La Russie dispose d’un vaste réseau d’agents dormants au Royaume-Uni qui pourraient TUER sur commande, prévient un ancien agent du MI6

La RUSSIE dispose d’un vaste réseau d’agents dormants au Royaume-Uni qui pourraient tuer sur commande, a averti un ancien agent du MI6.

L’ancien espion Julian Richards a déclaré que Moscou était devenu si efficace pour espionner en Grande-Bretagne que les agences de renseignement “ne savent pas” combien d’agents voyous sont actifs au Royaume-Uni.

Sergey Skvortsov et sa femme Elena Kulkova arrêtés en Suède, soupçonnés d’être des espions russes de longue date 1 crédit : East2West

L’avertissement intervient alors que les espions russes présumés Sergey Skvortsov et sa femme Elena Koulkova ont été arrêtés en Suède.

Le couple était bien connu, bien aimé, bavardait joyeusement avec leurs voisins – seulement pour être attaqué par des flics d’élite dans deux hélicoptères Black Hawk.

On pense que tous deux ont agi en tant qu’espions pour Poutine pendant une bonne partie d’une décennie – se cachant à la vue de tous en tant que citoyens ordinaires.

On dit que Poutine est obsédé par l’envoi d’espions dans des rôles civils réguliers dans le but de vider l’Occident de secrets commerciaux critiques.

En fait, la menace d’infiltration est si élevée que d’anciens officiers de la CIA et du MI6 ont averti les Britanniques de surveiller leur épaule au milieu des craintes que des centaines de crétins de Poutine s’infiltrent au Royaume-Uni.

“Soit ils sont très, très bons dans ce domaine, auquel cas il pourrait y en avoir beaucoup dont nous ne savons rien”, a déclaré le professeur Richards à The Sun Online.

“Théoriquement, ils pourraient assassiner quelqu’un, s’ils en avaient besoin. C’est là que l’affaire Skripal est intéressante et l’affaire Litvinenko avant elle. C’est le GRU – le renseignement militaire – qui a été révélé comme étant impliqué.”

Connus sous le nom d ‘« illégaux », ces espions passent des années à se fondre dans la vie civile normale et occupent des emplois réguliers dans des industries critiques comme la défense nationale dans le but de se manœuvrer dans des positions «d’accès».

Et le Royaume-Uni, selon le professeur Richards, est en haut de leur radar.

“Nous savons que le Royaume-Uni a toujours été une cible particulière pour les Russes”, a expliqué le professeur Richard.

“Ils savent que nous sommes potentiellement un lien très utile avec le système de renseignement américain.”

“C’était la logique des espions de Cambridge. Cela a très bien fonctionné parce que nous n’étions pas seulement nous-mêmes un acteur important du renseignement, mais nous étions aussi un allié très, très proche du renseignement, et c’est le potentiel – une sorte de” porte dérobée “dans l’Amérique. intelligence.”

Il a déclaré que ces fantômes «invisibles» sont formés pour infiltrer des sociétés commerciales fournissant des services aux gouvernements hôtes comme British Aerospace.

Ils commencent souvent par des emplois subalternes et gravissent les échelons, utilisant parfois le chantage et les pots-de-vin en cours de route.

Bien que la menace soit restée faible et que leur utilisation soit largement coûteuse et inefficace, leur impact réel peut être difficile à évaluer.

“Soit c’est un gros problème et nous n’avons aucune idée de son ampleur et de son nombre, mais je pense qu’il est plus probable que ce ne soit pas un si gros problème, et parce qu’ils sont si difficiles à faire, là il n’y en a probablement pas beaucoup là-bas.

“Mais il y en a, en particulier au Royaume-Uni.”

L’ancien agent de la CIA, Robert Baer, ​​a déclaré que les “clandestins” russes pouvaient être employés dans une entreprise pendant des années avant de devenir “opérationnels”.

“Ce que vous voulez avec un illégal, c’est quelqu’un qui n’est pas sous surveillance”, nous a-t-il dit.

“Vous pouvez les utiliser pour repérer des rapports. C’est là que vous trouvez quelqu’un comme un officier du Pentagone ou un officier du Département d’État, puis vous regardez qui semble intéressant, qui va dans un travail intéressant, et vous dites à Moscou et peut-être plus tard à quelqu’un postés à l’étranger s’approcheront d’eux.”

Parmi leur sale sac de trucs, il y a le fait d’attirer des personnes d’intérêt dans une affaire et de l’utiliser contre elles.

Aussi connu sous le nom de Kompromat, il s’agit d’une technique bien rodée qui était utilisée au KGB et son équivalent moderne, le FSB.

Les «clandestins» sont également connus pour s’attaquer aux fonctionnaires «financièrement vulnérables» occupant des postes élevés et s’efforcent de les attirer avec la garantie d’argent.

“C’est beaucoup d’argent pour un fruit aussi bas”, a expliqué Baer. “Mais s’ils sont bons, vous ne pouvez pas les trouver.”

