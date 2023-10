La Russie échoue dans sa tentative de revenir au Conseil des droits de l’homme de l’ONU | Actualités sur les droits de l’homme

La Bulgarie et l’Albanie obtiennent le soutien lors du vote à l’Assemblée générale pour deux sièges d’Europe de l’Est disponibles au sein de l’ONU.

La Russie a échoué dans sa tentative de réintégrer l’organe suprême des droits de l’homme des Nations Unies, 18 mois après sa suspension à la suite de son invasion à grande échelle de l’Ukraine.

Lors d’un scrutin secret des 193 membres de l’Assemblée générale, la Bulgarie a obtenu 160 voix et l’Albanie 123, donnant à chaque pays un mandat de trois ans au Conseil des droits de l’homme à compter du 1er janvier.

La Russie arrive en troisième position avec 83 voix.

« Les États membres de l’ONU ont envoyé un signal fort aux dirigeants russes : un gouvernement responsable d’innombrables crimes de guerre et crimes contre l’humanité n’a pas sa place ici », a déclaré Louis Charbonneau, directeur de Human Rights Watch à l’ONU.

La Russie a été retirée du conseil en avril 2022 dans le cadre d’une initiative diplomatique menée par les États-Unis. Les élections pour le prochain mandat ont été considérées comme un test du soutien diplomatique de Moscou, dans un contexte de vives critiques occidentales concernant son agression brutale contre son voisin.

S’exprimant avant le vote, l’ambassadeur albanais Ferit Hoxha a déclaré que l’Assemblée générale des Nations Unies était confrontée à « un choix important » pour « démontrer qu’elle n’est pas prête à prendre un pyromane pour un pompier ».

Le vote de l’ONU a eu lieu quelques jours seulement après qu’une attaque de missile russe contre le village ukrainien de Hroza ait tué plus de 50 personnes.

« La Russie peut encore se vanter d’avoir obtenu aujourd’hui le soutien de près de la moitié des membres de l’ONU », a noté Richard Gowan, de l’organisation à but non lucratif Crisis Group.

«Cela conforte dans une certaine mesure l’affirmation de la Russie selon laquelle son isolement diplomatique diminue progressivement à mesure que de nombreux États se lassent des disputes sur l’Ukraine.»

Mais, a-t-il ajouté, « les amis de l’Ukraine restent la force la plus puissante à l’Assemblée générale ».

En mars de cette année, un organisme d’enquête mandaté par l’ONU a accusé la Russie d’un large éventail de crimes de guerre en Ukraine, tels que des homicides illégaux, la torture et l’expulsion d’enfants.

La Cour pénale internationale a également émis un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et la commissaire russe aux droits de l’enfant Maria Lvova-Belova pour l’expulsion illégale présumée de centaines d’enfants ukrainiens, un crime de guerre. Le Kremlin a rejeté les accusations et la compétence du tribunal.

La Chine figurait également parmi les vainqueurs du vote de mardi, même après que plus de 80 organisations à but non lucratif ont appelé les États à s’opposer à la réélection de Pékin, compte tenu de son bilan en matière de droits de l’homme.

En août de l’année dernière, Michelle Bachelet, alors chef des droits de l’homme de l’ONU, a découvert des crimes potentiels contre l’humanité dans la région de l’extrême ouest du Xinjiang, quatre ans après qu’un rapport révolutionnaire de l’ONU ait déclaré qu’un million de Ouïghours, pour la plupart musulmans, étaient détenus dans des camps secrets, décrit plus tard par Pékin. comme centres de formation professionnelle.

Bachelet faisait pression depuis des années pour que Pékin lui autorise l’accès à la région et a finalement été autorisée à entrer en Chine lors d’une visite étroitement chorégraphiée en mai 2022.

«Crimes contre l’humanité et génocide apparemment [are] cela ne disqualifie pas les actions de l’organe suprême des droits de l’homme de l’ONU », a écrit le Uyghur Human Rights Project sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Savita Pawnday, directrice exécutive du Centre mondial pour la responsabilité de protéger, a également souligné le piètre bilan en matière de droits de l’homme de certains des pays élus au Conseil des droits de l’homme.

« L’élection d’aujourd’hui du Burundi et de la Chine mine la crédibilité du Conseil », a-t-elle écrit sur X. « Le Burundi et la Chine, ainsi que d’autres auteurs d’atrocités probables, notamment le Cameroun, l’Érythrée, les Émirats arabes unis et le Soudan, n’ont pas leur place au sein de l’@UN_HRC. »

Les 47 membres du Conseil des droits de l’homme sont répartis par région.

La Chine était l’un des quatre pays en lice pour les quatre sièges vacants dans le groupe asiatique, aux côtés du Japon, de l’Indonésie et du Koweït. L’Indonésie est en tête du scrutin avec 186 voix, tandis que la Chine arrive quatrième avec 154.

Cuba, qui a également été critiquée pour sa candidature à un second mandat en raison de son bilan en matière de droits de l’homme, a conservé son siège avec 146 voix, le nombre le plus élevé de la région Amérique latine et Caraïbes.