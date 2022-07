La Russie dévoile une photo du missile nucléaire MASSIVE Satan-2 alors que le chef nucléaire de Poutine lance un nouvel avertissement effrayant à l’Occident

Le chef des missiles de VLADIMIR Poutine a proféré une nouvelle menace contre l’Occident aujourd’hui – tout en posant devant une bombe nucléaire géante Satan-2.

Le patron de l’agence spatiale, Dmitry Rogozin, est photographié avec l’ICBM Sarmat RS-28 de 116 pieds allongé sous des bâches sur un transporteur ferroviaire.

Dmitry Rogozin, deuxième à partir de la droite, pose avec son énorme bombe nucléaire Satan-2 Crédit : Télégramme

Un test russe a tiré un ICBM Sarmat qui met fin au monde en avril 2022 1 crédit : East2West

La fusée de nouvelle génération de 200 tonnes est censée être capable de livrer 15 ogives n’importe où sur terre à près de 16 000 mph.

Rogozin, le fidèle chef de Roscosmos, a récemment menacé de les utiliser pour anéantir la moitié de l’Europe.

Aujourd’hui, il a posté une nouvelle photo sur Telegram montrant un missile enveloppé dans une forêt.

Il fait partie d’une file d’officiels debout devant le train de transport géant.

Rogozine a déclaré: “Sarmat. Le missile nucléaire à portée mondiale le plus puissant au monde se prépare à de nouveaux tests et à une production de masse.”

Poutine s’est déjà vanté que les armes nucléaires – surnommées Satan-2 – “forceront ceux qui tentent de menacer la Russie à réfléchir à deux fois”.

Le tyran a averti : « Le missile peut percer toutes les défenses antimissiles modernes.

“Il n’y a rien de tel nulle part dans le monde, et ce ne sera pas le cas avant longtemps.”

Et le mois dernier, Poutine a promis que les Sarmats seraient déployés d’ici la fin de l’année dans une menace effrayante pour les membres de l’OTAN soutenant l’Ukraine.

La fusée n’a effectué qu’un seul lancement réussi, en avril.

Mais Rogozine a insisté sur le fait qu’un deuxième test prévu était “dans les délais” et son équipe a commencé à construire la première des 50 unités.

Il a déclaré fin juin : “Nous avons déjà commencé à créer des missiles de production de masse.

“Nous partons du fait que d’ici la fin de l’année, nous devrons mettre en service le premier régiment à Uzhur, dans le territoire de Krasnoïarsk.”

En mai, Rogozine – un ancien vice-Premier ministre – s’est vanté que les missiles pouvaient démolir “la moitié de la côte américaine” dans un sinistre diaporama destiné aux écoliers.

Rogozin a également menacé de frapper directement Downing Street et la Maison Blanche dans une étrange diatribe en ligne lors du sommet de l’OTAN.

Il a publié des images satellites et des coordonnées cartographiques du lieu du sommet à Madrid, ainsi que du siège de l’OTAN à Bruxelles et des “centres de décision” à Londres, Washington, Paris et Berlin.

Olga Skabeyeva, propagandiste de la “Poupée de fer” de Poutine, a joyeusement diffusé les images à la télévision d’État.

Elle a averti : “Avec mes salutations aux participants au sommet de l’Otan d’un bloc ouvertement hostile à la Russie.

“Laissez-les simplement garder cela à l’esprit.”

Cela est venu après qu’un autre expert de la télévision ultra-loyaliste aux heures de grande écoute a discuté de l’utilisation des missiles pour bombarder les capitales à travers l’Europe.

Dmitry Kiselyov a montré aux téléspectateurs un graphique détaillant comment Londres pouvait être bombardée en seulement 202 secondes avec des missiles basés dans l’enclave baltique de Kaliningrad.

Les alliés de Poutine sont régulièrement cités dans les médias russes pour menacer l’armageddon nucléaire pendant la Troisième Guerre mondiale.

Dmitri Rogozine se tient dans un cratère de 26 pieds de profondeur qui, selon lui, a été créé par un Sarmat lancé sur un champ de tir sans ogive en avril 1 crédit : East2West