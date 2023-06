La Russie dit avoir abattu 3 drones à l’extérieur de Moscou

Deux drones ont été abattus à l’extérieur de Moscou alors qu’ils s’approchaient des entrepôts d’une unité militaire locale, a déclaré mercredi le gouverneur de la région de Moscou, Andrei Vorobyov, dans ce qui pourrait être la dernière tentative de l’Ukraine de frapper des cibles à l’intérieur de la Russie au début de la dernière contre-offensive de Kiev. .

L’épave d’un troisième drone a été retrouvée à environ 20 kilomètres (12 miles) du site de l’accident, ont rapporté les médias russes. Aucun dégât ni victime n’ont été signalés.

Le ministère russe de la Défense a affirmé qu’il s’agissait « d’une tentative infructueuse d’attaque terroriste » par « le régime de Kiev » contre ses installations dans la région de Moscou, ajoutant dans un communiqué que les trois drones avaient été abattus par des moyens radio-électroniques.

L’Ukraine, qui ne confirme généralement pas les attaques sur le sol russe, n’a fait aucun commentaire immédiat sur les drones abattus. Auparavant, les responsables ukrainiens ont souligné le droit du pays de frapper n’importe quelle cible en réponse à l’invasion et à la guerre de la Russie qui ont commencé en février 2022.

En décembre, Moscou a affirmé avoir abattu des drones qui visaient des bases aériennes militaires dans les régions de Saratov et Ryazan, dans l’ouest de la Russie.

D’autres drones auraient survolé la Russie à plusieurs reprises. Depuis février, lorsqu’un UJ-22 s’est écrasé à 100 kilomètres (60 miles) de Moscou, des drones ukrainiens se sont approchés à plusieurs reprises de la capitale russe.

Le mois dernier, une attaque de drone a secoué la capitale russe, bien qu’elle n’ait causé que de légers dégâts, dans ce qui semblait être l’une des frappes les plus profondes et les plus audacieuses de Kiev en Russie. Il s’agissait de la deuxième frappe signalée sur Moscou ce mois-là après que les autorités russes ont déclaré que deux drones visaient le Kremlin.

À cette époque, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la défense aérienne de Moscou « fonctionnait de manière satisfaisante », mais a ajouté qu’il était « clair ce que nous devons faire pour combler les lacunes » du système.

Pendant ce temps, le trafic ferroviaire a été perturbé mercredi dans la péninsule de Crimée, selon son gouverneur installé en Russie, Sergei Aksyonov.

Aksyonov n’a pas dit ce qui a causé la perturbation, mais certains médias russes ont rapporté que les voies ferrées avaient explosé pendant la nuit lors d’opérations de sabotage apparentes.

La Russie a annexé la Crimée à l’Ukraine en 2014, une décision que la plupart du monde considère comme illégale. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que son pays visait à récupérer la péninsule dans une contre-offensive qui a commencé ces dernières semaines.

En réponse à la menace militaire de l’Ukraine utilisant des armes avancées fournies par des alliés occidentaux, la Russie a déployé ces dernières semaines des « efforts significatifs » pour assembler des lignes défensives « élaborées » aux abords de la Crimée, selon le ministère britannique de la Défense.

Pour le Kremlin, assurer le contrôle de la Crimée est « une priorité politique absolue », a déclaré mercredi le ministère dans un tweet. Il y a des « combats intenses » dans certaines parties du sud de l’Ukraine où les forces de Kiev testent les défenses russes, a-t-il ajouté.