La Russie détient toujours plus de 400 avions appartenant à des Occidentaux

Au début du mois dernier, un employé du système judiciaire sri-lankais est entré dans le plus grand aéroport du pays en brandissant une ordonnance judiciaire immobilisant un vol d’Aeroflot qui était sur le point de décoller pour Moscou. Les quelque 200 passagers de l’avion ont été débarqués et emmenés dans des hôtels locaux, leur voyage a été déjoué par une société irlandaise qui avait loué le jet à Aeroflot et exigeait maintenant son retour pour se conformer aux sanctions occidentales contre la Russie.

L’incident a déclenché une dispute diplomatique sur l’île tropicale au sud de l’Inde, qui dépend fortement de la Russie pour les revenus touristiques et, dernièrement, pour le carburant. Tout d’abord, Aeroflot a interrompu tous les vols vers l’île, bloquant le flux de voyageurs de loisirs. Puis, lors de discussions privées, selon un responsable européen au courant de ce qui s’est passé, Moscou a également menacé de couper les livraisons d’énergie – ce qui aurait aggravé une crise économique qui provoquait déjà des pénuries de nourriture et de carburant et des troubles généralisés.

En quelques jours, le tribunal, agissant à la demande du gouvernement, a rendu une nouvelle décision autorisant l’avion à voler, et il est parti pour la Russie, où il vole désormais régulièrement entre Moscou et le Kirghizistan.

Pour le Sri Lanka, la bataille autour de l’avion de ligne appartenant à des Irlandais n’était qu’un instant dans une longue série de développements qui ont conduit au chaos la semaine dernière alors que des manifestants ont pris d’assaut les domiciles du président et du Premier ministre, les forçant tous les deux à promettre de démissionner. Mais pour la Russie, c’était une victoire dans une campagne acharnée contre une campagne de sanctions occidentales de quatre mois, démontrant jusqu’où Moscou est prête à aller pour défendre son économie, en particulier dans les pays vulnérables où elle a de l’influence.

Il y a des signes que les sanctions commencent à mordre. Les statistiques du gouvernement russe montrent que la production automobile a chuté de 96,7 % en mai par rapport à il y a un an, menaçant un secteur qui emploie 600 000 personnes. Les économistes disent que cela reflète une effondrement généralisé de l’industrie manufacturière alors que les usines étrangères ferment et que les usines nationales ont du mal à importer des composants occidentaux.

Des centaines d’entreprises étrangères ont cessé leurs activités en Russie, l’inflation tourne à 16% et le produit intérieur brut du pays se contractera de 8,5% cette année, prédit le Fonds monétaire international. Les économistes disent que les perspectives à long terme de la Russie restent désastreuses. “Le potentiel de déclin est loin d’être épuisé”, a écrit le 30 juin dans un bulletin d’information Sergey Aleksashenko, ancien haut fonctionnaire du ministère russe des Finances et de la banque centrale, qui vit maintenant aux États-Unis.

Mais certains facteurs continuent de jouer en faveur de la Russie, notamment les exportations lucratives de pétrole et de gaz qui financent le filet de sécurité militaire et social. La Russie a gagné environ 93 milliards d’euros – environ 93 milliards de dollars, soit 1 milliard de dollars par jour – de revenus provenant des exportations de combustibles fossiles au cours des 100 premiers jours de la guerre, selon le Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur, une organisation à but non lucratif en Finlande.

Et Moscou se bat avec acharnement là où elle le peut pour atténuer l’impact des sanctions. L’aviation fait partie de ces secteurs.

À ce jour, les compagnies aériennes russes refusent de restituer plus de 400 avions et une multitude de pièces d’avion qu’elles ont louées à des sociétés occidentales, obligeant les sociétés de leasing à déposer des réclamations d’assurance de 10 milliards de dollars, selon le fournisseur de données et de recherche Cirium.

“Les sanctions peuvent servir l’objectif à long terme d’isoler la Russie”, a déclaré Risto Maeots, directeur général d’une société de services aéronautiques en Estonie qui n’a pas été en mesure de récupérer plusieurs moteurs en Russie. “Mais à court terme, ils n’étaient pas aussi douloureux qu’ils étaient censés l’être.”

Malgré toute l’attention accordée à la saisie des yachts appartenant aux oligarques russes, ce qui se passe avec l’avion est d’une bien plus grande importance, a-t-il ajouté.

« Que va faire l’Occident avec les yachts – aller pêcher ? Les Russes peuvent faire beaucoup plus avec les jets », a-t-il déclaré. “Donc à court terme, ils ont obtenu une assez bonne affaire.”

L’ambassade de Russie à Washington, DC, n’a pas répondu à une demande de commentaire. Le ministère sri-lankais des Affaires étrangères a qualifié l’incident de différend commercial et a déclaré que le gouvernement avait tout fait pour ne pas en faire un différend diplomatique.

Les sanctions aériennes ont été conçues pour cibler l’une des principales vulnérabilités de la Russie – elle repose sur des avions Boeing et Airbus fabriqués à l’étranger et détenus par des sociétés de leasing occidentales. Sur les 968 avions de la flotte commerciale russe à la veille de la guerre d’Ukraine, 515 appartenaient à des sociétés de leasing non russes, selon Rob Morris, responsable mondial du conseil chez Cirium.

