La Russie dit qu’elle se retirera de la Station spatiale internationale après 2024

La Russie a annoncé mardi qu’elle se retirerait du projet de la Station spatiale internationale (ISS) après 2024, marquant la fin d’une époque dans l’un des derniers domaines de coopération entre la Russie et les États-Unis. Le nouveau chef de l’agence spatiale russe Roscosmos a annoncé la décision lors d’une réunion avec le président russe Vladimir Poutine mardi, affirmant que l’agence se concentrerait plutôt sur la construction de sa propre station orbitale.

“Nous remplirons toutes nos obligations envers nos partenaires, mais la décision de quitter cette station après 2024 a été prise”, a déclaré le chef de l’agence spatiale Yury Borisov.

Les responsables russes envisagent de quitter le projet depuis au moins 2021, citant des équipements vieillissants et des risques croissants pour la sécurité. Les pays impliqués dans l’ISS ont convenu d’utiliser la station jusqu’en 2024 et la NASA prévoit d’utiliser la station jusqu’en 2030.

Mais le désaccord persistant entre Moscou et Washington au sujet de l’invasion russe de l’Ukraine et un barrage de restrictions économiques semblent avoir accéléré le retrait. Le mois dernier, l’ancien chef de Roscomos, Dmitri Rogozine, a déclaré que les discussions sur l’implication de la Russie après 2024 ne sont possibles que si les sanctions américaines contre l’industrie spatiale russe et d’autres secteurs de l’économie sont levées.

Peu de temps après l’entrée des troupes russes en Ukraine en février, le président Biden a imposé de nouvelles sanctions contre la Russie qui visaient à « dégrader » le programme spatial du pays.

« Nous estimons que nous supprimerons plus de la moitié des importations russes de haute technologie. Cela portera un coup à leur capacité de continuer à moderniser leur armée. Cela dégradera leur industrie aérospatiale, y compris leur programme spatial », a déclaré Biden à l’époque.

En réponse aux sanctions, Rogozin, connu pour ses répliques et une querelle sournoise de plusieurs années sur Twitter avec Elon Musk de SpaceX, a menacé que la Russie autorise la station à s’écraser sur Terre.

“Là [is a] la possibilité qu’une structure de 500 tonnes tombe sur l’Inde et la Chine. Voulez-vous les menacer avec une telle perspective ? L’ISS ne survole pas la Russie, donc tous les risques sont à vous. Es-tu prêt pour eux ? dit alors Rogozine.

Les deux sections de la station gérées par la NASA et Roscosmos sont interdépendantes, et il n’est pas clair si l’ISS peut être maintenue avec un côté quittant le projet. La Russie est responsable des systèmes de contrôle de propulsion critiques de la station spatiale, qui maintiennent l’ISS sur la bonne orbite alors que la gravité terrestre la tire lentement vers l’atmosphère. Le segment américain est responsable de l’alimentation électrique.

Roscosmos sous Rogozine a également suscité la controverse lorsqu’il a publié des photos de ses trois cosmonautes tenant les drapeaux de deux républiques autoproclamées dans l’est de l’Ukraine, où la Russie a lancé son invasion. Le message marquait la prise de Lyscytchansk, la dernière ville de ce que les séparatistes pro-russes appellent la République populaire de Louhansk à tomber aux mains des forces russes, et était sous-titré “un jour de libération à célébrer à la fois sur Terre et dans l’espace”.

La cascade avec les drapeaux et les tentatives apparentes de la Russie d’utiliser le projet comme monnaie d’échange dans les efforts pour atténuer les sanctions ont été condamnées par la NASA.

“La NASA réprimande fortement l’utilisation par la Russie de la Station spatiale internationale à des fins politiques pour soutenir sa guerre contre l’Ukraine, ce qui est fondamentalement incompatible avec la fonction principale de la station parmi les 15 pays participants internationaux pour faire progresser la science et développer la technologie à des fins pacifiques”, a déclaré l’agence dans début juillet.

Mais la NASA s’est donné beaucoup de mal pour maintenir la coopération à flot et a tenté d’empêcher la guerre d’affecter le partenariat de l’ISS, promettant plus tôt cette année que le travail conjoint se poursuivrait.

“Les cosmonautes russes et les astronautes américains sont tous très professionnels”, a déclaré l’administrateur de la NASA Bill Nelson le 15 juin lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue de l’Agence spatiale européenne.

“Malgré les tragédies qui se produisent en Ukraine par le président Poutine, le fait est que le partenariat international est solide en ce qui concerne le programme spatial civil.”

