La Russie détruit l’économie ukrainienne, augmentant les coûts pour les États-Unis et leurs alliés

KYIV, Ukraine – Lors d’une réunion à huis clos à la Banque nationale d’Ukraine, qui dispose désormais d’un point de contrôle militaire juste à l’extérieur de son siège, de hauts responsables ont confronté la semaine dernière de nouvelles projections selon lesquelles l’économie ravagée par la guerre de leur pays pourrait s’effondrer encore plus. Deux mois d’attaques incessantes de missiles et de drones par la Russie ont décimé l’infrastructure critique de l’Ukraine et fait un trou dans les prévisions économiques précédentes. Avant ces frappes, Kyiv s’attendait à avoir besoin d’au moins 55 milliards de dollars d’aide étrangère l’année prochaine pour faire face aux dépenses de base, soit plus que l’ensemble des dépenses annuelles d’avant-guerre du pays.

Aujourd’hui, avec ses systèmes énergétiques sévèrement battus et de plus en plus d’attaques russes probables, certains responsables pensent que l’Ukraine pourrait finir par avoir besoin de 2 milliards de dollars supplémentaires par mois, et les dirigeants politiques ont commencé à essayer de préparer les partisans occidentaux à ces pires scénarios.

“Que faites-vous lorsque vous ne pouvez pas chauffer votre maison, vous ne pouvez pas gérer vos magasins, vos usines ou vos usines, et votre économie ne fonctionne pas ?” a déclaré Oleg Ustenko, conseiller économique du président Volodymyr Zelensky. “Nous allons avoir besoin de plus d’aide financière, et Poutine le fait pour détruire l’unité entre alliés.”

Lors de la réunion de la semaine dernière, les responsables de la banque centrale ont réfléchi à ce qui pourrait arriver si les attaques de la Russie s’intensifiaient. Les gens pourraient fuir l’Ukraine en masse, emportant leur argent avec eux, ce qui pourrait faire s’effondrer la monnaie nationale alors qu’ils cherchent à échanger leur hryvnia ukrainienne contre des euros ou des dollars.

Le gouvernement ukrainien pourrait se retrouver sans réserves internationales pour payer les importations essentielles et incapable de faire face à ses obligations en matière de dette extérieure – un scénario catastrophique connu sous le nom de crise de la balance des paiements.

Un scénario désastreux prévoyait que l’économie ukrainienne pourrait se contracter de 5% supplémentaires l’année prochaine, en plus de la contraction de 33% cette année, selon une personne familière avec le rapport des banquiers qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas public.

Le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal, s’exprimant lors d’une conférence internationale des donateurs à Paris mardi, a déclaré que la contraction pourrait atteindre 9% l’année prochaine en fonction de la gravité des attaques russes continues.

Alors que le président russe Vladimir Poutine persiste dans sa guerre de 10 mois, la survie de l’Ukraine dépend autant de l’aide économique extérieure que des dons d’armes, et l’objectif de Poutine semble maintenant déterminé à rendre une telle aide si coûteuse que les bailleurs de fonds occidentaux de Kyiv abandonnent.

Avant le début des attaques contre les infrastructures le 10 octobre, les responsables ukrainiens étaient optimistes sur le fait que l’aide financière occidentale leur permettrait de combler la majeure partie, sinon la totalité, de leur énorme déficit budgétaire en 2023.

L’Union européenne et les États-Unis se sont collectivement engagés à envoyer plus de 30 milliards de dollars à l’Ukraine l’année prochaine, bien qu’en réalité aucun de ces fonds n’ait été approuvé à Bruxelles ou à Washington.

Certaines aides promises pour cette année ont mis du temps à se concrétiser, obligeant Kyiv à imprimer de l’argent et à dévaluer sa monnaie pour assurer la compétitivité de son économie, contribuant à une flambée de l’inflation de plus de 20 %.

Mais cette aide, même si elle arrive, n’est destinée qu’à maintenir le pays à flot au quotidien. Il ne s’agit pas d’aborder de loin les centaines de milliards de dommages causés par la guerre.

L’invasion de la Russie a détruit des hôpitaux, des ports, des champs, des ponts et d’autres parties de l’infrastructure critique du pays. Les exportations agricoles ont été décimées, malgré un accord international visant à maintenir certaines expéditions de céréales. De vastes pans de l’industrie ukrainienne se trouvent désormais en territoire occupé. Pas moins d’un tiers des forêts du pays ont été détruites.

