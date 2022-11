La Russie discutera d’un transfert potentiel dans le football asiatique – officiel

Le pays est actuellement membre de l’instance dirigeante européenne de l’UEFA

Les responsables du football russe discuteront d’un éventuel passage de l’UEFA à son homologue asiatique lors de la prochaine réunion du comité exécutif de l’Union russe de football (RFU), a-t-on confirmé.

Dimanche, le président de la RFU, Aleksandr Dyukov, a informé les médias russes de l’évolution de la situation.

« Nous examinerons cette question au comité exécutif. Je ne suis pas sûr qu’une décision sera prise, mais la situation nécessite une discussion. Dyukov a déclaré, cité par TASS.

« L’UEFA nous considère comme un membre de la famille européenne, nous mettons en œuvre tous les programmes, ils participent au financement des projets, dans notre cas ce serait moche de négocier par-dessus leur tête.

“J’ai dit que c’était important pour nous de tenir des matches officiels, on a eu deux ans de coronavirus, et maintenant une suspension”, Dyukov a ajouté.

Les équipes russes ont été bannies de toutes les compétitions de l’UEFA et de la FIFA fin février, à la suite du lancement de la campagne militaire de Moscou en Ukraine.

La Russie a également été dépouillée de la finale de la Ligue des champions 2022, qui devait se tenir à Saint-Pétersbourg en mai, mais a été déplacée à Paris, où elle a fini par être entachée par le traitement policier des supporters.

L’UEFA a prolongé son interdiction de la Russie pour au moins la saison 2022/23, tandis que l’équipe nationale masculine russe a été retirée de la phase de qualification des Championnats d’Europe 2024 en Allemagne.

L’équipe a également été empêchée de tenter de se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en cours au Qatar.

La question d’un transfert potentiel de la RFU vers la Confédération asiatique de football (AFC) a été de plus en plus évoquée dans les médias russes ces derniers mois.

Les avantages supposés du changement seraient que la Russie est moins susceptible de faire face à l’aliénation et à la suspension, compte tenu des sanctions sportives imposées par l’Occident qui ont été imposées en raison du conflit en Ukraine.

Pas plus tard que la semaine dernière, le président de la Premier League russe, Aleksandr Alaev, a déclaré que rester avec l’UEFA avait plus de sens. “d’un point de vue sportif et financier.”

Dyukov, qui est membre du Comité exécutif de l’UEFA, a répété dimanche que la Russie avait l’intention de lancer de nouvelles offres légales contre l’UEFA et la FIFA dans le but d’annuler les interdictions, après avoir échoué avec les premiers appels devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). en Suisse.