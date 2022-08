Le matériel a démontré ses “qualités exceptionnelles”, a déclaré le ministre de la Défense

Les forces russes ont tiré avec succès trois missiles hypersoniques Kinzhal pendant le conflit en Ukraine, a déclaré le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.

Le missile “a été utilisé par nous à trois reprises lors de l’opération militaire spéciale [in Ukraine]. Et il a montré ses qualités exceptionnelles à trois reprises, des qualités qu’aucun autre missile similaire au monde ne possède. Shoigu a déclaré dimanche à Russia 1 TV.

Le Kinzhal (Dagger) est un missile air-sol hypersonique russe entré en service en 2017. Il peut se déplacer à une vitesse de Mach 12 (environ 14 800 km/h), tout en effectuant constamment des manœuvres d’évitement, ce qui lui permettrait de pénétrer toutes les défenses aériennes existantes. La munition à capacité nucléaire peut être lancée par les bombardiers Tu-22M3 ou les avions intercepteurs MiG-31 du pays.

Le ministère de la Défense a signalé le tir d’un missile Kinzhal à la mi-mars, affirmant qu’il avait détruit un dépôt d’armes près de la ville d’Ivano-Frankovsk, dans l’ouest de l’Ukraine. C’est apparemment la première fois qu’une arme hypersonique est utilisée au combat.

Le missile est l’un des nombreux systèmes hypersoniques développés pour l’armée russe ces dernières années, avec le planeur Avangard, qui est monté sur des ICBM basés sur des silos, et des missiles Zircon, qui seront utilisés par la marine.

Shoigu a également développé le déploiement des avions de combat furtifs russes Su-57 de cinquième génération dans le conflit en Ukraine, affirmant que l’avion, qui est entré en service dans l’armée de l’air en 2020, «a un très haut degré de protection contre divers systèmes de défense aérienne; il a une protection contre les missiles. Il y a beaucoup de choses… le plus important, c’est qu’il a aussi des armes très puissantes.

“Nous avons également testé ces armes, les avons essayées – elles fonctionnent parfaitement”, il a noté.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.