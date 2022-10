La Russie détient des médecins ukrainiens capturés, un possible crime de guerre

Des proches de médecins militaires ukrainiens détenus comme prisonniers de guerre par la Russie participent à une manifestation à Kyiv pour exiger la libération de leurs proches. (Oksana Parafeniuk pour le Washington Post)

KYIV, Ukraine – L’infirmier Maryana Mamonova a été fait prisonnier à Marioupol ce printemps alors que les forces russes dévastaient la ville. À la fin du mois dernier, elle et plusieurs autres travailleurs médicaux faisaient partie des 215 Ukrainiens échangés contre 55 Russes lors du plus grand échange de ce genre de la guerre. Quatre jours après sa libération, elle a accouché.

Des histoires comme la sienne n’ont fait qu’ajouter aux célébrations du pays suite au retour de tant d’Ukrainiens, d’hommes et de femmes qui ont été capturés alors que les troupes d’invasion tentaient d’envahir les villes et villages de l’Est. Pourtant, d’autres sont toujours détenus, leur emplacement et leur état de santé étant incertains. Au moins 150 sont des médecins, selon certains témoignages, et beaucoup sont du 555e hôpital militaire de Marioupol.

Le Washington Post s’est entretenu avec des proches de certains de ces médecins qui, alors que les forces russes bombardaient cette ville, ont cherché refuge auprès des résidents locaux dans ses vastes usines sidérurgiques d’Azovstal et d’Ilyich. Leur capture a violé les Conventions de Genève, qui précisent que « le personnel engagé exclusivement dans la collecte, le transport et le traitement des blessés et des malades » doit être « respecté et protégé en toutes circonstances ».

“S’ils tombent aux mains de l’ennemi, ils ne seront pas traités comme des prisonniers de guerre”, énoncent les conventions.

C’est pourtant le contraire qui s’est produit. Et personne ne sait comment les annexions illégales par la Russie vendredi de quatre territoires ukrainiens affecteront le sort des médecins.

‘Ils ont pris nos vies’

Après avoir entendu parler de l’échange de prisonniers de guerre le 21 septembre, Svitlana Harlinskaya “attendait chaque seconde” que sa sœur aînée appelle et dise : “J’ai été libérée”.

Mais le téléphone n’a jamais sonné. Olena Biiovska, 49 ans, ne faisait pas partie des personnes libérées.

“Vous comprenez le désespoir et vous voulez crier au monde entier”, a déclaré Harlinskaya.

Sa sœur avait travaillé comme médecin militaire pendant 18 ans, servant à Kyiv et sur le front à l’est. Six mois avant que les combats n’éclatent, a déclaré Harlinskaya, elle a été transférée au 555e hôpital de Marioupol.

Une fois la Russie envahie, les communications avec Biiovska étaient sporadiques. Lorsqu’une bombe a détruit l’hôpital, elle et d’autres médecins ont déménagé à l’usine sidérurgique d’Ilyich.

Parfois, elle envoyait des SMS ou appelait avec des messages de quelques secondes seulement. “Elle a dit:” Je suis en vie, je t’aime, je cours pour opérer “”, a récemment raconté Harlinskaya. Un appel a finalement duré quelques minutes. « Elle a dit qu’il y avait tellement de blessés, tous avec des blessures graves. Elle a dit que c’était insupportable.

À la mi-avril, les forces russes ont percé les défenses ukrainiennes à l’usine d’Ilyich et ont fait prisonniers les troupes et le personnel médical. Le dernier message texte de Biiovska était ce jour-là. Après ça, plus rien.

Sa famille savait par des contacts qu’elle était prisonnière. Une photo de Biiovska et d’autres médecins est apparue sur une chaîne russe Telegram. “Elle était très mince”, a déclaré Harlinskaya. Fin août, la Croix-Rouge a remis une lettre que Biiovska avait écrite deux mois plus tôt.

Les deux fils de Biiovska, âgés de 19 et 21 ans, vivent maintenant avec leur tante. “Ils me demandent tous les jours quand leur mère rentrera à la maison”, a déclaré Harlinskaya.

Son angoisse transparaît lorsqu’elle parle des Russes : « Ils nous ont pris la vie et la vie de nos proches.

Un démonstrateur d’ours en peluche

La sœur cadette d’Alona Koval, Maryna Golinko, est médecin et premier lieutenant de la 36e brigade ukrainienne. Elle a été transférée en novembre dernier de Kyiv à Marioupol, où le début de la guerre signifiait une mission très différente, évacuant et soignant les soldats du champ de bataille. “C’était effrayant”, a déclaré Koval.

La brigade était dans les bunkers sous l’aciérie d’Ilyich pendant les dernières semaines avant la chute de la ville. Dans l’un des derniers messages texte de Golinko à sa sœur avant d’être faite prisonnière par des soldats russes, elle a décrit la destruction autour d’elle et un grand nombre de morts et de blessés.

