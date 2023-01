La Russie dit avoir pris Soledar, l’Ukraine dément sa capture

KYIV, Ukraine (AP) – La Russie a affirmé vendredi que ses forces avaient capturé une ville minière de sel férocement disputée, dans ce qui marquerait une rare victoire pour le Kremlin après une série de revers dans sa guerre en Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont déclaré que la lutte pour Soledar se poursuivait.

Moscou a dépeint les batailles pour la ville et la ville voisine de Bakhmut comme la clé pour capturer toute la région orientale du Donbass – et aussi comme un moyen d’écraser les meilleures forces ukrainiennes et de les empêcher de lancer des contre-attaques ailleurs. Mais cela va dans les deux sens, et l’Ukraine a déclaré que sa défense féroce des bastions de l’Est avait aidé à immobiliser les forces russes.

Depuis son invasion de l’Ukraine le 24 février, Moscou a donné la priorité au contrôle total du Donbass – une région composée des provinces de Donetsk et de Louhansk où elle soutient une insurrection séparatiste depuis 2014. La Russie s’est emparée de la majeure partie de Lougansk, mais environ la moitié de Donetsk reste sous le contrôle de l’Ukraine.

Il y a eu à plusieurs reprises des rapports contradictoires sur qui contrôle Soledar, où une bataille sanglante fait rage depuis des mois. L’Associated Press n’a pas pu confirmer indépendamment l’affirmation de l’une ou l’autre des parties.

“La libération de la ville de Soledar a été achevée dans la soirée du 12 janvier”, a déclaré le lieutenant-général Igor Konashenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, ajoutant que le développement était “important pour la poursuite des opérations offensives dans le Donetsk”. Région.”

Prendre le contrôle de la ville permettrait aux forces russes « de couper les lignes de ravitaillement des forces ukrainiennes » à Bakhmut, puis de « bloquer et encercler les unités ukrainiennes là-bas », a déclaré Konashenkov.

Mais Serhii Cherevaty, un porte-parole de l’armée ukrainienne à l’est, a démenti l’affirmation du ministère russe de la Défense, déclarant à l’AP qu’« il y a encore des unités ukrainiennes à Soledar ».

Pendant ce temps, l’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion à Washington, a observé que la chute de Soledar ne marquerait pas “un développement significatif sur le plan opérationnel et ne présagerait probablement pas d’un encerclement russe imminent de Bakhmut”.

L’institut a déclaré que les opérations d’information russes ont “exagéré l’importance de Soledar”, une petite colonie, arguant également que la bataille longue et difficile a contribué à l’épuisement des forces russes.

Jeudi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a également minimisé l’importance des gains potentiels de la Russie dans la région.

“Même si Bakhmut et Soledar tombent aux mains des Russes… cela n’aura pas d’impact stratégique sur la guerre elle-même”, a déclaré Kirby. “Et cela ne va certainement pas arrêter les Ukrainiens ou les ralentir dans leurs efforts pour regagner leur territoire.”

Quelques heures seulement avant la revendication de la Russie, l’Ukraine a signalé qu’il y avait eu une nuit de combats intenses, mais n’a pas reconnu la perte de la ville.

Dans un article de Telegram vendredi matin, la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que Moscou “avait envoyé presque toutes (ses) forces principales” pour assurer une victoire à l’Est.

« C’est une étape difficile de la guerre, mais nous vaincrons. Il n’y a aucun doute », a ajouté Maliar.

Un officier ukrainien a précédemment déclaré à l’AP que dans la bataille de Soledar, les Russes avaient d’abord envoyé des soldats, dont beaucoup du sous-traitant militaire privé russe Wagner Group, qui subissaient de lourdes pertes mais épuisaient les défenseurs ukrainiens. Ensuite, les Russes ont envoyé une autre vague de soldats hautement qualifiés, parachutistes ou forces spéciales, a déclaré l’officier ukrainien, qui a insisté sur l’anonymat pour des raisons de sécurité.

Konashenkov a déclaré que la prise d’assaut de Soledar était devenue possible grâce à des frappes aériennes et d’artillerie massives et aux manœuvres des troupes aéroportées pour envelopper la ville. Il n’a pas mentionné le groupe Wagner, qui s’attribuait auparavant le mérite d’avoir capturé Soledar. Il y a eu des signes de tensions entre l’armée et le groupe Wagner, dirigé par le millionnaire Yevgeny Prigozhin.

Vendredi, Prigozhin a accusé avec colère le ministère de la Défense de “tenter constamment de voler la victoire de Wagner”.

Andrew Meldrum, Associated Press