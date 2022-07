La Russie dit à l’Afrique qui craint la famine qu’elle n’est pas responsable de la pénurie alimentaire

Avant même d’entreprendre sa tournée dans quatre pays, le ministre des Affaires étrangères Sergueï V. Lavrov a clairement indiqué qu’il profiterait de ce voyage pour blâmer l’Occident pour les pénuries de céréales liées à la guerre en Ukraine qui font craindre la famine dans les pays africains et pour peindre La Russie comme alliée fidèle du continent.

LE CAIRE — Le président russe Vladimir V. Poutine aime se présenter comme le chef d’un mouvement mondial qui se dresse contre la domination des États-Unis et de ses alliés. Dimanche, son haut diplomate a apporté ce message directement en Afrique, dans l’espoir de transformer la faim et les conflits sociaux à travers le continent à l’avantage de la Russie.

La crise alimentaire mondiale devrait figurer en bonne place dans le voyage de M. Lavrov en Égypte, en Éthiopie, en Ouganda et en République du Congo. Mais alors que les pénuries de céréales ont été déclenchées par l’invasion russe, le ministre des Affaires étrangères a suggéré que Moscou n’était pas le problème.

« Nous savons que le Les collègues africains n’approuvent pas les tentatives non déguisées des États-Unis et de leurs satellites européens de prendre le dessus et d’imposer un ordre mondial unipolaire à la communauté internationale », a-t-il ajouté. écrit dans un article publié dans les journaux des quatre pays qu’il devait visiter.

Depuis l’invasion de l’Ukraine en février, les gouvernements d’Afrique et du Moyen-Orient se sont retrouvés pris entre deux feux.

Pressés par l’Occident de condamner l’invasion, ces gouvernements cherchent également à maintenir l’accès aux céréales et autres exportations russes et à préserver des liens amicaux avec la Russie qui, dans certains cas, remontent à l’ère soviétique. Ne voyant aucun avantage à s’aliéner l’une ou l’autre des parties, certains ont tout simplement essayé de ne pas prendre parti dans le conflit.