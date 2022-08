La Russie dit qu’elle ciblait un train militaire lors d’une frappe qui a tué 25 personnes dans une ville ukrainienne

Le courant19:28Lors d’un sombre Jour de l’Indépendance, la volonté de victoire est plus forte que jamais, déclare un député ukrainien

Aujourd’hui marque six mois depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et aussi le Jour de l’Indépendance en Ukraine – bien que les célébrations aient été interdites par crainte d’une attaque russe. Pour savoir comment la journée est marquée et comment la guerre progresse, l’animatrice invitée Nora Young s’entretient avec la députée ukrainienne Ivanna Klympush-Tsintsadze et David Marples, éminent professeur d’histoire de la Russie et de l’Europe de l’Est à l’Université de l’Alberta.