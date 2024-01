La Russie disposait de 21 avions pour relayer les commandes du siège. L’Ukraine en a fait exploser deux.

Un Il-22M11 de l’armée de l’air russe. Wikimédia Commons

C’est officiel. Sources russes et ukrainiennes ont confirmé que les défenses aériennes ukrainiennes ont frappé dimanche, au-dessus du sud de l’Ukraine et de la mer d’Azov, deux des avions de soutien russes les plus rares et les plus précieux : un avion d’alerte radar Beriev A-50 et un poste de commandement aéroporté Ilyushin Il-22.

“Qui a fait cela?” l’armée de l’air ukrainienne plaisanté. La réponse, semble-t-il, réside dans les missiles de défense aérienne Patriot PAC-2, d’une portée de 90 milles, de l’armée de l’air.

L’A-50 à réaction – l’un des neuf A-50M/U en service – est tombé en flammes dans la mer d’Azov, tuant probablement tout le monde à bord : potentiellement 15 personnes, dont des officiers de haut rang et des spécialistes radar hautement qualifiés.

L’Il-22 à hélice, avec jusqu’à 10 personnes à son bord, a réussi à atterrir à Anapa, du côté russe de la côte sud de la mer d’Azov. “Demandant de toute urgence une ambulance et des pompiers”, l’équipage radiodiffusé alors qu’ils luttaient avec leur avion troué par des éclats d’obus vers la base aérienne.

Des photos de l’Il-22 endommagé, prises après son atterrissage, illustrent l’étendue des dégâts (une dérive et un fuselage mutilés) et aussi révéler la variante exacte de l’avion. C’est un Il-22M11et cela pourrait être une perte totale.

Cette version du turbopropulseur Ilyushin datant des années 1950 est rare. L’armée de l’air russe dispose peut-être de 12 Il-22M après que des mercenaires mutins du groupe Wagner ont abattu l’un des avions au-dessus de l’ouest de la Russie en juin dernier.

Même si les Russes pourraient modifier une vieille cellule d’Ilyushin en un Il-22M de remplacement, ils ne pourront probablement pas le faire rapidement – ​​ou à moindre coût. Un A-50 ou un Il-22M pourraient coûter des centaines de millions de dollars.

Il est très important que l’Ukraine réduise la flotte russe d’avions spécialisés. Ces avions jouent un rôle de soutien important dans la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, qui dure depuis 23 mois. Mais pas toujours les rôles auxquels un observateur occidental pourrait s’attendre.

Alors que les armées de type OTAN, y compris de plus en plus celles de l’Ukraine, ont tendance à déléguer le commandement sur le champ de bataille aux divisions et brigades proches de la ligne de front, les armées de type soviétique, comme celles de la Russie, commandent encore en grande partie leurs forces à partir de quartiers généraux de haut niveau – armées interarmes et districts militaires régionaux. – cela pourrait être à plusieurs centaines de kilomètres de la ligne de front.

De plus, les forces occidentales dirigent les opérations aériennes et de défense aérienne à partir de centres de commandement spéciaux exclusivement axés sur la guerre aérienne. La Russie, en revanche, subordonne ses forces aériennes et de défense aérienne aux forces terrestres qui, elles aussi, prennent le commandement depuis des quartiers généraux lointains.

Autrement dit, dans le service russe, les A-50 et Il-22M fonctionnent principalement comme des plates-formes de relais : réceptionnant, transitant vers des QG distants puis passant. dos aux forces de première ligne le renseignement brut et les communications radio.

La longueur de la chaîne de commande « ralentit considérablement le taux de transfert de données », écrivent Justin Bronk, Nick Reynolds et Jack Watling dans une étude 2022 pour le Royal United Services Institute de Londres.

L’approche centralisée et distante de la Russie en matière de commandement sur le champ de bataille est lourde, mais elle serait même plus peu maniable sans les relais aéroportés.

C’est pourquoi les Ukrainiens ont donné la priorité à leur destruction. Abattre ou détruire d’une autre manière un A-50 et un Il-22M prive les forces russes d’un dixième des avions sur lesquels elles comptent pour recueillir des informations, transmettant ces informations à des QG lointains puis transmettant des commandes basées sur ces informations.-dos à l’avant.