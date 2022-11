La Russie dit que Biden fait preuve de “retenue” avec la réponse à la frappe de missiles de la Pologne

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a salué la réponse du président Biden à la frappe mortelle de missiles en Pologne, affirmant mercredi que le dirigeant américain faisait preuve de “retenue” tandis que d’autres pays agissent “de façon hystérique”.

Ces remarques interviennent après que Biden a déclaré que le missile tuant deux personnes en Pologne mardi était “peu susceptible” d’avoir été tiré depuis la Russie. Le ministère polonais des Affaires étrangères a déclaré plus tôt qu’un projectile de fabrication russe avait atterri près du village de Przewodów, qui se trouve près de la frontière ukrainienne, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a tweeté qu’il avait appelé le président polonais pour discuter de la “terreur des missiles russes”.

“Une fois de plus, je veux vous inviter à prêter attention à la réaction plutôt modérée des Américains, qui contraste avec la réaction absolument hystérique de la partie polonaise et d’un certain nombre d’autres pays”, a déclaré Peskov mercredi, selon Reuters.

“Pourquoi est-ce arrivé? Vous devriez probablement poser des questions à Varsovie et demander aux responsables polonais d’être plus sobres, plus équilibrés et plus professionnels lorsqu’ils abordent des sujets aussi sensibles et potentiellement dangereux”, a-t-il ajouté.

Peskov a également déclaré que tandis que Biden faisait preuve de “retenue”, d’autres pays ont fait des “déclarations sans fondement” sur le fait que le missile était lié à la Russie “sans avoir la moindre idée de ce qui s’était passé”, selon Reuters.

Biden, interrogé par un journaliste mardi au sommet du G-20 en Indonésie sur l’origine russe présumée du missile, a déclaré: “Je ne veux pas dire cela tant que nous n’aurons pas complètement enquêté – il est peu probable dans l’esprit de la trajectoire qu’il a été renvoyé de Russie.”

Peskov a également déclaré mercredi qu’il n’était au courant d’aucun appel ayant eu lieu sur une ligne d’urgence entre la Russie, les États-Unis et l’OTAN mise en place pour empêcher une escalade nucléaire, rapporte Reuters.

Biden, fin septembre, a adressé un avertissement sévère au président russe Vladimir Poutine concernant une infraction sur le territoire de l’OTAN.

“L’Amérique est parfaitement préparée avec nos alliés de l’OTAN pour défendre chaque centimètre carré du territoire de l’OTAN. Chaque centimètre carré”, a déclaré Biden, s’adressant directement à une caméra à la Maison Blanche. “Alors M. Poutine, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Chaque pouce.”