Pendant un certain temps, cet effort a semblé porter ses fruits. Ce n’est que le 15 juillet que la NASA et Roscosmos ont annoncé qu’ils étaient parvenus à un accord pour lancer les voyageurs spatiaux les uns des autres vers la station, avec des Américains à bord de fusées russes et des cosmonautes russes voyageant à bord de véhicules SpaceX. Le lancement de SpaceX a été annoncé quelque temps après le 29 septembre.

Fin mars, un astronaute américain et deux cosmonautes russes ont atterri en toute sécurité au Kazakhstan après avoir quitté la station spatiale à bord de la même capsule.

L’ISS, de la taille d’un terrain de football, a été lancée en 1998 et est depuis lors un élément essentiel de la coopération internationale de l’après-guerre froide impliquant Moscou, qui a survécu pendant des décennies alors que les relations entre les États-Unis et la Russie se détérioraient. Sa disparition engendrera probablement plusieurs nouvelles stations au cours de la prochaine décennie, car la NASA implique activement des sociétés spatiales privées et a accordé un financement de démarrage à au moins quatre stations conceptuelles.

La Russie a pour objectif de lancer son propre projet, mais Roscosmos connaît des difficultés financières depuis des années et les entrées de trésorerie ont été entravées après que les États-Unis ont cessé d’utiliser des fusées Soyouz pour transporter leurs astronautes vers la station et se sont tournés vers SpaceX pour ces services.

Dans son annonce de mardi, Borisov a admis que l’industrie spatiale russe est en difficulté car elle doit également remplacer de nombreuses technologies étrangères qui ne sont plus disponibles en raison des sanctions.

“Je vois que ma tâche principale, avec mes collègues, n’est pas d’abaisser, mais de relever la barre et, avant tout, de fournir à l’économie russe les services spatiaux nécessaires”, a déclaré Borisov. “C’est la navigation, la communication [services]transmission de données, informations météorologiques, géodésiques, etc.

Les médias d’État russes ont précédemment rapporté que Rocket and Space Corporation Energia préparait un projet de conception de la station, baptisée Russian Orbital Service Station, qui devrait être achevée au troisième trimestre de 2023.

Les responsables de la NASA ont toutefois déclaré mardi qu’ils n’avaient pas été informés des intentions de la Russie et qu’ils prévoyaient d’utiliser la station jusqu’en 2030 au moins, date à laquelle les stations spatiales commerciales devraient être mises en service pour remplacer l’ISS vieillissante.

S’exprimant lors d’une conférence sur la recherche et le développement effectués sur la station, Robyn Gatens, directeur de l’ISS de la NASA, a déclaré que la NASA ne souhaitait pas voir le partenariat prendre fin. “Nous voulons continuer ensemble en tant que partenariat pour exploiter la station spatiale”, a-t-elle déclaré. « Je pense que les Russes, tout comme nous, réfléchissent à ce qui les attend. Et comme nous prévoyons une transition après 2030 vers des stations spatiales détenues et exploitées commercialement en orbite terrestre basse… ils réfléchissent également à une transition.

Elle a ajouté que la NASA n’avait “reçu aucun mot officiel” de la Russie, mais que “nous parlerons davantage de leur plan pour aller de l’avant”.

Si la Russie devait se retirer de la station, ce serait un processus compliqué sur le plan logistique et diplomatique. L’accord qui régit la station spatiale stipule que si les partenaires peuvent se retirer à tout moment, ils doivent donner “un préavis écrit d’au moins un an”.

Et tandis que la déclaration de la Russie indiquait qu’elle se retirerait après 2024, on ne savait pas exactement quand cela pourrait se produire.

La NASA a souligné à plusieurs reprises que les astronautes de la NASA et les cosmonautes russes à bord de la station continuent de travailler côte à côte, comme ils le font depuis des années. Et malgré la tourmente sur le terrain, ils ont montré de vrais signes d’amitié. Plus tôt cette année, lorsque le cosmonaute Anton Shkaplerov a remis le commandement de la station à Thomas Marshburn de la NASA, il a déclaré que “les gens ont des problèmes sur Terre… en orbite, nous formons un seul équipage”. S’exprimant en anglais, il a qualifié la station spatiale de “symbole d’amitié et de coopération et comme un symbole de l’avenir de l’exploration dans l’espace”.

Il a remercié “mes frères et sœurs de l’espace” et a fait l’éloge de Marshburn, affirmant qu’il serait un “commandant professionnel de l’ISS”.