« Je ne peux pas tout décrire. Je m’assois et je pleure », a écrit Golinko, 28 ans.« Le dernier jour, j’ai ressenti une telle peur et un tel désespoir, et le désir de vivre comme jamais auparavant dans ma vie. Dans un texte séparé adressé à sa mère, elle a écrit que c’était peut-être son dernier message et que cela n’avait aucun sens de rechercher son corps.

Puis a suivi ce que Koval se souvient d’« jours horribles » où la famille ne savait pas où se trouvait Golinko. Ils l’ont finalement repérée sur cette même photo sur la chaîne russe Telegram, et ils ont également reçu une lettre relayée par la Croix-Rouge fin août. Golinko a écrit qu’elle mangeait trois repas par jour et qu’elle était bien traitée. Koval n’en croyait pas un mot, même si elle “voulait que ce soit vrai”. Ses craintes ont été confirmées par l’un des médecins qui a été libéré le mois dernier, qui a déclaré que sa sœur et d’autres personnes étaient détenues dans des conditions horribles en Russie et régulièrement battues. Quelques jours plus tard, Koval était sur la place de l’Indépendance de Kyiv alors que des dizaines de proches de prisonniers de guerre ukrainiens se rassemblaient. Elle tenait un petit ours en peluche, un souvenir précieux de sa sœur alors qu’elle aidait à manifester pour la libération des prisonniers. “Maryna voulait être médecin depuis qu’elle avait 5 ans. C’était son premier patient”, a expliqué Koval. “Nous prenons soin de lui maintenant parce qu’il est si important pour nous.”

“Soyez heureux d’être en vie”

Au moins la famille de Yurik Mkrtchian sait où il a été emmené après avoir été capturé à l’aciérie d’Ilyich. Et au moins, ils savent qu’il a survécu à l’explosion qui, en juillet, a tué 53 Ukrainiens et en a blessé 75 au camp de prisonniers de guerre d’Olenivka, dans le territoire sous contrôle russe à l’est.

Mkrtchian, un anesthésiste de 31 ans, a réussi un bref appel à sa sœur Karina le lendemain de l’explosion.

«Je suis vivant, ici, et dans le même état», lui a-t-il dit.

Environ un mois plus tard, il a envoyé une lettre qu’il a signée “un médecin militaire”.

“Aujourd’hui, c’est un mois de captivité et les mots” sois heureux d’être en vie “commencent à résonner avec force dans ma tête”, a-t-il écrit. “Je ne demande qu’une chose : la liberté pour moi et mon travail.”

Sa mère souhaite que son fils soit libéré. Maryna Mkrtchian dit qu’elle a ressenti de la “joie” que tant d’autres aient participé à l’échange de prisonniers et a proposé sa propre explication quant à la raison pour laquelle Yurik n’était pas parmi eux.

“Il doit encore être nécessaire”, a-t-elle déclaré. « Il y a encore des prisonniers, il y a des blessés. Je ne peux pas désespérer et pleurer et crier – et ne pas être heureux que [another] mère peut maintenant embrasser son fils ou sa fille.

Olha Shapkova et Volodymyr Shapkov se sont rencontrés alors qu’ils étudiaient à l’académie militaire de Kyiv, et tous deux étaient en poste à Marioupol avant la guerre. Elle est retournée dans la capitale pour donner naissance à leur premier enfant, Yevgeny, en décembre. Son mari, chirurgien, a suivi pour l’arrivée de son fils.

“Il est venu nous voir pendant quelques jours, puis il est revenu”, a déclaré Shapkova. “J’avais prévu de le rejoindre, mais je n’y suis pas arrivé à temps.”

Ils se sont entretenus par téléphone début mars. Le silence a suivi pendant des mois, et alors que la crise à Marioupol s’aggravait, elle craignait qu’il n’ait été fait prisonnier : « Je surveillais Internet, toutes les chaînes Telegram russes, tout ce que je pouvais. Mais je ne voulais pas y croire, bien sûr, parce que c’est effrayant.

Début juin, Shapkov a appelé d’un numéro inconnu et a déclaré qu’il était détenu dans le camp d’Olenivka. L’explosion meurtrière a eu lieu le 29 juillet.

« Je n’ai pas dormi de la nuit », dit-elle. « Je suis une mère qui allaite. Je dois nourrir le bébé. Tout est transféré à l’enfant, tous les nerfs. Lui aussi ne dort pas, pleure, ressent tout.

Lorsque la Russie a finalement publié une liste des morts, le nom de Volodymyr Shapkov, 28 ans, n’y figurait pas.

Sa femme l’a aperçu pour la dernière fois en juin lorsque les Russes ont publié deux vidéos de médecins qu’ils détenaient. Il était “effroyablement mince”, a-t-elle dit, mais elle était toujours soulagée. “Il avait deux jambes et deux bras – Dieu merci.”