En septembre, les responsables des Nations Unies estimaient que près de 18 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’aide humanitaire. Alors que le pays est au bord d’une falaise financière, certains conseillers de Zelensky ont pesé ces dernières semaines en demandant aux gouvernements occidentaux de financer des paiements directs en espèces aux citoyens ukrainiens, selon deux personnes proches des pourparlers internes.

Aujourd’hui, avec des systèmes énergétiques décimés, Kyiv et ses partenaires sont confrontés à un défi qui fend la tête. Les principaux piliers de l’économie – l’extraction du charbon, la fabrication industrielle, les technologies de l’information – ne peuvent pas fonctionner sans électricité ni service Internet. La Banque mondiale a prévenu que la pauvreté pourrait exploser décuplé. Le chômage, déjà proche de 30 %, devrait encore grimper.

“En cas de panne totale pendant de plus longues périodes, nous aurons certainement besoin de plus de ressources pour éviter une catastrophe humanitaire”, a déclaré Sergiy Nikolaychuk, vice-gouverneur de la banque centrale ukrainienne, qui a assisté à la réunion de la semaine dernière, dans une interview.

Les évaluations désastreuses reflètent quelque chose que les responsables ukrainiens et leurs partisans occidentaux n’aiment pas admettre à haute voix : le Kremlin a fait de l’économie ukrainienne un théâtre central de la guerre – un théâtre dans lequel Moscou a sans doute beaucoup plus de succès que sur les lignes de front, où ses troupes ont lutté.

« Comment une économie fonctionne-t-elle – tout en soutenant l’effort de guerre – avec un tel niveau de dommages aux infrastructures civiles ? Je ne pense pas que nous ayons jamais vu cela », a déclaré Simon Johnson, économiste au MIT qui est en communication avec des responsables ukrainiens. “Je ne peux penser à aucune économie qui ait jamais essayé de faire cela.”

Les pannes d’électricité occupent environ la moitié de la journée de travail. Valentyn Nyzkovolosov, copropriétaire du service de restauration Salt and Pepper à Kyiv, et son partenaire, Andrii Boyarskyy, font arriver leur personnel à 5 ​​heures du matin – le plus tôt possible sous le couvre-feu de guerre à Kyiv. Lorsque l’électricité est coupée après le coucher du soleil – avant 16 heures ces jours-ci – les employés travaillent avec des lampes de poche.

Lorsque les journalistes du Washington Post sont arrivés récemment dans l’entreprise de Nyzkovolosov, il n’y avait pas d’électricité. Quelques instants plus tard, des sirènes de raid aérien ont retenti et le personnel de Salt and Pepper est descendu dans une cave exiguë qui sert d’abri anti-bombes. “C’est le meilleur exemple des conditions dans lesquelles nous travaillons”, a déclaré Nyzkovolosov. Lors d’une précédente alerte, quelques semaines plus tôt, des explosions avaient été entendues à proximité, ont indiqué des employés.

Les Ukrainiens sont convaincus que les attaques de missiles de la Russie ne briseront pas leur esprit combatif. Mais les entreprises et les travailleurs ont du mal à s’adapter. Pour beaucoup, il est impossible de fonctionner sans électricité.

L’exploitation minière et manufacturière – qui représentent environ un cinquième de l’économie ukrainienne – sont parmi les secteurs les plus durement touchés. Deux des plus grandes aciéries du pays, situées dans le sud-est industriel, ont fermé le mois dernier en raison de pannes d’électricité. Des dizaines de mineurs de charbon ont dû être secourus après qu’une panne de courant les ait piégés sous terre.

“Pour les grandes usines industrielles et métallurgiques, ces pannes sont très dangereuses”, a déclaré Dennis Sakva, analyste énergétique chez Dragon Capital, une société d’investissement ukrainienne, qui a récemment abaissé ses prévisions économiques pour 2023 à une contraction de 6% de la production économique de 5%. croissance.

“Si vous êtes au milieu d’un processus technique compliqué avec des températures élevées et que vous avez une panne de courant, cela peut causer toutes sortes de problèmes”, a déclaré Sakya.

Les pannes d’Internet en cours pourraient également causer des ravages financiers. La technologie de l’information, par exemple, est devenue un pilier de l’économie ukrainienne et a été le seul secteur à s’être développé au cours de l’année écoulée, a déclaré Mykhailo Fedorov, vice-Premier ministre qui supervise la transformation numérique.

