La Russie dit que la Syrie peut fournir de l’aide, la Turquie n’est pas essentielle

« Nous pensons que de nouvelles concessions aux Américains et aux Européens sous la pression des menaces financières saperont la crédibilité des Nations Unies, de sa Charte et des résolutions du Conseil de sécurité, qui stipulent le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Syrie, la non-ingérence dans (a) les affaires intérieures du pays et le respect du droit international humanitaire », a-t-il déclaré.