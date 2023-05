Le président français a également fait valoir que Moscou « a déjà perdu géopolitiquement » dans le conflit ukrainien

La Russie a effectivement subi une défaite stratégique en Ukraine et devient de plus en plus dépendante de la Chine, a déclaré le président français Emmanuel Macron dans une interview publiée dimanche. Cependant, il a ajouté que toute architecture de sécurité européenne devrait non seulement répondre aux préoccupations de l’Ukraine, mais également empêcher une impasse avec la Russie.

S’adressant au journal l’Opinion, interrogé sur le conflit en cours en Ukraine, Macron a affirmé que « La Russie a déjà perdu géopolitiquement. » Il a fait valoir que Moscou « a commencé à soupçonner ses alliés historiques, sa ceinture de premier rang. »

De plus, selon le dirigeant français, Moscou « a commencé de facto une forme de vassalisation vis-à-vis de la Chine et a perdu l’accès à la Baltique… depuis qu’elle a précipité la poussée suédoise et finlandaise pour rejoindre l’OTAN. » Il a ajouté qu’une telle tournure des événements aurait été « impensable » même il y a deux ans.

Macron a réitéré que Moscou « ne doit pas gagner la guerre militaire » en Ukraine, ajoutant que l’architecture de sécurité européenne devrait assurer une sécurité totale à l’Ukraine. « Elle devra cependant envisager la non-confrontation avec la Russie et reconstruire des équilibres durables. Mais il y a encore beaucoup d’étapes pour y parvenir », il a souligné.















Depuis le début du conflit ukrainien, Macron a appelé à plusieurs reprises à des pourparlers de paix tout en maintenant des contacts avec le président russe Vladimir Poutine. Le président français a également fait valoir que l’Occident ne devrait pas chercher un « défaite totale de la Russie » ou « humilier » il. En décembre dernier, il a également déclaré que l’OTAN devrait éventuellement préparer des garanties de sécurité pour la Russie après le règlement du conflit ukrainien, une suggestion critiquée par des responsables à Kiev.

Le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Moscou « catégoriquement en désaccord » avec l’évaluation de Macron des relations sino-russes, les décrivant comme un « partenariat stratégique et privilégié » sur la base d’une vision commune des affaires mondiales.

Les propos du dirigeant français interviennent après un sommet historique entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping fin mars, qui a abouti à la signature de dizaines de documents sur la coopération dans les domaines économique, scientifique et militaire.

À la suite des pourparlers historiques de Moscou, Poutine a rejeté l’idée que son pays devenait dépendant de Pékin tout en louant vivement les relations de la Russie avec la Chine. Il a décrit ceux qui pensent autrement comme « envieux », faisant valoir que l’économie européenne devient dépendante de la Chine à un rythme beaucoup plus rapide que celle de la Russie.

« Pendant des décennies, beaucoup ont voulu monter la Chine contre l’Union soviétique et la Russie, et vice versa », dit-il à l’époque.