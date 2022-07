La Russie détruit plus d’armes étrangères en Ukraine – militaire

Deux systèmes de missiles anti-navires Harpoon fournis par les Britanniques auraient été touchés par les forces russes près d’Odessa

Les forces russes auraient détruit deux systèmes de missiles fournis par les Britanniques en Ukraine, selon un communiqué du ministère russe de la Défense publié vendredi.

Lors de son briefing quotidien, le ministère a publié une vidéo montrant des navires russes tirant “des armes marines de haute précision”, qui, selon elle, a détruit deux systèmes de missiles anti-navires Harpoon fournis par le Royaume-Uni près du village de Leman dans la région d’Odessa.

Ni Kiev ni Londres n’ont encore confirmé ou démenti la destruction des systèmes de missiles.

Au cours des dernières semaines, le ministère russe de la Défense a régulièrement signalé la destruction d’armements étrangers qui avaient été fournis aux forces de Kiev. Le 6 juillet, les forces russes ont signalé la destruction de deux systèmes de roquettes HIMARS de fabrication américaine dans la région du Donbass ainsi que de deux dépôts de munitions.

La Russie a mis en garde à plusieurs reprises les pays occidentaux contre la fourniture d’armes supplémentaires à Kiev, arguant que cela ne servirait qu’à prolonger le conflit et à créer des problèmes à plus long terme, même au-delà du territoire ukrainien.

Plus tôt cette semaine, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré que certaines des armes étrangères destinées à l’Ukraine n’avaient pas atteint leur destination et auraient été vues réapparaître dans tout le Moyen-Orient et se retrouver sur les marchés noirs.

L’Occident a continué à déverser des armes et des munitions en Ukraine. À la fin du mois dernier, les pays du G7 se sont engagés à fournir un soutien à l’Ukraine sous toutes les formes possibles “le temps qu’il faudra”.

Pendant ce temps, Moscou a insisté sur le fait qu’il continuerait à désigner toute cargaison d’aide létale à l’Ukraine comme des cibles légitimes.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Petro Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.