La Russie devrait cesser d’attaquer la Russie – Biden – RT World News

Le dirigeant américain a livré sa dernière gaffe lors d’un discours liminaire au sommet de l’OTAN

Le président américain Joe Biden a confondu la Russie et l’Ukraine lors d’un discours au sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie, mercredi. Sa gaffe survient quelques jours seulement après qu’un porte-parole du département d’État américain ait fait un lapsus similaire en faisant référence au conflit actuel.

« La Russie pourrait mettre fin à cette guerre demain en retirant ses forces d’Ukraine, en reconnaissant [sic] ses frontières internationales et cesser ses attaques, ses attaques inhumaines, contre la Russie », Biden a déclaré mercredi. « Je veux dire par la Russie, sur l’Ukraine », il s’est vite corrigé.

Mardi soir, un responsable américain anonyme a déclaré aux journalistes que Biden se préparait pour le « grand discours demain » et venait de terminer « quatre jours complets d’affaires officielles, » il sautera donc le dîner organisé par le président lituanien Gitanas Nauseda. Les critiques ont répondu en publiant des photos de Biden se relaxant sur la plage du Delaware dimanche, avant son voyage en Europe.

Biden a une longue histoire de gaffes verbales, que la presse sympathique a tenté de qualifier de reliques d’un prétendu bégaiement d’enfance. Il y a deux semaines, lors d’une conférence de presse impromptue à l’extérieur de la Maison Blanche, Biden a affirmé avec perplexité que la Russie était « perdre la guerre en Irak ». De nombreux points de vente américains ont essayé de supprimer le « Irak » partie en le citant, mais ses remarques ont été capturées en direct sur vidéo.















Lundi, cependant, le point de vente Axios a rapporté que le président américain avait un tempérament colérique et a souvent insulté son personnel. Ils ont même cité un ancien assistant du Sénat qui a décrit Biden dans un mémoire de 2012 comme un « autocrate égocentrique… déterminé à gérer son personnel par la peur. »

Les fréquentes explosions de colère de Biden ont conduit les critiques à spéculer que le président américain pourrait souffrir de démence. L’un d’eux, l’ancien président russe Dmitri Medvedev, a décrit Biden comme un « vieille souche pourrie et démente » Et un « vieil homme malade et misérable » dans une série de tweets récents.

Biden n’est cependant pas le seul responsable américain à avoir récemment fait des dérapages verbaux sur le conflit ukrainien. Lundi, le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, a déclaré à deux reprises qu’il s’agissait d’un « échec stratégique pour l’Ukraine » alors même que les journalistes de la salle de briefing de Foggy Bottom sont intervenus pour suggérer qu’il parlait sûrement de la Russie.