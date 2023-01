La Russie dit qu’elle imposera l’heure de Moscou dans les zones occupées de l’Ukraine

Commentez cette histoire Commenter

Dans la dernière tentative de cimenter son annexion illégale du territoire ukrainien, la Russie a annoncé vendredi qu’elle imposerait l’heure de Moscou dans les parties de quatre régions ukrainiennes désormais sous le contrôle de ses forces d’invasion. La Russie a déjà délivré ses passeports et forcé l’utilisation de sa monnaie, le rouble, dans les zones occupées de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia – les quatre régions ukrainiennes que le président Vladimir Poutine a déclarées annexées et absorbées par la Russie en violation du droit international. loi.

Maintenant, la Russie a déclaré qu’elle avancerait les horloges d’une heure afin que ces zones soient à l’heure de Moscou.

“La synchronisation progressive de la législation russe se poursuit après l’intégration de quatre nouveaux territoires dans sa structure”, a écrit le ministère russe de l’Industrie et du Commerce. “Dans un avenir proche, les régions de RPD, LPR, Zaporozhye et Kherson seront incluses dans le 2e fuseau horaire, auquel s’applique l’heure de Moscou.”

On ne savait pas exactement quand le changement aurait lieu. Mais l’Ukraine, contrairement à la Russie, observe l’heure d’été, de sorte que toutes ses horloges doivent avancer d’une heure le 26 mars, quelles que soient les aspirations d’annexion de Moscou.

Le 30 septembre, Poutine a signé un décret annexant les quatre régions ukrainiennes malgré le fait que les forces russes ne contrôlent totalement aucune d’entre elles. En novembre, les forces ukrainiennes ont repris la ville de Kherson, la seule capitale régionale prise par Moscou depuis le début de l’invasion. Les mandataires russes contrôlent les capitales de Louhansk et de Donetsk depuis 2014, et ses forces n’ont jusqu’à présent pas pu atteindre la ville de Zaporizhzhia.

Malgré des revers militaires répétés, Poutine a déclaré que la Russie n’abandonnerait jamais les régions, et le Kremlin insiste maintenant sur le fait que les zones qu’il ne contrôle pas doivent être «libérées» de l’Ukraine. L’annexion illégale a été largement condamnée par la communauté internationale.

Le changement de fuseau horaire dans les zones occupées est le dernier effort des autorités russes pour « russifier » les territoires ukrainiens capturés et pour intégrer culturellement et légalement les résidents.

Les noms des rues et des autoroutes ont été remplacés par des noms russes et les écoles ont été contraintes d’adopter le programme russe, en plus de la circulation de l’argent et des passeports russes.

Pendant ce temps, dans le cadre d’une nouvelle série de sanctions, le Japon a annoncé vendredi une interdiction d’exportation de dizaines d’articles vers la Russie, notamment des systèmes de canons à eau, des gaz lacrymogènes, des explosifs, des équipements d’inspection par rayons X et des robots.

En réponse, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que les décisions de Tokyo “ne nous apportent rien de terrible”.

Et dans le dernier exemple de la répression du Kremlin contre les médias, le bureau du procureur général russe a déclaré Meduza, un média russe indépendant populaire, comme une organisation « indésirable » en Russie.

Cette décision est conçue pour forcer les entités à cesser leurs activités en Russie et expose le personnel et les donateurs financiers à des poursuites et à de longues peines de prison.

Jeudi, le bureau du procureur a déclaré que Meduza “constitue une menace pour les fondements de l’ordre constitutionnel et la sécurité de la Fédération de Russie”.

L’Union européenne a condamné cette décision. “Cette décision montre qu’il ne suffit pas que les autorités russes diffusent des informations manipulatrices sur la guerre de la Russie contre l’Ukraine”, a déclaré le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell. “Ils veulent également empêcher les médias indépendants de fournir au public russe un accès à des informations factuelles sur cette guerre.”

Alors que Moscou restait sur le pied de guerre, les régions d’Ukraine ont continué vendredi à subir des coupures de courant d’urgence à la suite de la dernière série de frappes aériennes russes jeudi.

Ukrenergo, l’opérateur du réseau électrique public, a déclaré que les tirs de missiles avaient coupé l’électricité autour de Kyiv, la capitale, ainsi que de la ville de Kharkiv au nord-est et de Lviv à l’ouest. Des responsables ukrainiens ont déclaré qu’au moins 11 personnes avaient été tuées et 11 autres blessées lors de l’attaque de jeudi.

Le ministère russe de la Défense a déclaré vendredi que ses forces avaient frappé l’infrastructure de l’Ukraine lors de l’assaut de jeudi avec des drones et une “frappe massive de missiles” depuis les airs et la mer. Le ministère a déclaré que les attaques avaient perturbé le “transport d’armes et de munitions” – y compris des armes fournies par des pays de l’OTAN comme les États-Unis.

L’ancien président Donald Trump, posté sur sa plateforme Truth Social, a affirmé que la guerre « n’aurait jamais eu lieu » s’il avait été président, et s’est vanté : « Même maintenant, s’il était président, je serais en mesure de négocier la fin de cet horrible et rapide escalade de la guerre en 24 heures.

Interrogé sur ces remarques, Peskov a déclaré vendredi que les États-Unis et leurs alliés n’avaient aucun intérêt à la paix. Peskov a affirmé que Washington détenait une «clé» pour mettre fin à la guerre car il pouvait dire à Kyiv d’arrêter les combats. “Nous voyons maintenant que l’actuel chef de la Maison Blanche ne veut pas utiliser cette clé”, a déclaré Peskov. “Au contraire, il choisit de continuer à pomper l’Ukraine avec des armes.”