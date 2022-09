NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Russie a lancé jeudi une autre menace aux États-Unis, affirmant qu’elle franchirait une “ligne rouge” si Washington fournissait à l’Ukraine des missiles à plus longue portée.

Moscou “se réserve le droit de défendre son territoire”, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Maria Zakharova lors d’un briefing, selon Reuters.

Les États-Unis ont déjà fourni 16 systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) à l’Ukraine, et d’autres sont en route. Ils ont une portée d’environ 50 milles.

L’Ukraine a appelé les États-Unis et d’autres pays à l’aider davantage alors qu’elle pousse la ligne de front plus à l’est et reprend du territoire dans la région nord de Kharkiv.

LA VILLE NATALE DE ZELENSKYY EN UKRAINE INONDATIONS APRÈS LES ATTAQUES DE MISSILES DE CROISIÈRE RUSSES BRISENT LE BARRAGE

Kyiv a soutenu pendant des mois qu’elle avait besoin de capacités de missiles à plus longue portée, comme le système de missiles tactiques de l’armée (ATACMS), qui a une portée d’environ 185 miles, pour lutter contre son front de bataille d’environ 1 500 miles de long.

LA RUSSIE EN UKRAINE VOIT UNE RUPTURE DANS LE COMMANDEMENT ET LE CONTRÔLE ALORS QUE LES TROUPES SE RETIRENT DANS LA “ PANIQUE ”: RENSEIGNEMENT BRITANNIQUE

Les systèmes de missiles à plus longue portée pourraient également s’avérer bénéfiques pour les forces ukrainiennes. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que ses troupes ne cesseront de résister à la Russie tant que toute l’Ukraine n’aura pas été libérée, y compris la Crimée, que la Russie occupe depuis 2014.

“Si Washington décide de fournir des missiles à plus longue portée à Kyiv, alors il franchira une ligne rouge et deviendra une partie directe au conflit”, a déclaré Zakharova.

La Maison Blanche a déclaré à plusieurs reprises que, bien qu’elle promette de continuer à fournir à l’Ukraine une aide militaire et humanitaire, elle n’est pas prête à envoyer certains systèmes de missiles comme l’ATACMS.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’administration Biden a fait part de ses inquiétudes concernant le déclenchement de la troisième guerre mondiale, dont l’Ukraine s’est moquée, affirmant qu’elle n’avait pas l’intention de tirer sur le territoire russe.

La lutte pour la Crimée s’avérera probablement une bataille difficile car la Russie la considère comme une terre revendiquée depuis son invasion il y a près d’une décennie.