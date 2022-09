La Russie devait encore de l’argent pour des événements sportifs annulés – ministre

Une foule d’événements sportifs majeurs ont été retirés du pays ces derniers mois

La Russie attend toujours des indemnisations pour une multitude de pièces maîtresses du sport qui ont été dépouillées du pays à la suite de la campagne militaire en Ukraine, selon le ministre des Sports Oleg Matytsin.

Parallèlement aux interdictions généralisées imposées aux athlètes russes lors des compétitions mondiales, la nation a également été privée du droit d’accueillir des événements sportifs importants suite à une recommandation du Comité international olympique (CIO) fin février.

Cela a conduit à la suppression de la finale de l’UEFA Champions League 2022 de Saint-Pétersbourg, tandis que la Russie a perdu son statut d’hôte du Championnat du monde de hockey sur glace 2023 aux niveaux junior et senior masculin, ainsi que le droit d’organiser le volley-ball 2022. Championnat du monde masculin.

Lire la suite Le ministre des Sports nomme un “problème clé” pour la Russie

La Formule 1 a également mis fin à son accord pour les courses annuelles du Grand Prix en Russie, parmi diverses sanctions dans d’autres sports.

Des compensations sont demandées par les fédérations sportives russes pour les sommes importantes qui avaient déjà été investies dans la préparation des épreuves, même si ce processus n’était pas encore terminé, selon le ministre des Sports Matytsin.

“Non [we have not received all the money]nous sommes dans le processus », a déclaré le ministre à RIA Novosti en marge du Forum économique de l’Est à Vladivostok mardi.

“Nos fédérations nationales, celles qui ont déposé des réclamations, certaines d’entre elles sont en cours de négociation avec les fédérations internationales, nous espérons donc une solution réussie”, il ajouta.

Matytsin a révélé durant l’été que les fédérations internationales avaient annulé ou reporté 186 compétitions prévues pour la Russie en 2022-23 – dont 36 événements majeurs.

LIRE LA SUITE: Le Kremlin révèle “l’accent” de Poutine sur les interdictions sportives