Même les avions fabriqués en Russie, comme le Sukhoi Superjet, un avion régional, et l’Irkout Le MC-21, destiné à concurrencer les Airbus A320 et Boeing 737, utilise des moteurs, une avionique et des logiciels provenant des États-Unis et d’Europe. Une entreprise publique russe tente de développer un moteur entièrement domestique pour le MC-21, mais cela prendra du temps, selon les analystes.

Les sanctions obligeaient les entreprises occidentales à résilier leurs baux et à rappeler leurs avions. Et un ensemble sans précédent de contrôles à l’exportation imposés par une coalition de 37 pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie a également interdit aux entreprises de vendre de nouveaux avions, pièces ou logiciels à la Russie, d’entretenir des avions exploités par la Russie ou de leur fournir des mises à jour logicielles en ligne. Même le ravitaillement en carburant d’un avion Boeing loué par une entité russe était interdit.

Mais en mars, le président russe Vladimir Poutine a retardé une partie de la douleur en signant une loi autorisant les compagnies aériennes à conserver des avions étrangers pour les utiliser sur les vols intérieurs. Jusqu’à présent, les compagnies occidentales n’ont récupéré qu’environ 80 des 515 avions loués à la Russie, selon Cirium.

“La communauté des bailleurs dans son ensemble a accepté le fait que la plupart des avions qu’ils ont placés en Russie ne seront pas repris”, a déclaré Mike Stengel, consultant chez AeroDynamic Advisory, basé au Michigan.

La poursuite torturée par AerCap du jet qui a échappé à la saisie au Sri Lanka montre à quel point les efforts de récupération ont été médiocres. La compagnie irlandaise, le plus grand loueur d’avions commerciaux au monde, affirme qu’elle a à elle seule plus de 100 avions bloqués en Russie, pour lesquels elle a soumis 3,5 milliards de dollars de réclamations d’assurance.

Selon des documents judiciaires au Sri Lanka, AerCap a écrit à Aeroflot pour exiger le retour de l’Airbus A330-300 dans les deux jours suivant l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février. Il a suivi avec cinq autres lettres à la mi-avril, mais Aeroflot a continué à utiliser l’avion, d’une valeur estimée à 17,3 millions de dollars, pour transporter les touristes vers et depuis le Sri Lanka, fournissant à la nation presque en faillite une source de revenus rare.

Lorsqu’AerCap a obtenu l’ordonnance du tribunal qui a immobilisé l’avion le 2 juin, Aeroflot a protesté, annulant tous ses vols vers le pays et affirmant que le Sri Lanka avait donné à la Russie une “garantie d’État” que ses avions pouvaient voler et repartir sans encombre. Le ministère des Affaires étrangères de Moscou a averti l’ambassadeur du Sri Lanka d’un « impact négatif » sur les relations bilatérales.

L’une des menaces de Moscou, selon le responsable européen, était de couper les livraisons d’énergie. Celles-ci se sont avérées cruciales à au moins une occasion fin mai, lorsqu’une cargaison de pétrole russe a permis à l’unique raffinerie du Sri Lanka de redémarrer pour la première fois en plus de deux mois, a rapporté Bloomberg News.

Dans une interview accordée à un journal local publiée le 5 juin, le ministre de la Justice du Sri Lanka a déclaré qu’il avait demandé au procureur général de « régler le problème car il y a des conséquences au-delà de la loi. Notre pays peut être affecté de manière préjudiciable en raison de telles ordonnances.

Le lendemain, les avocats du gouvernement sri-lankais représentant l’aéroport public se sont joints à Aeroflot pour demander au tribunal d’annuler l’ordonnance d’échouement. Le tribunal a accepté, affirmant que l’ordre avait été mal servi, et l’avion a rapidement décollé pour Moscou.

La semaine dernière, un mois après le départ de l’avion du Sri Lanka, le président du pays, Gotabaya Rajapaksa, a tweeté à propos d’un appel téléphonique avec Poutine.

“Tout en le remerciant pour tout le soutien apporté par son gvt pour surmonter les défis du passé, j’ai demandé une offre de soutien au crédit pour importer du carburant vers #lka pour vaincre les défis économiques actuels », a-t-il tweetéen utilisant une abréviation pour Sri Lanka.

AerCap n’est pas la seule société de leasing concernée. Maeots, le directeur général de la société estonienne Magnetic MRO, a déclaré qu’avant l’invasion, il avait quatre moteurs Boeing loués à des compagnies aériennes russes. Avec l’imposition des contrôles européens à l’exportation, il avait un mois pour les récupérer. La compagnie aérienne russe a tout simplement refusé de les restituer. “Mes actifs sont toujours là”, a-t-il déclaré.

Même si les compagnies finissent par récupérer les avions, ce n’est pas la fin de leurs soucis, a déclaré Jason Dickstein, l’avocat général de l’Aviation Suppliers Association, un groupe basé aux États-Unis représentant les distributeurs de pièces d’avion. Étant donné que les entreprises russes ont été autorisées à essayer de produire des pièces de rechange pour les avions, il est probable que les avions contiendront des pièces qui n’ont pas été soumises à une inspection rigoureuse par des agences occidentales.

“Il y a une crainte parmi les sociétés de leasing que si et quand elles se rétablissent un jour [their planes] ils ne pourront pas les utiliser parce qu’ils ne pourront pas vérifier leur navigabilité », a-t-il déclaré.