans les années 1930 qui a tué des millions d’Ukrainiens, selon une vidéo diffusée à la télévision russe. Ils ont peint deux peintures murales commémorant les victimes de l’attaque russe de 2014 contre l’Ukraine.

La Russie a déjà construit au moins 14 nouveaux immeubles d’appartements – une petite fraction du nombre à venir – et répare au moins deux des hôpitaux endommagés par les bombardements. Une vidéo obtenue par l’AP montrait des rangées de palettes empilées avec de l’isolant de la société danoise Rockwool, qui maintient sa division en Russie malgré les critiques.

Le vice-président des communications de Rockwool, Michael Zarin, a déclaré que les panneaux isolants avaient été distribués à l’insu et sans le consentement de l’entreprise.

Les vidéos ne montrent aucun meuble visible aux fenêtres des nouveaux appartements et peu de personnes sur les trottoirs à l’extérieur. Seuls les retraités, les handicapés et les personnes affiliées à l’occupation semblent en bénéficier, selon plusieurs personnes à Marioupol.

Un homme a postulé sur la liste en septembre et s’est retrouvé à la 11 700e place. Il a des amis dans les 2 000 qui attendent toujours, comme lui. Et un vieil homme qu’il connaît dont le nombre était dans les 9 000 a déjà emménagé dans l’un des nouveaux bâtiments.

Cependant, l’homme a déclaré qu’il n’avait aucun problème à démolir des bâtiments inhabitables et qu’il relançait sa propre entreprise.

Mais les plans pour un Marioupol russe dépendent d’une population qui n’existe tout simplement plus.

Des milliers d’anciens résidents de Marioupol ont été envoyés en Russie avec peu ou pas de choix, et des milliers d’autres ont fui vers d’autres régions de l’Ukraine. Sur l’ancienne population de Marioupol d’environ 425 000 habitants, un peu plus d’un quart est resté, selon les estimations de Petro Andryushchenko, un assistant du maire de Marioupol exilé à Dnipro.

Le plan directeur russe pour Marioupol prévoit une population de 212 000 en 2022, et de revenir à 425 000 d’ici 2030. À l’heure actuelle, environ 15 000 des habitants de Marioupol sont des troupes russes, a déclaré Andryushchenko, qui a tiré son estimation d’informations sur les soldats prenant au-dessus des habitations et des bâtiments publics. Il a déclaré que la police anti-émeute russe patrouille maintenant pour éviter les manifestations contre le manque de chauffage, d’électricité et d’eau.

___

Hinnant et Stepanenko ont rapporté de Dnipro, en Ukraine. El Deeb a rapporté de Beyrouth. Tilna a rapporté de Lviv, en Ukraine. Marshall Ritzel à New York, Michael Biesecker à Washington et Mstyslav Chernov, Jamey Keaten, Evgeniy Maloletka et Inna Varenytsia à Kyiv, en Ukraine, ont contribué.

Lori Hinnant, Vasilisa Stepanenko, Sarah El Deeb et Elizaveta Tilna, The Associated Press