La Russie dit que la Chine commencera à payer le gaz en roubles et en yuans

Ce changement s’inscrit dans le cadre d’une volonté de la Russie de réduire sa dépendance à l’égard du dollar américain, de l’euro et d’autres devises fortes dans son système bancaire et pour le commerce – une dynamique que Moscou a accélérée depuis qu’elle a été frappée par des sanctions occidentales en réponse à son invasion de Ukraine.

La Russie a forgé des liens économiques plus étroits avec la Chine et d’autres pays non occidentaux, en particulier en tant que nouveaux marchés pour ses exportations vitales d’hydrocarbures.

Le PDG de Gazprom, Alexei Miller, a déclaré que l’autorisation des paiements en roubles russes et en yuan chinois était “mutuellement bénéfique” pour Gazprom et la China National Petroleum Corporation de Pékin.

“Cela simplifiera les calculs, deviendra un excellent exemple pour d’autres entreprises et donnera un élan supplémentaire au développement de nos économies”, a-t-il déclaré.

Gazprom n’a pas fourni plus de détails sur le programme ni précisé quand les paiements passeraient du dollar au rouble et au yuan.

Plus tôt cette année, le président Vladimir Poutine a forcé les clients européens à ouvrir des comptes bancaires en roubles auprès de Gazprombank et à payer en devise russe s’ils voulaient continuer à recevoir du gaz russe. Les approvisionnements ont été coupés à certaines entreprises et pays qui ont refusé les termes de l’accord.

La Russie a signé une prolongation historique de 37,5 milliards de dollars de son accord pour fournir du gaz à la Chine à la veille de l’invasion.

Il a commencé à pomper du gaz vers la Chine via le gazoduc Power of Siberia de 3 000 km (1 865 miles) fin 2019. Poutine a salué cette décision comme un « événement véritablement historique, non seulement pour le marché mondial de l’énergie, mais surtout pour nous, pour Russie et Chine.”