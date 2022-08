La Russie dévoile son sous-marin furtif le plus avancé hérissé de 12 missiles et drones nucléaires en avertissement à l’Occident

La RUSSIE a dévoilé sa dernière génération de sous-marins furtifs équipés de 12 missiles nucléaires.

Le vaisseau “Arcturus” dispose également d’un compartiment de style Bond-villain pour lancer des drones sous-marins visant à éliminer les sous-marins ennemis de l’Ouest.

Le sous-marin est conçu pour être difficile à détecter Crédit : Télégramme

Malgré son échec dans la guerre en Ukraine, la Russie a récemment dévoilé un nouveau sous-marin plus grand et plus avancé alors qu’elle cherche à maintenir la parité militaire des armes nucléaires avec l’Occident.

Sa marine a pris livraison de son sous-marin géant “city killer” conçu pour déclencher un tsunami radioactif avec des drones “apocalypse”.

Le Belgorod – qui, à 604 pieds, est le sous-marin le plus long jamais construit au monde – est censé être prêt à entrer en service après des essais réussis.

Selon l’expert en sous-marins HI Sutton, le nouveau navire représente une “conception radicale”.

“Le plus frappant dans la conception est qu’il a une coque extérieure inclinée avec des côtés inclinés et des lignes mélangées”, écrit-il dans Naval News.

“Il a une échine qui court tout le long du côté, ressemblant à un avion moderne peu observable.

« Les sous-marins sont, par nature, furtifs. La conception Arcturus va cependant plus loin que la plupart des autres, en ajoutant une coque extérieure inclinée.

Le nouveau navire proposé mesure 439 pieds de long, 51 pieds de large et est conçu pour transporter un équipage de 100 personnes.

Le nouveau sous-marin est une idée originale du bureau d’études Rubin et une nouvelle fonctionnalité importante est la possibilité de lancer des drones pour attaquer d’autres sous-marins.

Les drones Surrogat-V ont la capacité de détecter les produits chimiques et les radiations laissés dans le sillage d’un sous-marin pour aider à le suivre et finalement le détruire.

Le nouveau bateau porte le nom de l’étoile la plus brillante de l’hémisphère céleste nord, suggérant qu’il est destiné à opérer dans l’Arctique.

Les missiles nucléaires sont moins nombreux que ceux habituellement transportés par les sous-marins russes mais seraient plus puissants.

Selon Rubin, l’objectif est de mettre le sous-marin en service dans la “seconde moitié du siècle”.

Le Belgorod de 14 700 tonnes a été encore plus long pour pouvoir transporter les nouvelles torpilles Poséidon à pointe nucléaire dévastatrices guidées par l’intelligence artificielle.

Il avait également des compartiments pour lancer des mini-sous-marins et des drones pour des opérations secrètes de sabotage et d’espionnage – comme couper des câbles sous-marins.

Le Belgorod a tranquillement pris la mer pour la première fois l’année dernière au milieu des menaces de couler des navires de guerre britanniques et américains dans la mer Noire.

Puis, en janvier, des sources russes ont déclaré que les essais en mer étaient presque terminés et qu’il restait des mois avant sa mise en service.

Et il est 30 pieds plus long que les sous-marins de missiles balistiques de classe Typhoon de l’Union soviétique, dans l’ensemble le plus grand jamais vu avec 48 000 tonnes et 574 pieds.

Il servirait dans la flotte du Pacifique – menaçant directement les bases navales américaines sur la côte ouest et les grandes villes comme Los Angeles.

Les drones qu’il emportera pourront traquer d’autres sous-marins Crédit : Twitter/@MuxelAero