Baer affirme que Poutine pourrait très bien envoyer un nombre sans précédent d’illégaux en Occident alors qu’il tente de recréer le passé de la Russie en tant que géant de l’espionnage.

Il a déclaré: “Je pense que Poutine est fasciné par les” illégaux “et cela remonte à l’époque où ils étaient si efficaces comme les Cambridge Five – Rudolf Abel et des gens comme ça – ce sont des personnages historiques et je pense que Poutine le ferait aime recréer ça.”

Yelena Vavilova – alias Tracey Lee Ann Foley – a travaillé comme agent immobilier aux États-Unis Crédit : US Marshals Service

Le pseudonyme d’Andrey Bezrukov était Donald Healthfield, qui prétendait être le fils d’un diplomate canadien Crédit : US Marshals Service

Mikhail A. Vasenkov a admis être un agent russe sous le nom de Juan Lazaro Crédit : Alamy

Vicky Peláez était une journaliste péruvienne vivant à New York qui a aidé son mari, Vasenkov, à espionner au nom de la Russie Crédit : US Marshals Service

Les agences d’espionnage occidentales ont longtemps lutté pour garder leurs rangs exempts d’agents doubles russes.

En août, un espion russe qui se serait fait passer pour un créateur de bijoux pendant dix ans et aurait infiltré l’OTAN en attirant des commandants dans des pièges à miel a été évincé après être parti en vacances à Moscou et n’est jamais revenu.

Cette année, David Smith, 58 ans, ancien garde de l’ambassade britannique à Berlin, a été inculpé de neuf infractions liées à la violation de la loi sur les secrets officiels après avoir été accusé d’espionnage pour le compte de la Russie.

En octobre dernier, huit fantômes russes ont été expulsés de l’OTAN lors d’une répression majeure à l’approche de la guerre en Ukraine et quatre autres hommes de main de Mad Vlad opéreraient en secret à Westminster.

D’anciens responsables du renseignement britannique ont déclaré qu’il était probable que les services de sécurité russes aient recruté des membres du personnel politique, des responsables de partis et des personnes ayant “un certain degré d’accès politique” au sein du Parlement.

Ces dernières années, l’allié le plus proche de la Grande-Bretagne, les États-Unis, s’est également retrouvé à extirper des agents travaillant pour Poutine.

Il a été découvert que Maria Butina agissait en tant qu’espionne et tentait de diriger la politique américaine alors qu’elle s’intégrait à Washington DC.

Elle a été emprisonnée en 2018 avant d’être expulsée vers la Russie, où elle est maintenant membre du parlement de Poutine – la Douma d’État.

Et puis le mannequin russe Anna Chapman, la fille d’un responsable du KGB, a été arrêtée en 2010 après avoir été soupçonnée d’avoir travaillé comme agent aux États-Unis.

Elle a été rendue au régime du Kremlin dans le cadre d’un accord d’échange d’espions avec neuf autres agents présumés.

Parmi ces agents se trouvaient Vladimir et Lidiya Guryev – qui vivaient dans le New Jersey avec leurs deux filles, 11 et 9 ans, sous les pseudonymes de Richard et Cynthia Murphy.

Le couple a tenté d’influencer la politique américaine, Lidiya s’en prenant à un associé de la candidature présidentielle d’Hillary Clinton en 2008.

Un autre couple avec enfants faisait également partie de l’échange d’espions – Mikhail Kutsik et Nataliya Pereverzeva, également connus sous le nom de Michael Zottoli et Patricia Mills.

Le duo a été grondé comme ils prétendaient être d’Amérique et du Canada malgré leurs accents épais – et ils ont opéré par des transmissions radio codées reçues.

Mikhail A. Vasenkov et sa femme Vicky Pelaez ont été accusés d’espionnage pour la Russie après que les autorités ont découvert que le pseudonyme de Vasenkov – Juaz Lazaro – était décédé d’une insuffisance respiratoire en Uruguay à l’âge de 3 ans en 1947.

Andrey Bezrukov et Yelena Vavilova se sont fait passer pour des citoyens canadiens vivant aux États-Unis. Bezrukov prétendait être le fils d’un diplomate canadien nommé Donald Heathfield et sa femme Vavilova prétendait être une agente immobilière appelée Tracey Lee Ann Foley.

La Grande-Bretagne a également été la cible d’agents russes ces dernières années – le cas le plus tristement célèbre étant l’attaque d’agents neurotoxiques contre Sergei et Yulia Skripal.

Les hommes de Poutine – Alexander Petrov et Ruslan Boshirov – ont réussi à se rendre à Londres Gatwick et à prendre le train pour Salisbury où ils ont tenté de tuer le transfuge et sa fille avec l’agent neurotoxique Novichok en 2018.

Vladimir Poutine serait “fasciné” par les illégaux et en envoie un nombre sans précédent en Occident Crédit : AFP

Poutine aurait ordonné l’attaque des empoisonnements de Salisbury Crédit : Fonctionnalités Rex