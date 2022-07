Le ministère russe de la Défense rapporte que jusqu’à 300 nationalistes ont été éliminés

Plusieurs centaines de combattants nationalistes ukrainiens situés en République populaire de Donetsk ont ​​été éliminés à la suite d’une frappe de haute précision, a annoncé vendredi le ministère russe de la Défense dans une mise à jour quotidienne.

Le ministère affirme que les forces russes ont détruit un point de déploiement temporaire de la formation nationaliste « Black Hundred » en utilisant des armes terrestres de haute précision. Les combattants se seraient cachés dans le bâtiment d’une école de la ville de Kramatrosk, dans la République populaire de Donetsk. Jusqu’à 300 combattants et plus de 40 unités d’équipements spéciaux ont été éliminés à la suite de la grève, selon l’annonce.

En outre, le ministère a signalé avoir détruit un dépôt de munitions des forces armées ukrainiennes situé dans la partie orientale de la ville de Nikolaev, à environ 100 kilomètres (62 miles) de la ville portuaire d’Odessa. La frappe a également emporté jusqu’à 30 militaires ukrainiens et six véhicules et voitures blindés, ainsi que plus de 2 000 obus pour le GRAD MLRS (systèmes de lance-roquettes multiples) et environ 1 000 obus pour les obusiers automoteurs Akatsiya.

Mercredi, le ministère a signalé avoir détruit un dépôt de ravitaillement des forces armées ukrainiennes à Soledar, situé en RPD, ainsi que 40 combattants nationalistes et quelque 19 unités de véhicules blindés.

La dernière mise à jour du ministère russe de la Défense montre que les forces russes ont jusqu’à présent détruit 260 avions ukrainiens, 144 hélicoptères, 1 589 drones, 357 systèmes de missiles anti-aériens, 4 141 chars et autres véhicules de combat blindés, 762 systèmes MRLS, 3 176 pièces d’artillerie de campagne et mortiers. , ainsi que 4 453 unités de véhicules militaires spéciaux.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.