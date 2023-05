La Russie dit que l’Ukraine attaque les régions frontalières ; Les forces de Moscou frappent la clinique de Dnipro

KYIV, Ukraine (AP) – La région russe de Belgorod, au sud de la frontière avec l’Ukraine, a été attaquée vendredi par des tirs d’artillerie, des obus de mortier et des drones ukrainiens, ont annoncé les autorités, quelques heures après que deux drones ont frappé une ville russe dans une région proche de la péninsule de Crimée annexée.

Entre-temps, les forces du Kremlin ont frappé une clinique à Dnipro, dans le centre de l’Ukraine, tuant deux personnes et en blessant 23 autres, dont deux enfants, ont indiqué des responsables ukrainiens. En outre, un missile russe S-300 a frappé un barrage dans le district de Karlivka, dans la province de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, plaçant les colonies voisines sous la menace de graves inondations.

La ville de Belgorod de Graivoron, à environ sept kilomètres (plus de quatre miles) de la frontière ukrainienne, a été sous le feu pendant plusieurs heures, avec quatre maisons, un magasin, une voiture, un gazoduc et une ligne électrique endommagés, gouverneur Vyacheslav Gladkov signalé.

Plus près de la frontière, un centre de loisirs, un magasin et une maison inhabitée ont été endommagés dans le village de Glotovo. Une femme a été blessée lorsque le village voisin de Novaya Tavolzhanka a été bombardé, selon Gladkov.

Plus tôt cette semaine, la région de Belgorod a été la cible de l’une des attaques transfrontalières les plus graves depuis l’Ukraine depuis le début de la guerre il y a 15 mois. Les détails du raid étaient flous. La Russie a blâmé les forces armées ukrainiennes, mais deux groupes russes ont déclaré qu’ils étaient impliqués, dans le but de faire tomber le président russe Vladimir Poutine.

Des responsables de la ville de Krasnodar, dans le sud de la Russie, dans la région du même nom bordant la Crimée, ont déclaré que deux drones y avaient frappé. Des témoins ont déclaré aux médias locaux avoir entendu quelque chose comme le bruit d’un cyclomoteur, puis deux explosions.

Les explosions ont percé un trou dans le toit d’un immeuble et soufflé les fenêtres d’un immeuble.

« Nous sommes juste allés nous coucher et puis il y a eu un terrible boom », a déclaré Tatiana Safonova, une résidente. « Nous avons couru dehors, il y avait des gens qui couraient, mais il ne se passait rien d’autre. »

Elle a dit « qu’il y avait un bruit spécifique au préalable, comme un cyclomoteur bruyant et grognant qui passait ».

« Il y a des dégâts sur les bâtiments, mais les infrastructures essentielles n’ont pas été endommagées. Et surtout, il n’y a pas eu de victimes », a écrit le gouverneur régional de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, sur Telegram.

Le maire de Krasnodar, Yevgeny Naumov, a déclaré qu’un immeuble résidentiel et un immeuble de bureaux avaient été endommagés, mais qu’il n’y avait pas eu de victimes.

Les attaques de drones contre les régions russes à la frontière avec l’Ukraine se produisent régulièrement depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février de l’année dernière, les attaques se sont intensifiées le mois dernier.

Plus tôt ce mois-ci, une raffinerie de pétrole à Krasnodar a été attaquée par des drones pendant deux jours consécutifs.

Dans un autre incident apparent des forces de Kiev harcelant la Russie, le ministère ukrainien de la Défense a publié jeudi des images qui semblaient montrer un drone sans pilote attaquant le navire de reconnaissance russe Ivan Khurs dans la mer Noire.

La vidéo ne montrait pas le drone frappant le navire.

La vidéo faisait suite à des informations du ministère russe de la Défense mercredi selon lesquelles l’Ukraine avait lancé une attaque « infructueuse » contre l’Ivan Khurs à l’aide de trois vedettes rapides sans pilote, les trois bateaux ayant été attaqués et détruits avant d’atteindre le navire. Moscou a publié des images montrant prétendument la destruction de l’un des bateaux sans équipage.

Au moins deux civils ont été tués et trois autres blessés lors d’attaques russes contre l’Ukraine au cours des dernières 24 heures, a rapporté vendredi le bureau du président ukrainien.

Yuras Karmanau à Tallinn, en Estonie, et Elise Morton à Londres, ont contribué à ce rapport.

Susie Blann, Associated Press