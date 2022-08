La Russie devient de plus en plus dépendante de la Chine

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Les dirigeants autocratiques de la Chine et de la Russie semblent se retirer davantage dans le même coin. L'invasion russe de l'Ukraine a fait du président russe Vladimir Poutine persona non grata dans toute l'Europe et a isolé le Kremlin des capitales occidentales, où les gouvernements ont déployé une série de sanctions anti-russes radicales.

La Chine sous le président Xi Jinping, quant à elle, n’est guère un paria mondial. Mais son escalade d’exercices militaires autour de Taïwan démocratique, son empreinte navale en expansion dans tout le Pacifique et ses répressions impitoyables à Hong Kong et au Xinjiang poussent tous Pékin sur une trajectoire de collision géopolitique avec les États-Unis et leurs alliés.

Quelques semaines avant que la Russie ne lance sa guerre, Poutine et Xi se sont rencontrés lors d’un sommet et ont déclaré un partenariat «sans limites». Maintenant, après un été de tensions en spirale, leurs gouvernements sont enfermés dans une étreinte plus étroite, exprimant leur animosité commune envers l’hégémonie américaine qui plane sur leurs propres sphères d’influence perçues.

Cette semaine, Zhang Hanhui, ambassadeur de Chine à Moscou, a attaqué les États-Unis pour avoir prétendument attisé le conflit en Ukraine. “En tant qu’initiateur et principal instigateur de la crise ukrainienne, Washington, tout en imposant des sanctions globales sans précédent à la Russie, continue de fournir des armes et du matériel militaire à l’Ukraine”, a déclaré Zhang à l’agence de presse russe Tass. “Leur objectif ultime est d’épuiser et d’écraser la Russie avec une guerre prolongée et le gourdin des sanctions.”

Plus tôt, Dmitry Peskov, attaché de presse de Poutine, avait fustigé Washington pour la visite controversée de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taiwan. “Ce n’est pas une ligne visant à soutenir la liberté et la démocratie”, a déclaré Peskov. “C’est de la pure provocation. Il est nécessaire d’appeler ces étapes ce qu’elles sont vraiment.

Certains analystes, cependant, sont commencer à signaler ce qu’est vraiment devenue la relation sino-russe. Poutine est peut-être possédé par les rêves néo-impériaux de la place de la Russie en Europe, mais il préside à une situation qui a régulièrement donné à Pékin plus de poids sur Moscou. Loin de l’époque de la guerre froide où le Kremlin considérait la Chine communiste comme son “cousin plus pauvre”, la Russie – isolée et affaiblie – glisse inexorablement vers le rôle de “partenaire junior” du géant asiatique.

C’est l’argument avancé dans un récent essai sur les affaires étrangères par Alexander Gabuev, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace.

La guerre en Ukraine a rendu la Russie de plus en plus dépendante de la Chine : les sanctions ont restreint le marché mondial de ses exportations et réduit les fournisseurs potentiels pour ses exportations. Entrez la Chine, dont les importations en provenance de Russie ont bondi, bondissant de 80 % en mai par rapport à l’année dernière, principalement sous la forme de pétrole et d’autres ressources naturelles. Le marché russe, dépourvu de nombreux produits européens, pourrait être d’autant plus inondé par les produits et technologies chinois dans les mois, voire les années à venir.

Gabuev a suggéré que les tendances actuelles pourraient voir le renminbi chinois, qui a déjà surperformé l’euro à la bourse de Moscou, devenir “la monnaie de réserve de facto pour la Russie, même sans être entièrement convertible”, et ainsi “augmenter la dépendance de Moscou vis-à-vis de Pékin”.

Les déséquilibres qui existaient déjà entre les deux pays ne font que s’amplifier. La Chine se rapproche de la Russie en tant que principal fournisseur d’armes aux pays en développement. La Russie a été obligée de réduire considérablement les ventes de pétrole à la Chine, tandis que les constructeurs automobiles chinois – reconnaissant le peu d’options auxquelles sont actuellement confrontés les consommateurs russes – ont dans certains cas augmenté de 50 % les prix de leurs véhicules en Russie. Pékin essaie d’éviter de tomber à l’encontre des sanctions occidentales contre la Russie, mais a encore beaucoup de marge pour resserrer ses liens autour de l’économie russe.

« La guerre en Ukraine a accéléré ces inégalités dans leurs relations économiques et confirmé l’asservissement de la Russie à Pékin », ont écrit Thomas Low et Peter W. Singer dans Defence One. “La Chine a refusé de tourner le dos à Moscou, mais elle ne s’est pas non plus abstenue de profiter du sort de son allié.”

Si la #NOUS avait honoré ses assurances, s’était abstenu d’étendre à plusieurs reprises #OTAN et juré que l’OTAN n’admettrait pas #Ukraineet n’avait pas attisé les flammes en fournissant des armes et des munitions à l’Ukraine, la situation aurait été bien différente. — Hua Chunying 华春莹 (@porte-paroleCHN) 18 mars 2022

Gabuev a dévoilé les ramifications géopolitiques de la supplication de la Russie à la Chine. “Pour garder la Chine heureuse, les dirigeants russes n’auront d’autre choix que d’accepter des conditions défavorables dans les négociations commerciales, de soutenir les positions chinoises dans les forums internationaux tels que les Nations Unies, et même de réduire les relations de Moscou avec d’autres pays, tels que l’Inde et le Vietnam, » a-t-il spéculé.

Même dans le scénario lointain où Poutine lui-même tombe, il est difficile d’imaginer que les réalignements tectoniques plus larges qui se produisent changeraient autant. « La Russie se transforme en un Iran eurasien géant : assez isolé, avec une économie plus petite et plus arriérée sur le plan technologique grâce à ses hostilités envers l’Occident, mais encore trop grand et trop important pour être considéré comme non pertinent », a écrit Gabuev.

Avec la Chine comme principal partenaire extérieur et allié diplomatique majeur de la Russie, a conclu Gabuev, « l’élite dirigeante vieillissante du Kremlin, myope et obsédée par Washington, sera encore plus désireuse de servir de servante à la Chine alors qu’elle se lève pour devenir l’archirivale des États-Unis. .”

Certains commentateurs bellicistes occidentaux affirment que les élites politiques américaines et européennes n’ont pas cru pendant trop longtemps à la menace posée par cette alliance illibérale putative. “Jusqu’à ce que l’incrédulité de l’Occident soit remplacée par une détermination à résister, les dictateurs russes et chinois continueront de faire pression, planifiant leurs assauts majeurs et rêvant de victoires futures”, a écrit Andrew Michta pour la section d’opinion de droite du Wall Street Journal.

Dans le sillage initial de l’invasion russe, certains experts occidentaux ont envisagé la possibilité que la Chine se joigne également aux mesures punitives déployées contre le Kremlin, ou du moins ne fasse pas grand-chose pour soutenir une économie russe en difficulté. Peu de gens ont un tel espoir maintenant. Jeudi, signe de l’influence décroissante de la Chine en Europe, l’Estonie et la Lettonie se sont retirées d’un “groupe de coopération” de seize pays d’Europe centrale et orientale réunis par la Chine.