La Russie doit retirer ses troupes d’Ukraine avant les pourparlers de paix, déclare Rishi Sunak

Rishi Sunak a déclaré que la Russie devait retirer ses troupes d’Ukraine avant qu’un accord de paix puisse être envisagé dans le conflit de 10 mois.

Le commentaire du Premier ministre est venu aujourd’hui lors d’un appel téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelenzky dans lequel M. Sunak a confirmé que davantage de canons anti-aériens britanniques et de missiles de défense aérienne à courte portée arriveront dans les semaines à venir.

Cela s’est produit alors que le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’un accord devrait être conclu “à la fin”, mais qu’il hésitait à le faire en raison de ce qu’il percevait comme une duplicité occidentale sur les accords de Minsk de 2014 et 2015.

M. Poutine a déclaré que “la confiance est presque nulle” à la suite d’une interview dans laquelle l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel a suggéré que les accords visaient à gagner du temps pour l’Ukraine, qui l’avait utilisé pour se renforcer.

“Il faudra tout de même trouver un accord à la fin”, a déclaré le dirigeant russe. “J’ai dit à plusieurs reprises que nous sommes prêts pour ces accords, nous sommes ouverts, mais cela nous fait penser à qui nous avons affaire. .”

Des responsables occidentaux ont récemment indiqué que des pourparlers pourraient être possibles si Poutine ramenait ses troupes aux positions d’avant le 24 février et cessait son bombardement du territoire ukrainien.

Mais M. Zelensky a toujours insisté sur le fait que la Russie devait quitter tout le territoire ukrainien – y compris la Crimée, qui a été saisie en 2014 – avant que des pourparlers n’aient lieu.

Lors de l’appel d’aujourd’hui, M. Sunak a soutenu la position du président ukrainien.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré: “Les deux dirigeants ont convenu de l’importance d’anticiper les appels peu sincères de la Russie à un cessez-le-feu, et le Premier ministre a ajouté que le Kremlin devait retirer ses forces avant qu’un accord puisse être envisagé.”

Le numéro 10 a déclaré que M. Zelensky avait remercié le Royaume-Uni pour la fourniture de générateurs afin de rétablir l’alimentation électrique en Ukraine à la suite des vagues d’attaques russes contre des infrastructures nationales critiques.

“Le Premier ministre a rendu hommage au succès des forces armées ukrainiennes dans l’interception de dizaines de missiles potentiellement dévastateurs cette semaine, et a déclaré que le Royaume-Uni pensait au peuple ukrainien alors qu’il continuait à défendre son pays pendant l’hiver”, a déclaré le porte-parole de Downing Street. .

“Actualisé sur les dernières livraisons d’aide létale du Royaume-Uni, le Premier ministre a déclaré que davantage de canons anti-aériens et d’autres missiles de défense aérienne à courte portée arriveraient dans les semaines à venir.”

S’exprimant lors d’une visite dans l’ancien État soviétique du Kirghizistan, M. Poutine a déclaré que les commentaires de Mme Merkel avaient sapé la confiance dans les accords de Minsk entre Kyiv et les séparatistes soutenus par la Russie dans l’est de l’Ukraine, négociés par la Russie, la France et l’Allemagne.

Interrogé sur d’éventuels pourparlers de paix, le président russe a déclaré : “Nous pensions pouvoir encore nous mettre d’accord dans le cadre des accords de paix de Minsk.

“Que peux tu dire? Il y a une question de confiance, et la confiance est bien sûr presque nulle.”

“Il s’avère que personne n’allait respecter tous ces accords de Minsk et le but était seulement de doter l’Ukraine d’armes et de la préparer aux hostilités.

“Après une telle déclaration, la question se pose de savoir comment négocier, sur quoi, et est-il possible de négocier avec quelqu’un, et où sont les garanties ?”