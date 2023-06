La Russie « détourne l’attention » en affirmant la contre-offensive de l’Ukraine – Kyiv | Nouvelles du monde

L’Ukraine a sondé, mais la contre-offensive n’a pas vraiment commencé

Jean Sparks Correspondant international @sparkomat

Nous attendons depuis des mois une offensive printanière qui semble désormais se décaler vers l’été.

Nous nous attendons à un engagement militaire majeur de la part des Ukrainiens pour reprendre le territoire actuellement occupé par les Russes et nous y avons tous un intérêt.

L’Occident a aidé à constituer l’arsenal militaire de l’Ukraine, il a aidé à la formation et au renseignement, et donc l’anticipation ici et partout ailleurs est à son paroxysme.

Il semble que ce niveau d’anticipation se fasse également sentir en Russie où aujourd’hui le ministère de la Défense revendique le début de la contre-offensive.

Cependant, savoir si nous avons vu le début de la contre-offensive fait l’objet de nombreuses spéculations et débats.

Les experts à qui nous avons parlé ont signalé une série d’engagements militaires, le long de la frontière longue de 1 000 km, suggérant qu’à ce stade, les Ukrainiens sondent.

Ils recherchent les faiblesses des défenses russes, mais n’ont pas correctement lancé la contre-offensive.

La preuve en est que nous n’avons vu aucune preuve de l’utilisation de nouveaux armements occidentaux au combat – par exemple le char Challenger, ni de preuve d’une poussée majeure des Ukrainiens sur la ligne de front.

Ce que nous savons, c’est que les Russes sont bien retranchés, ils ont préparé de multiples lignes défensives, avec le déploiement de mines terrestres et de pièges antichars.

Ce sera un défi majeur pour les Ukrainiens de faire le genre d’avancées qu’ils ont pu accomplir lors de leur dernière contre-offensive.

La pression est sur l’Ukraine, les attentes ont augmenté avec l’aide qu’elle a reçue et elle devra faire des progrès significatifs et substantiels pour éviter d’avoir à ouvrir des pourparlers avec Poutine.