Pourtant, principalement en raison des récentes attaques, le taux de connectivité Internet est tombé à 35 % de son niveau d’avant-guerre. Les Ukrainiens importent des terminaux Starlink pour Internet via satellite, mais il est peu probable qu’il y en ait assez pour gérer les pannes généralisées. Et les perturbations d’Internet nuisent non seulement au secteur informatique, mais également aux services financiers publics et privés de base, tels que les paiements de retraite, les services bancaires mobiles, la collecte des impôts et les ventes numériques.

La plus grande menace économique, cependant, n’est pas une perte de connectivité mais une perte de personnes. Un manque de service de chauffage et d’eau pendant l’hiver pourrait déclencher un exode massif de la population. Kyiv a déjà averti les habitants d’être prêts à partir si sa chaleur se déconnecte au milieu de températures glaciales. Dans ce scénario, la ville n’aurait d’autre choix que de couper l’eau pour empêcher les tuyaux de geler et de se rompre.

Dans les villes du sud de Mykolaïv et de Kherson, les autorités exhortent les citoyens à évacuer, mettant en garde contre le manque de services essentiels pendant l’hiver. Les pays européens abritent déjà des millions de réfugiés de guerre et les experts mettent en garde contre une nouvelle crise.

“Vous devez avoir un endroit pour évacuer autant de personnes”, a déclaré Sakva, l’analyste de Dragon. « Lorsque le nombre de résidents touchés se chiffre en millions ou en dizaines de millions, c’est une question très difficile. Je ne suis pas sûr que quelqu’un ait une réponse claire à cela.

Pression sur Kyiv et ses supporters

Le ministre ukrainien des Finances, Sergii Marchenko, était déjà en train de demander à la secrétaire au Trésor, Janet L. Yellen, des milliards d’aide lorsqu’il l’a alertée pour la première fois sur le bombardement des infrastructures par la Russie.

À l’époque, le 16 octobre, il est apparu que les États-Unis et l’Europe pourraient aider à éviter une catastrophe économique en Ukraine. L’administration Biden aidait à combler une partie importante du déficit budgétaire de l’Ukraine. L’UE, bien qu’en retard sur ses promesses, fournissait également de l’aide.

Dominée par les oligarques et ayant constamment besoin de renflouements, l’Ukraine était un gâchis financier bien avant l’invasion russe. Une guerre à part entière a envoyé son économie en chute libre.

Après que l’Ukraine a stoppé l’assaut de la Russie sur Kyiv au printemps dernier, l’urgence immédiate s’est stabilisée. À l’été, les responsables occidentaux avaient même commencé à parler de forcer la Russie à payer pour la reconstruction d’après-guerre, qui, selon la Banque mondiale, coûterait 350 milliards de dollars. Les responsables ukrainiens ont parlé d’un «plan Marshall» moderne qui forgerait également des liens économiques plus étroits avec l’Occident.

Lorsqu’il a rencontré Yellen en octobre, Marchenko a averti que les attaques énergétiques pourraient démêler les calculs précédents, mais il n’avait aucune idée de la gravité des choses. “Même cette semaine-là, nous ne pouvions pas estimer jusqu’où la Russie pourrait aller pour détruire notre infrastructure énergétique”, a rappelé Marchenko dans une interview au ministère des Finances lundi, peu de temps après que lui et son équipe se soient cachés dans un parking au milieu d’un autre air. sirène de raid.

Les administrations Zelensky et Biden étaient déjà nerveuses face à la rhétorique des républicains américains qui ont remporté une faible majorité à la Chambre, y compris le futur orateur potentiel, Kevin McCarthy (R-Californie), qui a averti qu’il n’y aurait pas de « chèque en blanc » pour l’Ukraine.

Alors que les besoins humanitaires augmentent, les responsables économiques ukrainiens ont sondé les responsables occidentaux sur la possibilité qu’un programme de soutien du revenu fournisse environ 50 dollars par personne et par mois – pour un coût de 12 milliards de dollars sur six mois, a déclaré une personne proche du dossier.

Ils ont cependant trouvé un accueil froid de la part des responsables occidentaux qui craignaient déjà de donner l’impression de soutenir trop d’aide à l’Ukraine, a déclaré la personne.

Après les attaques énergétiques, certains experts affirment que l’Occident en fait peut-être trop peu, pas trop.

“Nous leur donnons déjà juste assez pour éviter l’hyperinflation”, a déclaré Jacob Kirkegaard, chercheur principal au German Marshall Fund des États-Unis. “Mais il y a clairement un risque d’une contraction économique plus grave, et la seule façon d’arrêter cela sera de fournir une aide financière plus importante.” Mais, a ajouté Kierkegaard, “je ne sais pas si la volonté est là.”