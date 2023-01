La Russie dit qu’elle a pris Soledar alors que Kyiv nie la réclamation

Vidéo La Russie a affirmé qu’elle avait capturé la petite ville minière de sel, tandis que l’Ukraine a rejeté la demande de Moscou et a déclaré que ses forces s’accrochaient toujours. Crédit Crédit… Libkos/Associated Press

Le ministère russe de la Défense a déclaré vendredi que ses troupes avaient capturé la ville minière de Soledar, dans l’est du pays, une affirmation rapidement rejetée par l’armée ukrainienne, qui a déclaré que ses soldats s’accrochaient.

Après une série de revers pour la Russie, la capture de Soledar représenterait le plus grand succès des forces de Moscou depuis des mois, bien que les analystes militaires aient averti que la petite ville avait une valeur stratégique limitée.

La bataille a mis en relief l’offensive coûteuse et écrasante de la Russie dans l’est de l’Ukraine alors qu’elle tente de prendre la ville voisine de Bakhmut, une partie de son objectif de contrôler toute la région du Donbass. Bien que la prise de Soledar ne devrait pas changer rapidement la bataille à l’est, cela donnerait aux forces de Moscou de nouveaux emplacements pour placer l’artillerie, avec le potentiel d’encercler partiellement Bakhmut par le nord, et cela pourrait exercer une pression sur les lignes d’approvisionnement ukrainiennes qui se dirigent vers le ville.

Le ministère russe de la Défense a déclaré vendredi dans un communiqué que ses troupes avaient “achevé” leur prise de la ville du jour au lendemain. Mais Serhiy Cherevaty, un porte-parole des troupes ukrainiennes dans l’est, a nié que Soledar ait été capturé, affirmant que la Russie “dispersait le bruit de l’information”.

“Ce n’est pas vrai”, a déclaré M. Cherevaty dans des remarques aux médias ukrainiens vendredi après-midi. « Les combats se poursuivent.

Les forces russes dans la région sont bien plus nombreuses que les forces ukrainiennes qui restent, selon des personnes proches du dossier du côté ukrainien dans la région du Donbass. Ils ont déclaré que les combats étaient féroces et que les efforts de réapprovisionnement étaient entravés par les tirs nourris des chars russes.

Au cours des derniers jours, il y a eu des rapports contradictoires sur qui contrôle Soledar, où des centaines de civils sont piégés dans une ville qui a été en grande partie réduite en décombres. Cette semaine, le chef du groupe de mercenaires Wagner, qui combat pour la Russie en Ukraine, a affirmé que ses combattants avaient pris le contrôle de la ville. L’Ukraine a nié les informations et le Kremlin est revenu sur cette affirmation à l’époque.

Le ministère russe de la Défense a déclaré vendredi dans son communiqué que Soledar était “d’une grande importance pour la poursuite des opérations offensives réussies” dans la région du Donbass.

Les analystes militaires disent que même si Soledar devait tomber, cela ne signifierait pas nécessairement que Bakhmut – ou l’ensemble du Donbass – serait le suivant.

L’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion de Washington, a déclaré jeudi dans une analyse que des images géolocalisées indiquaient que les forces de Moscou “contrôlent probablement la plupart sinon la totalité de Soledar”, mais ont qualifié la capture de “au mieux une victoire tactique russe à la Pyrrhus” après Moscou avait engagé des ressources importantes. Il a ajouté que la bataille aura contribué à “la puissance de combat dégradée et à l’épuisement cumulatif des forces russes”.

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a fait écho à ces sentiments jeudi lorsqu’il a été interrogé sur le statut de Soledar, avertissant qu’il était important de “garder cela en perspective”.

“Nous ne savons pas comment cela va se passer, donc je ne vais pas prédire l’échec ou le succès ici”, a-t-il déclaré aux journalistes. “Mais même si Bakhmut et Soledar tombent aux mains des Russes, cela ne fera pas de – cela n’aura pas d’impact stratégique sur la guerre elle-même.”

Il a ajouté: “Si vous regardez ce qui s’est passé au cours des 10 derniers mois et demi, en particulier dans le Donbass, les villes et les villages ont changé de mains assez fréquemment.”

Environ 559 civils – dont 15 enfants – ont été pris au piège à Soledar alors que la bataille brutale se déroulait, a déclaré jeudi Pavlo Kyrylenko, chef de l’administration militaire ukrainienne locale, à la télévision d’État ukrainienne.

Ivan Nechepurenko reportage contribué.