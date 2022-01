La Russie dit que même l’idée d’une guerre avec l’Ukraine est « inacceptable »

La Russie, qui a pris la Crimée à l’Ukraine en 2014 et a soutenu une insurrection dans l’est de l’Ukraine, a renforcé ses forces sur son territoire près de l’Ukraine ainsi qu’en Biélorussie voisine.

Un porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré jeudi que même l’idée d’une guerre entre la Russie et l’Ukraine était « inacceptable », la dernière d’une série de déclarations officielles visant à dissiper les craintes d’une invasion russe imminente.

Nous vivons dans un monde où les faits et la fiction se confondent

